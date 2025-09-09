Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng ban thường trực); ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; bà Phạm Thị Hồng Yến, Đại biểu quốc hội chuyên trách, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.
|Kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa
Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể để giúp việc cho Ban Chỉ đạo; trên cơ sở sử dụng bộ máy của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và công chức kiêm nhiệm của bộ, cơ quan liên quan; bảo đảm không tăng thêm tổ chức bộ máy và phát sinh biên chế công chức.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./.
Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đặt mục tiêu, đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…
Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.