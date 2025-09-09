Trước ngày 25/9 trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia

(TBTCO) - Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia phải làm rõ nguyên nhân; mục tiêu; quan điểm, nguyên tắc và tư tưởng; nội dung và tác động. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức chiều 9/9.

Tiếp cận từ yêu cầu mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số và phát huy tiềm năng

Theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thu Sa

Bộ Tài chính đã chỉ đạo thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia theo 2 cách tiếp cận chủ yếu.

Thứ nhất, tiếp cận từ yêu cầu mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số. Theo đó, nhấn mạnh quan điểm phát triển nhanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động kiến tạo, đột phá phát triển; lấy phát triển để duy trì ổn định; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các đơn vị hành chính mang lại; xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực để hình thành và phát triển nhanh các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; có các giải pháp tích cực về huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thứ hai, tiếp cận từ phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương. Trong đó, điều chỉnh mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực và bố trí không gian phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế, các ngành mới nổi, công nghệ chiến lược…

Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cần phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực, các vùng, địa phương. Ảnh minh họa

Cùng với đó là điều chỉnh mục tiêu phát triển các vùng, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng, từng địa phương, mạng lưới kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng; phát huy hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn (phát triển khoa học, công nghệ; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; kinh tế tư nhân; giáo dục - đào tạo; năng lượng; chăm sóc sức khỏe và y tế…).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần chủ động và nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng được hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trong thời gian rất khẩn trương, cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu đề ra. Các nội dung điều chỉnh đã bám sát theo định hướng của Hội nghị Trung ương 12, cập nhật các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành trong thời gian qua.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung các nội dung chủ yếu: quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở tham khảo các nội dung tương ứng của Báo cáo Kinh tế - xã hội; các ngành kinh tế; phân vùng kinh tế - xã hội; mở rộng phạm vi của 4 vùng động lực quốc gia; các hành lang kinh tế; định hướng phát triển các loại hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội cấp quốc gia; phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; giải pháp thực hiện quy hoạch để tăng cường huy động nguồn lực.

Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đã phân tích, luận bàn, làm rõ những nội dung lớn, quan trọng cần bổ sung, điều chỉnh trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng trên tinh thần điều chỉnh phải đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức thông qua điều chỉnh quy hoạch lần này.

Đối với các nội dung chi tiết, các kiến nghị bổ sung, các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu kỹ càng tài liệu do Bộ Tài chính gửi để cho ý kiến, đề xuất muộn nhất trong ngày 11/9.

Tiếp đó, Bộ Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Chính phủ muộn nhất trong ngày 15/9. Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ thông qua Nghị quyết và giao Bộ Tài chính trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9.

Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 4 - 6/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10./.