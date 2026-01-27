Hà Nội thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

(TBTCO) - Ngày 27/1, tại Kỳ họp thứ 31 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua báo cáo, đề án thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô.

Các báo cáo, đề án thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô bao gồm: Báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đã tổ chức lập 2 quy hoạch lớn của Thủ đô gồm: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã thông qua nghị quyết về thu hút, trọng dụng người có tài năng thành phố Hà Nội; Nghị quyết thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Qua rà soát cho thấy, 2 quy hoạch được phê duyệt trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên nhiều nội dung (như thành phố trong thành phố, quận, huyện…) không còn phù hợp, cần điều chỉnh để thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia theo Nghị quyết số 306/NQ-CP ngày 5/10/2025 và Nghị quyết số 252/2025/NQ-QH15 ngày 10/12/2025, cũng như quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành…

Bên cạnh đó, mặc dù đã có 8 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, thành phố vẫn đối mặt với nhiều tồn tại như úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thiếu không gian xanh, dồn tải dân số vào nội đô, trật tự đô thị chưa đảm bảo và đô thị thông minh phát triển chậm.

Trên cơ sở đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025, cho phép Thủ đô chỉ lập một Quy hoạch tổng thể, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, tạo cơ sở tháo gỡ chồng chéo, nâng cao tính đồng bộ trong phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Quy hoạch mới đặt mục tiêu đưa Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn trở thành cực tăng trưởng trung tâm, tạo không gian và dư địa phát triển, hướng tới tăng trưởng hai con số, tầm nhìn 100 năm và xa hơn; tương xứng Thủ đô của quốc gia thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 31 HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với tinh thần đổi mới, trí tuệ và dân chủ, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP đã thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng như: nhóm vấn đề về kinh tế - ngân sách và đầu tư; nhóm vấn đề về quy hoạch phát triển Thủ đô...

"Những quyết sách này cùng với tầm nhìn từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm, những chính sách đột phá, vượt trội của Luật Thủ đô sẽ được tiếp tục tiếp thu đưa vào trình sửa đổi Luật để tạo ra diện mạo mới, hiện đại và bền vững cho Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới" - bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị sau kỳ họp này, UBND TP. Hà Nội , các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua. Những công việc trọng tâm, cấp thiết đòi hỏi các cấp, các ngành cần thống nhất, khẩn trương, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.