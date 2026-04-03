Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định công nhận khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định là khu công nghệ số tập trung.

Các khu chức năng của Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định. Ảnh: TMA.

Theo đó, Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) được thực hiện trên diện tích 10,26 ha tại Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư 220,2 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý I/2018 - quý IV/2027 (đã khởi công vào tháng 8/2018).

Mục tiêu dự án bao gồm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất phần mềm kết hợp với đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu về công nghệ - kỹ thuật mới, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo/máy học, ứng dụng IoT nhằm phục vụ sản xuất cung cấp sản phẩm phần mềm xuất khẩu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp dịch vụ, chuyển giao giải pháp, sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng thời dự án cũng thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cung cấp, khai thác và vận hành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, tòa nhà, cho thuê không gian làm việc và các dịch vụ hỗ trợ liên quan; hợp tác, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, sự kiện.

Dự án Công viên sáng tạo TMA có hạng mục chính là khu sản xuất và xuất khẩu phần mềm. Trong đó, bao gồm các khu Trung tâm sáng tạo, Trung tâm nghiên cứu, Trung tâm sản xuất phần mềm (các tòa nhà 1A, 1B, 1C, 1D, 1E).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau khi được công nhận, Khu công nghệ số tập trung TMA được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định tại Luật Công nghiệp công nghệ số, Nghị định số 354/2025/NĐ-CP, ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quy định khu công nghệ số tập trung.

Cùng với đó, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và duy trì các tiêu chí Khu công nghệ số tập trung TMA theo đúng quy hoạch, mục tiêu dự án; thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Vào ngày 28/3/2026, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, ông Trần Hoàng Anh Nguyên, Giám đốc dự án Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định nhận Quyết định công nhận khu chức năng là Khu công nghệ số tập trung đối với Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park).

Theo Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định, đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ của TMA tại khu vực; đồng thời là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của TMA trong việc đồng hành cùng địa phương trên hành trình đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

“Với định hướng trở thành trung tâm công nghệ số hiện đại, Công viên sáng tạo TMA tiếp tục tập trung vào các mục tiêu: nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ số, sản xuất phần mềm và nội dung số, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Dự án không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho tỉnh Gia Lai và Việt Nam nói chung”, đại diện Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định khẳng định.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định là khu công nghệ số tập trung đầu tiên tại tỉnh Gia Lai được công nhận tính đến nay.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang tiến hành các thủ tục để công nhận khu công nghệ số tập trung của Tập đoàn FPT (Khu công nghệ số tập trung Long Vân của Công ty TNHH trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn – PV)./.