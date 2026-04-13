Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chào mừng Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia Ladislav Kamenický và các thành viên đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ, với tiền đề là buổi làm việc ngày hôm nay, hai Bộ Tài chính của hai nước có thể phát triển quan hệ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam và Slovakia có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp, được kế thừa và phát huy từ quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc. Việt Nam luôn coi Slovakia là một trong những đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Bộ Tài chính Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ của Slovakia, đặc biệt là trong việc ủng hộ, thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có biến động mạnh, đối mặt với nhiều chuyển biến, thách thức, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn Việt Nam và Slovakia nói chung và hai Bộ Tài chính nói riêng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển tích cực mối quan hệ và mở rộng các lĩnh vực hợp tác để cùng nhau phát triển nhanh và bền vững hơn.

Để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất, Slovakia, với vai trò là một trong những nước thành viên EU sớm phê chuẩn EVIPA, sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này.

Việt Nam và Slovakia đã ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương vào năm 2009. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực đầu tư.

Cụ thể, Slovakia tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích hợp tác đầu tư giữa các địa phương có nét tương đồng; hai Bộ Tài chính tích cực đẩy mạnh trao đổi thông tin sâu rộng về chính sách liên quan tới đầu tư của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà mỗi bên có thể mạnh.

Đồng thời, hai Bộ Tài chính phối hợp triển khai các chương trình hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại dưới nhiều hình thức để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên hiểu biết hơn về môi trường, cơ hội đầu tư của mỗi nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan của hai nước khuyến khích và thúc đẩy dòng vốn đầu tư và thương mại hai chiều trên cơ sở cùng có lợi; tăng cường trao đối các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát tìm hiểu thị trường cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Việt Nam và Slovakia cùng là thành viên của các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ hợp tác, đặc biệt là khuôn khổ ASEAN - EU. Với vai trò là thành viên của ASEAN, Việt Nam có thế mạnh về vị trí chiến lược, tăng trưởng cao, thị trường rộng lớn và vai trò chính trị - an ninh quan trọng, là điểm đến hấp dẫn trong khu vực về thu hút FDI. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối chiến lược, giúp Slovakia tiếp cận thị trường và tăng cường quan hệ với ASEAN.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng hy vọng Slovakia, với vai trò là thành viên EU, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực này, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - EU.

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Ladislav Kamenický cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính vì sự đón tiếp nồng hậu và chia sẻ thông tin đầy ý nghĩa, mở ra cơ hội hợp tác tài chính, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung, hai Bộ Tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Ladislav Kamenický khẳng định, Cộng hòa Slovakia là một trong những quốc gia châu Âu luôn thân thiện và chào đón đầu tư nước ngoài từ các nước thứ ba. "Slovakia hoàn toàn có thể trở thành chiếc cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam kết nối với châu Âu" - Bộ trưởng Ladislav Kamenický khẳng định.

Bộ trưởng Ladislav Kamenický cho biết sẵn sàng chia sẻ chuyên gia và kinh nghiệm để tạo ra các dự án thực chất, mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai quốc gia. Slovakia mong muốn không chỉ thu hút vốn từ Việt Nam, mà còn sẵn sàng đưa doanh nghiệp Slovakia sang đầu tư tại Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hy vọng buổi làm việc ngày hôm nay sẽ là tiền đề để hai bên rà soát, mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn đầy tiềm năng phía trước./.