Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Đức Minh

17:41 | 13/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia Ladislav Kamenický nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chào mừng Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia Ladislav Kamenický và các thành viên đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ, với tiền đề là buổi làm việc ngày hôm nay, hai Bộ Tài chính của hai nước có thể phát triển quan hệ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (bên phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam và Slovakia có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp, được kế thừa và phát huy từ quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc. Việt Nam luôn coi Slovakia là một trong những đối tác tin cậy và quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Bộ Tài chính Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ của Slovakia, đặc biệt là trong việc ủng hộ, thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có biến động mạnh, đối mặt với nhiều chuyển biến, thách thức, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn Việt Nam và Slovakia nói chung và hai Bộ Tài chính nói riêng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển tích cực mối quan hệ và mở rộng các lĩnh vực hợp tác để cùng nhau phát triển nhanh và bền vững hơn.

Để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất, Slovakia, với vai trò là một trong những nước thành viên EU sớm phê chuẩn EVIPA, sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Việt Nam và Slovakia đã ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương vào năm 2009. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực đầu tư.

Cụ thể, Slovakia tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích hợp tác đầu tư giữa các địa phương có nét tương đồng; hai Bộ Tài chính tích cực đẩy mạnh trao đổi thông tin sâu rộng về chính sách liên quan tới đầu tư của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà mỗi bên có thể mạnh.

Đồng thời, hai Bộ Tài chính phối hợp triển khai các chương trình hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại dưới nhiều hình thức để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên hiểu biết hơn về môi trường, cơ hội đầu tư của mỗi nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan của hai nước khuyến khích và thúc đẩy dòng vốn đầu tư và thương mại hai chiều trên cơ sở cùng có lợi; tăng cường trao đối các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát tìm hiểu thị trường cơ hội đầu tư và kết nối kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Việt Nam và Slovakia cùng là thành viên của các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ hợp tác, đặc biệt là khuôn khổ ASEAN - EU. Với vai trò là thành viên của ASEAN, Việt Nam có thế mạnh về vị trí chiến lược, tăng trưởng cao, thị trường rộng lớn và vai trò chính trị - an ninh quan trọng, là điểm đến hấp dẫn trong khu vực về thu hút FDI. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối chiến lược, giúp Slovakia tiếp cận thị trường và tăng cường quan hệ với ASEAN.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng hy vọng Slovakia, với vai trò là thành viên EU, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực này, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - EU.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Ladislav Kamenický cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính vì sự đón tiếp nồng hậu và chia sẻ thông tin đầy ý nghĩa, mở ra cơ hội hợp tác tài chính, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung, hai Bộ Tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Ladislav Kamenický khẳng định, Cộng hòa Slovakia là một trong những quốc gia châu Âu luôn thân thiện và chào đón đầu tư nước ngoài từ các nước thứ ba. "Slovakia hoàn toàn có thể trở thành chiếc cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam kết nối với châu Âu" - Bộ trưởng Ladislav Kamenický khẳng định.

Bộ trưởng Ladislav Kamenický cho biết sẵn sàng chia sẻ chuyên gia và kinh nghiệm để tạo ra các dự án thực chất, mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai quốc gia. Slovakia mong muốn không chỉ thu hút vốn từ Việt Nam, mà còn sẵn sàng đưa doanh nghiệp Slovakia sang đầu tư tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng Tài chính và các thành viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hy vọng buổi làm việc ngày hôm nay sẽ là tiền đề để hai bên rà soát, mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn đầy tiềm năng phía trước./.

Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Bài liên quan

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Dành cho bạn

Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

BAC A BANK tung ưu đãi hoàn tiền tới 20%, miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ tín dụng

BAC A BANK tung ưu đãi hoàn tiền tới 20%, miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ tín dụng

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu

Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu

DATC ban hành Nghị quyết nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW

DATC ban hành Nghị quyết nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, DATC tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm năng lực để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.
Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, trước sự chứng kiến của ông Iain Frew - Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, bà Dame Julia hoggett - Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Qua công tác kiểm tra mùa Xuân năm 2026 cho thấy, các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn xây dựng vùng kho an toàn - xanh - sạch - đẹp; triển khai kế hoạch bảo quản các mặt hàng đầy đủ theo quý và hàng năm, sẵn sàng xuất cấp khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền.
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng các quý tiếp theo và cả năm 2026, Việt Nam cần củng cố niềm tin thị trường, lấy cầu nội địa và đầu tư, đặc biệt đầu tư công làm trụ đỡ, đồng thời duy trì xuất khẩu theo hướng thích ứng và nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Nỗ lực cho mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau"

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Nỗ lực cho mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau"

(TBTCO) - Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang từng bước đi vào đời sống, giúp người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập; nhiều hộ dân đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường. Tuy nhiên, phía sau những kết quả tích cực đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn này vẫn đang là “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.
Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo khoa học xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.
Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

(TBTCO) - Trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã chủ động siết chặt công tác cung cấp thông tin, bảo đảm số liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và địa phương.
Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ Tài chính đào tạo 5 Chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovakia Ladislav Kamenický

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều