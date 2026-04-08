Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Tùng Linh

18:20 | 08/04/2026
(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái chênh lệch dương, phe Long đặt cược vào đà tăng của chỉ số cơ sở thắng lớn trong phiên hôm nay khi VN30-Index bứt phá mạnh.
Phe Long trên thị trường phái sinh đã có một phiên “thắng lớn” khi kịch bản đặt cược vào đà tăng của chỉ số cơ sở được hiện thực hóa rõ nét. Sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái chênh lệch dương với giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn phần lớn cao vượt chỉ số cơ sở, các vị thế mua tiếp tục mang lại lợi thế khi VN30-Index bứt phá mạnh qua vùng cản tâm lý quan trọng trong hôm nay (8/4).

Kết phiên, VN30-Index tăng 90,05 điểm, tương đương 4,89%, lên 1.931,01 điểm, chính thức vượt xa mốc 1.900 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Diễn biến tích cực này nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 4 này (41I1G4000) đóng cửa tại 1.942,0 điểm, tăng mạnh 5,08% so với phiên trước. Mức tăng tiếp tục nhỉnh hơn càng mở rộng chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index lên tới 10,99 điểm. Đây là mức chênh lệch dương khá rộng. Giới đầu tư phái sinh nhiều khả năng đang đặt kỳ vọng chỉ số cơ sở còn dư địa tăng tiếp trong ngắn hạn.Không riêng với hợp đồng tương lai đáo hạn tháng này, tại các kỳ hạn xa, giá hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index cũng đồng loạt duy trì chênh lệch dương từ 7,99 điểm đến 17,49 điểm. Đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN100, hợp đồng đáo hạn tháng 5/2026 và tháng 6/2206 lại giữ trạng thái chênh lệch âm.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 8/4

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G4000 nhích nhẹ lên 38.990 hợp đồng. Dù một số nhà đầu tư đã bắt đầu đóng bớt vị thế tại hợp đồng đáo hạn tháng này, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 lại được nắm giữ qua đêm nhiều hơn. Nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển vị thế sang kỳ hạn tháng 5/2026, khi ngày đáo hạn hợp đồng sẽ đến vào tuần sau. Tâm lý lạc quan không chỉ mang tính ngắn hạn, mà một phần còn kéo dài sang hợp đồng tháng tới.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 13,9%, cho thấy mức độ tham gia của dòng tiền đầu cơ đang cải thiện mạnh. Theo đánh giá của chuyên gia SHS, các vị thế mua chủ động tăng tốt trong phiên, củng cố thêm góc nhìn tích cực về xu hướng VN30. Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G4000 đang trong nhịp phục hồi và kiểm tra vùng kháng cự 1.950 điểm.

Với việc chênh lệch dương tiếp tục được nới rộng và dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn kế tiếp, thị trường phái sinh đang phát đi tín hiệu khá lạc quan về xu hướng tăng của VN30-Index trong ngắn hạn.

Từ khóa:
chứng khoán phái sinh Phe Long chiến thắng chênh lệch dương

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/4) ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ cả về điểm số lẫn thanh khoản, qua đó phát đi tín hiệu tích cực sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy kéo dài. Thông tin tích cực FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên bứt phá ấn tượng.
(TBTCO) - Thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua kỳ rà soát của FTSE Russell cùng sự đảo chiều nhanh trong các diễn biến liên quan đến xung đột địa chính trị trở thành động lực để khối ngoại giải ngân vào nhiều cổ phiếu.
(TBTCO) - VN-Index được dự báo có thể mở rộng đà phục hồi lên vùng 1.787 - 1.841 điểm trong bối cảnh thanh khoản và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện.
Bảo hiểm PTI dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, giảm 14,2%. Doanh nghiệp tiếp tục định hướng tăng trưởng thận trọng, tối ưu hiệu quả. Đồng thời, PTI dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 và "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%.
(TBTCO) - SHB chính thức được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế.
(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài chính Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường duy trì tích cực trong tháng 3, dù VN-Index giảm mạnh hơn 200 điểm, ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ tháng 9/2022.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ ngày 21/9/2026, qua đó tạo nền tảng để tiến gần hơn tới mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +134.47
08/04 | +134.47 (6,751.32 +134.47 (+2.03%))
DJI +1,053.09
08/04 | +1,053.09 (47,637.55 +1,053.09 (+2.26%))
IXIC +539.39
08/04 | +539.39 (22,557.24 +539.39 (+2.45%))
NYA +465.65
08/04 | +465.65 (22,715.28 +465.65 (+2.09%))
XAX -16.07
08/04 | -16.07 (8,937.30 -16.07 (-0.18%))
BUK100P +27.16
08/04 | +27.16 (1,057.77 +27.16 (+2.64%))
RUT +74.08
08/04 | +74.08 (2,619.02 +74.08 (+2.91%))
VIX -4.26
08/04 | -4.26 (21.52 -4.26 (-16.52%))
FTSE +272.75
08/04 | +272.75 (10,621.54 +272.75 (+2.64%))
GDAXI +1,088.80
08/04 | +1,088.80 (24,010.39 +1,088.80 (+4.75%))
FCHI +357.48
08/04 | +357.48 (8,266.22 +357.48 (+4.52%))
STOXX50E +267.28
08/04 | +267.28 (5,900.50 +267.28 (+4.74%))
N100 +62.38
08/04 | +62.38 (1,819.75 +62.38 (+3.55%))
BFX +178.78
08/04 | +178.78 (5,385.94 +178.78 (+3.43%))
MOEX.ME -0.11
08/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +776.49
08/04 | +776.49 (25,893.02 +776.49 (+3.09%))
STI +38.04
08/04 | +38.04 (4,996.05 +38.04 (+0.77%))
AXJO +223.00
08/04 | +223.00 (8,951.80 +223.00 (+2.55%))
AORD +244.50
08/04 | +244.50 (9,165.70 +244.50 (+2.74%))
BSESN +2,946.32
08/04 | +2,946.32 (77,562.90 +2,946.32 (+3.95%))
JKSE +308.18
08/04 | +308.18 (7,279.21 +308.18 (+4.42%))
KLSE +19.45
08/04 | +19.45 (1,696.31 +19.45 (+1.16%))
NZ50 +184.28
08/04 | +184.28 (13,253.94 +184.28 (+1.41%))
KS11 +377.56
08/04 | +377.56 (5,872.34 +377.56 (+6.87%))
TWII +1,531.56
08/04 | +1,531.56 (34,761.38 +1,531.56 (+4.61%))
GSPTSE +350.98
08/04 | +350.98 (33,588.50 +350.98 (+1.06%))
BVSP +3,260.92
08/04 | +3,260.92 (191,519.83 +3,260.92 (+1.73%))
MXX +1,772.46
08/04 | +1,772.46 (70,301.68 +1,772.46 (+2.59%))
IPSA +329.84
08/04 | +329.84 (10,848.24 +329.84 (+3.14%))
MERV +37,019.25
08/04 | +37,019.25 (3,009,648.75 +37,019.25 (+1.25%))
TA125.TA +48.73
08/04 | +48.73 (4,156.65 +48.73 (+1.19%))
CASE30 +1,912.20
08/04 | +1,912.20 (48,594.00 +1,912.20 (+4.10%))
JN0U.JO +537.93
08/04 | +537.93 (7,342.59 +537.93 (+7.91%))
DX-Y.NYB -1.09
08/04 | -1.09 (98.76 -1.09 (-1.10%))
125904-USD-STRD +124.08
08/04 | +124.08 (2,721.33 +124.08 (+4.78%))
XDB +1.51
08/04 | +1.51 (134.42 +1.51 (+1.14%))
XDE +0.99
08/04 | +0.99 (116.97 +0.99 (+0.86%))
000001.SS +104.83
08/04 | +104.83 (3,995.00 +104.83 (+2.69%))
N225 +2,878.86
08/04 | +2,878.86 (56,308.42 +2,878.86 (+5.39%))
XDN +0.53
08/04 | +0.53 (63.17 +0.53 (+0.85%))
XDA +0.80
08/04 | +0.80 (70.54 +0.80 (+1.14%))