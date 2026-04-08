Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Phe Long trên thị trường phái sinh đã có một phiên “thắng lớn” khi kịch bản đặt cược vào đà tăng của chỉ số cơ sở được hiện thực hóa rõ nét. Sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái chênh lệch dương với giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn phần lớn cao vượt chỉ số cơ sở, các vị thế mua tiếp tục mang lại lợi thế khi VN30-Index bứt phá mạnh qua vùng cản tâm lý quan trọng trong hôm nay (8/4).

Kết phiên, VN30-Index tăng 90,05 điểm, tương đương 4,89%, lên 1.931,01 điểm, chính thức vượt xa mốc 1.900 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Diễn biến tích cực này nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 4 này (41I1G4000) đóng cửa tại 1.942,0 điểm, tăng mạnh 5,08% so với phiên trước. Mức tăng tiếp tục nhỉnh hơn càng mở rộng chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index lên tới 10,99 điểm. Đây là mức chênh lệch dương khá rộng. Giới đầu tư phái sinh nhiều khả năng đang đặt kỳ vọng chỉ số cơ sở còn dư địa tăng tiếp trong ngắn hạn.Không riêng với hợp đồng tương lai đáo hạn tháng này, tại các kỳ hạn xa, giá hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index cũng đồng loạt duy trì chênh lệch dương từ 7,99 điểm đến 17,49 điểm. Đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN100, hợp đồng đáo hạn tháng 5/2026 và tháng 6/2206 lại giữ trạng thái chênh lệch âm.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 8/4

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G4000 nhích nhẹ lên 38.990 hợp đồng. Dù một số nhà đầu tư đã bắt đầu đóng bớt vị thế tại hợp đồng đáo hạn tháng này, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 lại được nắm giữ qua đêm nhiều hơn. Nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển vị thế sang kỳ hạn tháng 5/2026, khi ngày đáo hạn hợp đồng sẽ đến vào tuần sau. Tâm lý lạc quan không chỉ mang tính ngắn hạn, mà một phần còn kéo dài sang hợp đồng tháng tới.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 13,9%, cho thấy mức độ tham gia của dòng tiền đầu cơ đang cải thiện mạnh. Theo đánh giá của chuyên gia SHS, các vị thế mua chủ động tăng tốt trong phiên, củng cố thêm góc nhìn tích cực về xu hướng VN30. Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G4000 đang trong nhịp phục hồi và kiểm tra vùng kháng cự 1.950 điểm.

Với việc chênh lệch dương tiếp tục được nới rộng và dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn kế tiếp, thị trường phái sinh đang phát đi tín hiệu khá lạc quan về xu hướng tăng của VN30-Index trong ngắn hạn.