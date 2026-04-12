Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Hoàng Yến

10:11 | 12/04/2026
(TBTCO) - Quốc hội vừa biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung chương trình đợt hai của kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, chương trình sẽ được bổ sung 4 nội dung mới, bao gồm việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Trong phiên họp sáng 12/4, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh bổ sung chương trình đợt hai của Kỳ họp thứ Nhất.

Theo đó, để kịp thời triển khai các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất để Quốc hội xem xét thông qua.

Toàn cảnh phiên họp sáng 12/4.

Các nội dung này bao gồm: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng. Đồng thời, đề nghị Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào chiều 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4).

Đợt 1 của Kỳ họp thứ nhất sẽ kết thúc vào trưa nay (12/4). Sau đó Quốc hội nghỉ giữa hai đợt họp, đợt 2 của kỳ họp sẽ bắt đầu vào sáng 20/4.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 (ngày 10/4), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã xem xét Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Theo hồ sơ trình, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, quy mô dân số 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Chính phủ cũng đề xuất thành lập 10 phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên. Sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường, thành phố Đồng Nai dự kiến có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

(TBTCO) - Nhân dịp Tết cổ truyền của người Khmer, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có thư gửi chúc mừng. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi đồng bào, đồng chí và các vị chức sắc tôn giáo dân tộc Khmer.
(TBTCO) - Chúng ta có thể thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn nhưng đổi lại là những vấn đề bất ổn trong trung và dài hạn, thì cái giá phải trả với nền kinh tế sẽ rất lớn. Cho nên Chính phủ ý thức sâu sắc việc phải thực hiện các biện pháp để kiểm soát ổn định vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết.
(TBTCO) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, dù mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức, song Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, không thể dựa vào mô hình tăng trưởng kiểu cũ, mà động lực của tăng trưởng trong giai đoạn tới phải là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp, nhưng chỉ có một khẩu quyết là "tổ chức thực hiện". Từ xưa đến nay khâu tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn là vấn đề cần nỗ lực cố gắng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay.
(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ/ĐUBTC Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Trình bày tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ cho những tháng cuối năm 2026. Trong đó, trước hết là thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước (Quyết định số 457/QĐ-CTN).
Sáng 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
