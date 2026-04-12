Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Trong phiên họp sáng 12/4, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh bổ sung chương trình đợt hai của Kỳ họp thứ Nhất.

Theo đó, để kịp thời triển khai các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất để Quốc hội xem xét thông qua.

Toàn cảnh phiên họp sáng 12/4.

Các nội dung này bao gồm: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng. Đồng thời, đề nghị Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào chiều 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4).

Đợt 1 của Kỳ họp thứ nhất sẽ kết thúc vào trưa nay (12/4). Sau đó Quốc hội nghỉ giữa hai đợt họp, đợt 2 của kỳ họp sẽ bắt đầu vào sáng 20/4.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 (ngày 10/4), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã xem xét Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Theo hồ sơ trình, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, quy mô dân số 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Chính phủ cũng đề xuất thành lập 10 phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 10 xã cùng tên. Sau khi hoàn tất việc thành lập 10 phường, thành phố Đồng Nai dự kiến có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.