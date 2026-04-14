Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 6/4 - 10/4 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến kém sôi động ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, hoạt động đấu thầu tiếp tục chưa cải thiện đáng kể. Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng, trong khi giá trị đăng ký đạt khoảng 6.100 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 45,2%. Mặc dù nhỉnh hơn so với tuần trước, mức này vẫn ở ngưỡng thấp.

Khối lượng trúng thầu đạt 3.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 22,2%. Lợi suất trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm ở mức 4,13%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước, trong khi các kỳ hạn còn lại không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 86.586 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu chính phủ, tương đương 17,3% kế hoạch năm. Trong tuần này, cơ quan này dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với quy mô 11.000 tỷ đồng; các kỳ hạn 5 năm và 15 năm mỗi loại 1.000 tỷ đồng, cùng với 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm.

Ở thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm đáng kể sau giai đoạn giao dịch sôi động trước đó. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 76,6 nghìn tỷ đồng, giảm 24% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright giảm xuống còn 52,3 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch repo giảm mạnh còn 24,4 nghìn tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy hoạt động giao dịch nhìn chung chậm lại, khi thị trường đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ mặt bằng lãi suất ngắn hạn cũng như kết quả đấu thầu trên thị trường sơ cấp.

Mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang ở các kỳ hạn ngắn, nhưng có xu hướng nhích tăng ở một số kỳ hạn trung và dài. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,45%, kỳ hạn 2 năm ở 3,40% và kỳ hạn 3 năm ở 3,54%. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng nhẹ lên 4,22%, kỳ hạn 10 năm lên 4,38% và kỳ hạn 15 năm lên 4,47%, với mức tăng dao động từ 1 đến 4 điểm cơ bản so với tuần trước.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng với giá trị khoảng 642,8 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái mua ròng trong tuần trước đó.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng tăng lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp có dấu hiệu chậm lại, kéo theo thanh khoản duy trì ở mức thấp. Dù lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt và tỷ giá có dấu hiệu ổn định hơn, kết quả đấu thầu sơ cấp vẫn cho thấy nhu cầu đầu tư chưa thực sự cải thiện tại mặt bằng lợi suất hiện tại. Trong bối cảnh này, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng đi ngang hoặc tăng nhẹ trong ngắn hạn./.