Chứng khoán

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Thu Hương

[email protected]
07:21 | 14/04/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp và nhu cầu đầu tư chưa cải thiện rõ rệt.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 6/4 - 10/4 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến kém sôi động ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, hoạt động đấu thầu tiếp tục chưa cải thiện đáng kể. Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng, trong khi giá trị đăng ký đạt khoảng 6.100 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 45,2%. Mặc dù nhỉnh hơn so với tuần trước, mức này vẫn ở ngưỡng thấp.

Khối lượng trúng thầu đạt 3.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 22,2%. Lợi suất trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm ở mức 4,13%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước, trong khi các kỳ hạn còn lại không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 86.586 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu chính phủ, tương đương 17,3% kế hoạch năm. Trong tuần này, cơ quan này dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với quy mô 11.000 tỷ đồng; các kỳ hạn 5 năm và 15 năm mỗi loại 1.000 tỷ đồng, cùng với 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm.

Ở thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm đáng kể sau giai đoạn giao dịch sôi động trước đó. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 76,6 nghìn tỷ đồng, giảm 24% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch outright giảm xuống còn 52,3 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch repo giảm mạnh còn 24,4 nghìn tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy hoạt động giao dịch nhìn chung chậm lại, khi thị trường đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ mặt bằng lãi suất ngắn hạn cũng như kết quả đấu thầu trên thị trường sơ cấp.

Mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang ở các kỳ hạn ngắn, nhưng có xu hướng nhích tăng ở một số kỳ hạn trung và dài. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,45%, kỳ hạn 2 năm ở 3,40% và kỳ hạn 3 năm ở 3,54%. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng nhẹ lên 4,22%, kỳ hạn 10 năm lên 4,38% và kỳ hạn 15 năm lên 4,47%, với mức tăng dao động từ 1 đến 4 điểm cơ bản so với tuần trước.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng với giá trị khoảng 642,8 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái mua ròng trong tuần trước đó.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng tăng lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp có dấu hiệu chậm lại, kéo theo thanh khoản duy trì ở mức thấp. Dù lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt và tỷ giá có dấu hiệu ổn định hơn, kết quả đấu thầu sơ cấp vẫn cho thấy nhu cầu đầu tư chưa thực sự cải thiện tại mặt bằng lợi suất hiện tại. Trong bối cảnh này, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng đi ngang hoặc tăng nhẹ trong ngắn hạn./.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu trái phiếu chính phủ lợi suất trái phiếu kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu khối ngoại bán ròng chứng khoán yuanta việt nam

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/4) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, song đà tăng có phần thận trọng khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa chưa thực sự tích cực.
(TBTCO) - Các nhà giao dịch vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn nhưng cũng đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số doanh nghiệp do vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin.
(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS; HOSE: TCX) đã hoàn tất ký kết và sẵn sàng giải ngân khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức kỷ lục 488 triệu USD (khoảng 12.800 tỷ đồng).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +69.35
14/04 | +69.35 (6,886.24 +69.35 (+1.02%))
DJI +301.68
14/04 | +301.68 (48,218.25 +301.68 (+0.63%))
IXIC +280.84
14/04 | +280.84 (23,183.74 +280.84 (+1.23%))
NYA +206.47
14/04 | +206.47 (22,940.98 +206.47 (+0.91%))
XAX +83.84
14/04 | +83.84 (8,959.23 +83.84 (+0.94%))
BUK100P -1.60
14/04 | -1.60 (1,055.35 -1.60 (-0.15%))
RUT +39.90
14/04 | +39.90 (2,670.49 +39.90 (+1.52%))
VIX -0.11
14/04 | -0.11 (19.12 -0.11 (-0.57%))
FTSE -17.57
14/04 | -17.57 (10,582.96 -17.57 (-0.17%))
GDAXI -61.51
14/04 | -61.51 (23,742.44 -61.51 (-0.26%))
FCHI -23.62
14/04 | -23.62 (8,235.98 -23.62 (-0.29%))
STOXX50E -21.09
14/04 | -21.09 (5,905.02 -21.09 (-0.36%))
N100 -2.01
14/04 | -2.01 (1,830.09 -2.01 (-0.11%))
BFX -28.74
14/04 | -28.74 (5,426.85 -28.74 (-0.53%))
MOEX.ME -0.11
14/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -232.69
14/04 | -232.69 (25,660.85 -232.69 (-0.90%))
STI -5.24
14/04 | -5.24 (4,984.17 -5.24 (-0.11%))
AXJO +60.20
14/04 | +60.20 (8,986.20 +60.20 (+0.67%))
AORD +69.50
14/04 | +69.50 (9,182.90 +69.50 (+0.76%))
BSESN -702.68
14/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +41.69
14/04 | +41.69 (7,500.19 +41.69 (+0.56%))
KLSE -10.79
14/04 | -10.79 (1,680.52 -10.79 (-0.64%))
NZ50 +55.97
14/04 | +55.97 (13,076.15 +55.97 (+0.43%))
KS11 +162.20
14/04 | +162.20 (5,970.82 +162.20 (+2.79%))
TWII +39.46
14/04 | +39.46 (35,457.29 +39.46 (+0.11%))
GSPTSE +183.48
14/04 | +183.48 (33,879.24 +183.48 (+0.54%))
BVSP +676.83
14/04 | +676.83 (198,000.70 +676.83 (+0.34%))
MXX -428.26
14/04 | -428.26 (69,595.13 -428.26 (-0.61%))
IPSA +56.19
14/04 | +56.19 (11,132.84 +56.19 (+0.51%))
MERV -6,988.50
14/04 | -6,988.50 (2,991,781.50 -6,988.50 (-0.23%))
TA125.TA -62.68
14/04 | -62.68 (4,273.04 -62.68 (-1.45%))
CASE30 +484.60
14/04 | +484.60 (49,078.60 +484.60 (+1.00%))
JN0U.JO -88.10
14/04 | -88.10 (7,206.81 -88.10 (-1.21%))
DX-Y.NYB -0.01
14/04 | -0.01 (98.35 -0.01 (-0.02%))
125904-USD-STRD -7.33
14/04 | -7.33 (2,731.34 -7.33 (-0.27%))
XDB +0.42
14/04 | +0.42 (135.01 +0.42 (+0.31%))
XDE +0.32
14/04 | +0.32 (117.57 +0.32 (+0.27%))
000001.SS +2.33
14/04 | +2.33 (3,988.56 +2.33 (+0.06%))
N225 +1,395.04
14/04 | +1,395.04 (57,897.81 +1,395.04 (+2.47%))
XDN -0.07
14/04 | -0.07 (62.72 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.25
14/04 | +0.25 (70.93 +0.25 (+0.35%))