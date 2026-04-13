Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Ngày 13/4/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) do bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc Điều hành LSEG làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp còn có Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải; đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn của UBCKNN; đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Về phía LSEG, có đại diện bộ phận Phát triển Kinh doanh quốc tế và bộ phận Khu vực Đông Nam Á thuộc Ban Thị trường sơ cấp, LSEG.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa UBCKNN và LSEG luôn được duy trì chặt chẽ, hiệu quả thông qua cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp tích cực của LSEG trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt kể từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London, Vương quốc Anh, vào tháng 9/2025.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Cập nhật về tình hình thị trường, Chủ tịch UBCKNN cho biết năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%, thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á và dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBCKNN đã chia sẻ về một số định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó, cơ quan quản lý đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, đồng thời, hiện đại hóa công tác giám sát và quản lý thị trường.

Liên quan đến phát hành GDR, Chủ tịch UBCKNN cho biết, Việt Nam đã sớm đưa GDR vào khuôn khổ pháp lý thông qua hệ thống quy định được xây dựng từ năm 2012 và liên tục hoàn thiện, cập nhật phù hợp với thực tiễn thị trường. Đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện khung chính sách, pháp lý cho hoạt động phát hành và niêm yết GDR trên các sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, cũng như phát triển hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.

“Mục tiêu của cơ quan quản lý là tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát hành, niêm yết GDR trên thị trường chứng khoán quốc tế” - Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc Điều hành LSEG phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Tại buổi tiếp, bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc điều hành LSEG bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai cơ quan tiếp tục được củng cố, đồng thời chúc mừng UBCKNN về những nỗ lực và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo bà Julia Hoggett, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng thu hút các dòng vốn xanh quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình phát triển bền vững và chuyển dịch xanh. LSEG sẽ phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để hỗ trợ xây dựng khuôn khổ, chính sách đối với các chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tài chính và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

“Với kinh nghiệm trong quá trình xử lý các vấn đề thực tiễn với doanh nghiệp, LSEG có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn, phát hành và niêm yết trên thị trường tài chính quốc tế” - bà Julia Hoggett chia sẻ.

Cũng tại buổi tiếp, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về một số nội dung hợp tác chuyên môn, bao gồm việc nghiên cứu sử dụng GDR như công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường vốn Việt Nam; các chương trình kết nối nhằm thu hút dòng vốn và nguồn nhân lực quốc tế; cùng các giải pháp phối hợp giữa các cơ quan liên quan để hỗ trợ tổ chức phát hành, tổ chức trung gian và nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: SSC

Buổi làm việc kết thúc với sự thống nhất cao của hai bên về triển vọng hợp tác lâu dài và định hướng tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, lãnh đạo UBCKNN đề nghị LSEG tiếp tục hỗ trợ, tư vấn trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai các đợt phát hành GDR, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài./.