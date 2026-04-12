Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công văn số 1989/KBNN-CSPC về việc tăng cường cung cấp thông tin báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Công văn này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh phân bổ, triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo yêu cầu của KBNN, Giám đốc KBNN các khu vực và Trưởng Ban Giao dịch phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả. Trọng tâm là tăng cường giám sát công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện và giải ngân, bảo đảm thông tin, số liệu logic, chính xác và kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, hệ thống KBNN cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay. Theo thông tin từ Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao gần 995,4 nghìn tỷ đồng; tính đến đầu tháng 3/2026, tổng quy mô vốn đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đẩy nhanh phân bổ, triển khai dự án và thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao, góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm hệ thống dữ liệu báo cáo thống nhất, sát thực tiễn từ KBNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những điểm nghẽn trong từng dự án, từng chủ đầu tư, từ đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Công văn số 1989/KBNN-CSPC cũng đặt ra yêu cầu đối với các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch thuộc KBNN khu vực phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong đối chiếu số liệu, bảo đảm thống nhất số liệu báo cáo giải ngân theo đúng quy định. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ đối với chất lượng, tiến độ và thời gian gửi báo cáo.

Thực tế những tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực giải ngân là rất lớn khi vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Điều này càng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường phối hợp giữa KBNN với các chủ đầu tư, cơ quan liên quan.