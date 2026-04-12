Tài chính

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Vân Hà

[email protected]
20:01 | 12/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã chủ động siết chặt công tác cung cấp thông tin, bảo đảm số liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và địa phương.
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công văn số 1989/KBNN-CSPC về việc tăng cường cung cấp thông tin báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Công văn này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh phân bổ, triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công chức KBNN đang giải đáp các thắc mắc của khách hàng giao dịch trong thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: HT

Theo yêu cầu của KBNN, Giám đốc KBNN các khu vực và Trưởng Ban Giao dịch phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả. Trọng tâm là tăng cường giám sát công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện và giải ngân, bảo đảm thông tin, số liệu logic, chính xác và kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, hệ thống KBNN cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay. Theo thông tin từ Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao gần 995,4 nghìn tỷ đồng; tính đến đầu tháng 3/2026, tổng quy mô vốn đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đẩy nhanh phân bổ, triển khai dự án và thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao, góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm hệ thống dữ liệu báo cáo thống nhất, sát thực tiễn từ KBNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những điểm nghẽn trong từng dự án, từng chủ đầu tư, từ đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Công văn số 1989/KBNN-CSPC cũng đặt ra yêu cầu đối với các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch thuộc KBNN khu vực phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong đối chiếu số liệu, bảo đảm thống nhất số liệu báo cáo giải ngân theo đúng quy định. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ đối với chất lượng, tiến độ và thời gian gửi báo cáo.

Thực tế những tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực giải ngân là rất lớn khi vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Điều này càng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường phối hợp giữa KBNN với các chủ đầu tư, cơ quan liên quan.

Việc ban hành Công văn số 1989/KBNN-CSPC tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của hệ thống KBNN trong việc đồng hành cùng các cấp, các ngành và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026.
kho bạc nhà nước giải ngân vốn đầu tư công dữ liệu giải ngân

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

(TBTCO) - Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
(TBTCO) - Năm 2026, Samsung Việt Nam chính thức phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow nhằm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, Philippines-nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 30, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan.
(TBTCO) - Thảo luận về việc tiếp tục giảm thuế xăng dầu, các đại biểu đều đồng thuận về tính cấp thiết của việc miễn giảm thuế để khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp một số ý kiến về thời hạn áp dụng, tác động tới ngân sách cũng như chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
