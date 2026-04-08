Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Trong tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng huy động đạt 19.560 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch quý I và 16% kế hoạch phát hành cả năm 2026.

Trong tháng, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 6 kỳ hạn gồm 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Tuy nhiên, chỉ có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 15 năm. Lãi suất trúng thầu ghi nhận xu hướng tăng so với cuối tháng 2, với mức tăng dao động từ 2 đến 10 điểm cơ bản. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 3, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt đạt 3,6%/năm, 4,11%/năm và 4,2%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tính đến cuối tháng 3/2026 đạt 2.622.179 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước. Thanh khoản thị trường cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân đạt 17.129 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 14,91% so với tháng 2. Trong cơ cấu giao dịch, giao dịch outright chiếm 73,79%, trong khi giao dịch repos chiếm 26,21% tổng giá trị toàn thị trường.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,03% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tháng, với trạng thái mua ròng đạt 33 tỷ đồng.