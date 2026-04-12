Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/03/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm; tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 1.150,8 nghìn tỷ đồng; huy động hơn 80,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ…
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt 110.288,1 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%.
(TBTCO) - Chiều 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng 2; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.