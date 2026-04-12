Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng 2; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.