Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

Vân Hà

Vân Hà

10:20 | 10/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2026, công tác quản lý tài sản công được triển khai gắn với yêu cầu phục vụ sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở nhà, đất công. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ không chỉ nhằm ngăn chặn thất thoát, lãng phí mà còn tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn lực tài sản hiện hữu cho các địa phương, qua đó góp phần hỗ trợ mô hình chính quyền mới hoạt động hiệu quả.

Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch
Bên cạnh đó, thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả về Bộ Tài chính.

Liên quan đến nhiệm vụ tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 23/CT-TTg (thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026), Bộ Tài chính đã ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đáng chú ý, nhằm bảo đảm tính minh bạch và kịp thời, Bộ Tài chính đã thiết lập cơ chế công khai tiến độ tổng kiểm kê định kỳ vào sáng thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương đề xuất xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất trong năm 2026, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Vân Hà
Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Infographics: Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.288,1 tỷ đồng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, sẵn sàng đáp ứng huy động khí cho phát điện mùa khô

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm các loại thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

AFCDM + 3 năm 2026: Chia sẻ quan điểm về tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng