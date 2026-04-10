Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2026, công tác quản lý tài sản công được triển khai gắn với yêu cầu phục vụ sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở nhà, đất công. Các giải pháp được thực hiện đồng bộ không chỉ nhằm ngăn chặn thất thoát, lãng phí mà còn tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn lực tài sản hiện hữu cho các địa phương, qua đó góp phần hỗ trợ mô hình chính quyền mới hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả về Bộ Tài chính.

Liên quan đến nhiệm vụ tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 23/CT-TTg (thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026), Bộ Tài chính đã ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đáng chú ý, nhằm bảo đảm tính minh bạch và kịp thời, Bộ Tài chính đã thiết lập cơ chế công khai tiến độ tổng kiểm kê định kỳ vào sáng thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương đề xuất xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất trong năm 2026, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.