Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Thu Hương

[email protected]
20:08 | 06/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 30/3 đến 3/4, khối ngoại mua ròng 560,6 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đảo chiều sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.
Theo báo cáo thị trường tuần từ 30/3 đến 3/4 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) sơ cấp tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng.

Trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị đăng ký chỉ đạt 5.585 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 41,4%. Khối lượng trúng thầu đạt 3.485 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 25,8%.

Nhu cầu tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm, với 3.400/11.000 tỷ đồng trúng thầu tại mức lợi suất 4,12%/năm, tăng nhẹ 1 điểm cơ bản so với tuần trước sau nhiều tuần đi ngang. Ở kỳ hạn 5 năm, khối lượng trúng thầu đạt 85/1.000 tỷ đồng với lợi suất 3,70%/năm, tăng 10 điểm cơ bản, trong khi các kỳ hạn dài hơn như 15 năm và 30 năm không ghi nhận giao dịch trúng thầu.

Tính từ đầu năm đến ngày 2/4/2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 83.586 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 16,72% kế hoạch cả năm. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng đã công bố kế hoạch đấu thầu quý II/2026 với tổng khối lượng dự kiến phát hành 110.000 tỷ đồng, trong đó tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với quy mô khoảng 68.000 tỷ đồng.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu 13.500 tỷ đồng, bao gồm 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có sự cải thiện nhẹ so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 100,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% theo tuần. Cơ cấu giao dịch ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý khi giá trị giao dịch outright giảm xuống còn 58,9 nghìn tỷ đồng so với mức 64,0 nghìn tỷ đồng của tuần trước, trong khi giao dịch repo tăng mạnh lên 41,9 nghìn tỷ đồng từ 33,7 nghìn tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu quản trị thanh khoản ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao.

Về mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp, biến động nhìn chung không lớn và chủ yếu đi ngang, chỉ điều chỉnh nhẹ ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,44%, giảm 1 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 3,40%; kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,53%; kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở 4,21%; kỳ hạn 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,28%; kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,34%; và kỳ hạn 15 năm gần như đi ngang quanh mức 4,45%. Đà tăng lợi suất trên thị trường thứ cấp theo đó đã có dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn tăng liên tục kéo dài hơn 1 tháng trước đó.

Giao dịch của khối ngoại trong tuần ghi nhận chuyển biến tích cực khi mua ròng 560,6 tỷ đồng, qua đó đảo chiều so với chuỗi 4 tuần bán ròng liên tiếp trước đó. Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường TPCP sơ cấp vẫn duy trì trạng thái kém sôi động dù lợi suất trúng thầu đã bắt đầu nhích lên, trong khi thị trường thứ cấp giữ được thanh khoản ổn định và xu hướng tăng lợi suất có dấu hiệu chững lại. Trong ngắn hạn, thanh khoản cùng mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp có thể tiếp tục cải thiện trong các tuần tiếp theo.

Từ khóa:
trái phiếu trái phiếu chính phủ giao dịch khối ngoại khối ngoại mua ròng kho bạc nhà nước lợi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiếu gọi thầu trái phiếu chứng khoán yuanta việt nam

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Dành cho bạn

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Đọc thêm

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
Giải bài toán nhà ở: Khi "an cư" cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính "gánh" phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +29.14
07/04 | +29.14 (6,611.83 +29.14 (+0.44%))
DJI +165.21
07/04 | +165.21 (46,669.88 +165.21 (+0.36%))
IXIC +117.16
07/04 | +117.16 (21,996.34 +117.16 (+0.54%))
NYA +60.85
07/04 | +60.85 (22,254.72 +60.85 (+0.27%))
XAX -52.46
07/04 | -52.46 (8,837.69 -52.46 (-0.59%))
BUK100P +7.07
07/04 | +7.07 (1,037.76 +7.07 (+0.69%))
RUT +10.60
07/04 | +10.60 (2,540.64 +10.60 (+0.42%))
VIX +0.30
07/04 | +0.30 (24.17 +0.30 (+1.26%))
FTSE +71.49
07/04 | +71.49 (10,436.29 +71.49 (+0.69%))
GDAXI -130.82
07/04 | -130.82 (23,168.08 -130.82 (-0.56%))
FCHI -18.88
07/04 | -18.88 (7,962.39 -18.88 (-0.24%))
STOXX50E -39.85
07/04 | -39.85 (5,692.86 -39.85 (-0.70%))
N100 -3.92
07/04 | -3.92 (1,768.22 -3.92 (-0.22%))
BFX -4.38
07/04 | -4.38 (5,216.44 -4.38 (-0.08%))
MOEX.ME -0.11
07/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -177.47
07/04 | -177.47 (25,116.53 -177.47 (-0.70%))
STI +24.90
07/04 | +24.90 (4,972.40 +24.90 (+0.50%))
AXJO -92.30
07/04 | -92.30 (8,579.50 -92.30 (-1.06%))
AORD -110.70
07/04 | -110.70 (8,774.90 -110.70 (-1.25%))
BSESN +787.35
07/04 | +787.35 (74,106.85 +787.35 (+1.07%))
JKSE -37.35
07/04 | -37.35 (6,989.43 -37.35 (-0.53%))
KLSE -14.67
07/04 | -14.67 (1,680.83 -14.67 (-0.87%))
NZ50 +80.23
07/04 | +80.23 (12,982.38 +80.23 (+0.62%))
KS11 +73.03
07/04 | +73.03 (5,450.33 +73.03 (+1.36%))
TWII -602.37
07/04 | -602.37 (32,572.43 -602.37 (-1.82%))
GSPTSE +73.75
07/04 | +73.75 (33,181.97 +73.75 (+0.22%))
BVSP +109.95
07/04 | +109.95 (188,161.97 +109.95 (+0.06%))
MXX -715.39
07/04 | -715.39 (68,986.63 -715.39 (-1.03%))
IPSA -44.06
07/04 | -44.06 (10,695.09 -44.06 (-0.41%))
MERV +6,906.00
07/04 | +6,906.00 (3,006,247.75 +6,906.00 (+0.23%))
TA125.TA +48.73
07/04 | +48.73 (4,156.65 +48.73 (+1.19%))
CASE30 +375.20
07/04 | +375.20 (47,651.60 +375.20 (+0.79%))
JN0U.JO -76.26
07/04 | -76.26 (6,897.65 -76.26 (-1.09%))
DX-Y.NYB -0.04
07/04 | -0.04 (99.99 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD -0.70
07/04 | -0.70 (2,618.50 -0.70 (-0.03%))
XDB +0.13
07/04 | +0.13 (132.34 +0.13 (+0.10%))
XDE +0.05
07/04 | +0.05 (115.43 +0.05 (+0.04%))
000001.SS -39.18
07/04 | -39.18 (3,880.10 -39.18 (-1.00%))
N225 +290.18
07/04 | +290.18 (53,413.68 +290.18 (+0.55%))
XDN -0.06
07/04 | -0.06 (62.60 -0.06 (-0.09%))
XDA +0.14
07/04 | +0.14 (69.18 +0.14 (+0.20%))