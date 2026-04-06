Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Theo báo cáo thị trường tuần từ 30/3 đến 3/4 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) sơ cấp tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng.

Trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị đăng ký chỉ đạt 5.585 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 41,4%. Khối lượng trúng thầu đạt 3.485 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 25,8%.

Nhu cầu tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm, với 3.400/11.000 tỷ đồng trúng thầu tại mức lợi suất 4,12%/năm, tăng nhẹ 1 điểm cơ bản so với tuần trước sau nhiều tuần đi ngang. Ở kỳ hạn 5 năm, khối lượng trúng thầu đạt 85/1.000 tỷ đồng với lợi suất 3,70%/năm, tăng 10 điểm cơ bản, trong khi các kỳ hạn dài hơn như 15 năm và 30 năm không ghi nhận giao dịch trúng thầu.

Tính từ đầu năm đến ngày 2/4/2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 83.586 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 16,72% kế hoạch cả năm. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng đã công bố kế hoạch đấu thầu quý II/2026 với tổng khối lượng dự kiến phát hành 110.000 tỷ đồng, trong đó tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với quy mô khoảng 68.000 tỷ đồng.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu 13.500 tỷ đồng, bao gồm 11.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có sự cải thiện nhẹ so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 100,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% theo tuần. Cơ cấu giao dịch ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý khi giá trị giao dịch outright giảm xuống còn 58,9 nghìn tỷ đồng so với mức 64,0 nghìn tỷ đồng của tuần trước, trong khi giao dịch repo tăng mạnh lên 41,9 nghìn tỷ đồng từ 33,7 nghìn tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu quản trị thanh khoản ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao.

Về mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp, biến động nhìn chung không lớn và chủ yếu đi ngang, chỉ điều chỉnh nhẹ ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,44%, giảm 1 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 3,40%; kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,53%; kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở 4,21%; kỳ hạn 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,28%; kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,34%; và kỳ hạn 15 năm gần như đi ngang quanh mức 4,45%. Đà tăng lợi suất trên thị trường thứ cấp theo đó đã có dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn tăng liên tục kéo dài hơn 1 tháng trước đó.

Giao dịch của khối ngoại trong tuần ghi nhận chuyển biến tích cực khi mua ròng 560,6 tỷ đồng, qua đó đảo chiều so với chuỗi 4 tuần bán ròng liên tiếp trước đó. Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường TPCP sơ cấp vẫn duy trì trạng thái kém sôi động dù lợi suất trúng thầu đã bắt đầu nhích lên, trong khi thị trường thứ cấp giữ được thanh khoản ổn định và xu hướng tăng lợi suất có dấu hiệu chững lại. Trong ngắn hạn, thanh khoản cùng mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp có thể tiếp tục cải thiện trong các tuần tiếp theo.