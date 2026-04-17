Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế Tìm động lực tăng trưởng mới, phấn đấu tăng doanh thu phí 17% Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - mã Ck: BIC) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 vào ngày 7/5 tại Hà Nội. Tại đại hội, ngoài báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026..., Bảo hiểm BIC dự kiến trình cổ đông phương án mở rộng lĩnh vực hoạt động sang các nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) BIC năm 2025 và kế hoạch năm 2026 nêu rõ, năm 2026, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật từ cổ đông chiến lược Fairfax; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh và quản trị... Hội đồng Quản trị BIC trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ) đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật số 139/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, theo đó lần đầu tiên cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép triển khai bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống, vốn là một nghiệp vụ mà chỉ có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được phép triển khai.

Trên cơ sở điểm mới tại Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung), qua rà soát các nghiệp vụ bảo hiểm và lĩnh vực mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép triển khai theo quy định pháp luật hiện hành, căn cứ phạm vi hoạt động được cấp phép, lãnh đạo BIC cho biết, Tổng Công ty được phép triển khai thêm nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, theo tờ trình ĐHĐCĐ, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của BIC đạt 530,97 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2025, BIC đã sử dụng gần như toàn bộ quỹ đầu tư phát triển (436,3 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ lên hơn 2.020 tỷ đồng, khiến số dư quỹ đến cuối năm chỉ còn khoảng 297 triệu đồng. Sau các khoản trích lập, lợi nhuận còn lại năm 2025 là 371,68 tỷ đồng. Từ phần lợi nhuận này, BIC dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%, tương ứng khoảng 242,48 tỷ đồng.

Vững vị trí top 5 toàn ngành

Trước đó, năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 5.324 tỷ đồng, hoàn thành 95,1% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 679 tỷ đồng, hoàn thành 95,6% kế hoạch. Doanh thu phí bảo hiểm gốc phát sinh năm 2025 tăng trưởng 5,7% so với năm 2024, đạt 5.207 tỷ đồng. Với kết quả này, BIC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Nguồn: Bảo hiểm BIC.

Cùng với đó, tỷ lệ chi phí kết hợp đạt 96,23%, cao hơn mục tiêu kế hoạch do tỷ lệ bồi thường tăng mạnh vì nhiều trận bão, lũ và ngập lụt xảy ra trong năm 2025.

Tổng chi bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng 23% so với cùng kỳ, lên gần 1.500 tỷ đồng; tổng chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng hơn 8%, vượt 3.300 tỷ đồng. Hệ quả là lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi giảm 18%, còn 963,2 tỷ đồng, dù vẫn duy trì ở mức cao trong lịch sử, nhưng thấp hơn mức 1.188 tỷ đồng của năm 2024.

Trong báo cáo gửi ĐHĐCĐ, Bảo hiểm BIC cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 679 tỷ đồng, hoàn thành phần lớn kế hoạch năm, chủ yếu do chi phí bồi thường tăng mạnh, làm giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm so với kỳ vọng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, đến cuối năm 2025, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 5.415,9 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh 85,6%, đạt trên 1.800 tỷ đồng. Theo đại diện BIC, trong cơ cấu danh mục đầu tư, tiền gửi vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gần 75% tổng danh mục.

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của công ty mẹ BIC trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 505 tỷ đồng, tăng 31,3% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận từ tiền gửi tăng 11,42% nhờ mặt bằng lãi suất đi lên và quy mô danh mục mở rộng; lợi nhuận từ trái phiếu tăng 7,4%, trong khi mảng cổ phiếu ghi nhận mức tăng đột biến 172% so với năm trước.

Ngoài ra, ngày 1/7/2025, Công ty mẹ BIC đã hoàn tất mua 51% cổ phần, tương đương gần 167 tỷ đồng của Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) và được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của BIC từ quý III/2025./.