Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Thanh Thủy

08:28 | 17/04/2026
(TBTCO) - Đã có tới 155 vị trí, tương đương hơn 20% nhân sự tại Vinaseed được thay đổi trong chưa đầy 9 tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho rằng 2025 là một năm Vinaseed nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống.
Tiếp tục chính sách cổ tức 40%

Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa tổ chức, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã Ck: NSC) cho biết đã ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.299 tỷ đồng trong năm 2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ và chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 275,5 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam vừa tổ chức

Theo báo cáo của ban lãnh đạo công ty, kết quả này đến từ việc doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và rà soát hệ thống vận hành, giúp chi phí bán hàng và quản lý được kiểm soát chặt chẽ. Lãnh đạo công ty cho biết đây là bước chuyển quan trọng từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng. Cùng đó, theo lãnh đạo công ty, “Go Global” là điểm sáng chiến lược cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Hiện Vinaseed tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ở mức cao. Năm 2024, doanh nghiệp đã chi trả cổ tức 40% bằng tiền. Đồng thời, công ty đã trình và được cổ đông thông qua mức cổ tức tương tự cho năm 2025.

Trong năm 2026, Vinaseed xác định mục tiêu sẽ tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào hợp tác nghiên cứu, phát triển, với trọng tâm là đầu tư xây dựng và phát triển Viện nghiên cứu Vinaseed; tăng cường nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, marketing và chuyển đổi số.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 14% so với năm trước.

Cuộc tái cấu trúc lịch sử: 155 vị trí nhân sự được thay đổi trong 9 tháng

Tại Đại hội, Vinaseed đã thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát để phù hợp cơ cấu tổ chức quản lý mới. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thực tế, doanh nghiệp này vừa đi qua một năm nhiều biến động, thực hiện triển khai một cuộc tái cấu trúc lớn. Trong phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết sẽ lựa chọn từ “bản lề” để nói về năm 2025 của Vinaseed. Nguyên nhân bởi năm vừa qua Vinaseed không đi theo lối mòn cũ.

"Đó là năm chúng ta nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới, bền vững hơn", bà My cho hay.

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT Vinaseed

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng, doanh nghiệp đã thay đổi tới 155 vị trí nhân sự, tương đương hơn 20% quy mô nhân sự toàn hệ thống. Trong khi đó, theo cập nhật tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, số nhân sự cuối năm 2025 là 643 người lao động, giảm 32 người so với năm 2024.

Theo bà My, đây là một trường hợp kinh điển chuyển từ mô hình của doanh nghiệp nhà nước (SOE) sang đúng thực sự là một tập đoàn minh bạch và quản trị từ hệ thống. "Tính trung bình, cứ hơn 2 ngày lại thay đổi một vị trí nhân sự. Đây là điều khủng khiếp, nhưng là cần thiết để chuyển đổi mô hình quản trị” - bà My cho biết .

Năm vừa qua, hoạt động tái cấu trúc tại Vinaseed còn gắn với việc định hình lại chiến lược sản phẩm và thị trường. Doanh nghiệp chuyển từ bán sản phẩm đơn lẻ sang cung cấp “bộ giải pháp nông nghiệp tổng thể”, kết hợp giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Theo lãnh đạo công ty, mô hình này đã giúp giảm 28% chi phí đầu vào cho nông dân.

Trong trung hạn, Vinaseed định hướng đẩy mạnh chiến lược “go global”, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời chuyển dịch từ xuất khẩu hàng hóa thô sang sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tập trung vào các sản phẩm thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển lúa gạo phát thải thấp, hướng tới tham gia thị trường tín chỉ các-bon.

Ngoài ra, lãnh đạo Vinaseed cũng cho biết, mục tiêu diện tích lúa phát thải thấp đạt 100.000 ha vào năm 2027 - 2028. Với 100.000 ha, dự kiến thu được 200.000 tín chỉ carbon. Ước tính theo mức giá khoảng 15 USD/tín chỉ, nguồn thu khoảng 3 - 4 triệu USD có thể được dùng để tái đầu tư và hỗ trợ trực tiếp cho bà con nông dân./.

