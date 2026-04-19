Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ trở lại Pakistan để đàm phán về cuộc chiến ở Iran. Ảnh TL

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cử đại diện đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran vào tối thứ Hai, đồng thời một lần nữa đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự nếu Tehran không đồng ý với một thỏa thuận do Mỹ đưa ra.

“Chúng tôi đang đưa ra một THOẢ THUẬN rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm Chủ nhật (theo giờ địa phương).

Cũng trong sáng Chủ nhật, Tổng thống Trump nói với phóng viên của Fox News rằng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Islamabad vào thứ Ba để đàm phán, cuộc đàm phán có thể kéo dài đến thứ Tư.

Tờ New York Post đưa tin con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Thông báo này được đưa ra sau khi Iran đảo ngược quyết định mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới trước cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran - đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và làm suy yếu kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được. Hormuz là một trong số những vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Lebanon.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin hôm Chủ nhật: “Các tàu đang chờ chỉ thị từ lực lượng vũ trang Iran để xác định xem liệu chúng có thể đi qua tuyến đường này hay không”.

Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Bảy, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ hồi đầu tháng này tại Pakistan, cho biết mặc dù “vẫn còn những khác biệt đáng kể”, nhưng các cuộc đàm phán đang có tiến triển. Ông nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng hành động ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hiện đã bước sang tuần thứ tám, cuộc chiến tại Iran đã gây ra cú sốc nghiêm trọng nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng vọt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Thông báo hôm thứ Sáu về việc eo biển sẽ mở cửa trở lại đã gây ra một trong những đợt giảm giá dầu mạnh nhất trong lịch sử chỉ trong một ngày. Giá dầu, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên giảm mạnh do hy vọng rằng những diễn biến mới nhất sẽ chấm dứt chiến tranh và nguồn cung năng lượng có thể vận chuyển an toàn hơn qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent giảm 9% vào thứ Sáu xuống còn khoảng 90 USD/thùng. Giá dầu diesel tại Mỹ và châu Âu cũng giảm.

Đáng chú ý, giá dầu thực tế cũng giảm mạnh cùng với giá dầu tương lai. Hôm thứ Sáu, giá dầu Brent giao ngay, loại dầu vật chất quan trọng nhất thế giới, đã giảm xuống dưới 100 USD một thùng lần đầu tiên kể từ ngày 11/3. Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm, đạt mức cao kỷ lục mới với kỳ vọng sự gián đoạn sẽ sớm kết thúc.

Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại vẫn chưa diễn ra như dự kiến ​​có thể mang lại sự biến động mới khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vào sáng thứ Hai.