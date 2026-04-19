Tài chính quốc tế

Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Hoàng Lê

Hoàng Lê

21:38 | 19/04/2026
(TBTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối thứ Hai, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán. Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa vào Chủ nhật, sau khi Iran tuyên bố các bên còn lâu mới đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.
Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới
Các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ trở lại Pakistan để đàm phán về cuộc chiến ở Iran. Ảnh TL

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cử đại diện đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran vào tối thứ Hai, đồng thời một lần nữa đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự nếu Tehran không đồng ý với một thỏa thuận do Mỹ đưa ra.

“Chúng tôi đang đưa ra một THOẢ THUẬN rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm Chủ nhật (theo giờ địa phương).

Cũng trong sáng Chủ nhật, Tổng thống Trump nói với phóng viên của Fox News rằng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Islamabad vào thứ Ba để đàm phán, cuộc đàm phán có thể kéo dài đến thứ Tư.

Tờ New York Post đưa tin con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Thông báo này được đưa ra sau khi Iran đảo ngược quyết định mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới trước cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran - đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và làm suy yếu kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được. Hormuz là một trong số những vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Lebanon.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin hôm Chủ nhật: “Các tàu đang chờ chỉ thị từ lực lượng vũ trang Iran để xác định xem liệu chúng có thể đi qua tuyến đường này hay không”.

Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Bảy, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ hồi đầu tháng này tại Pakistan, cho biết mặc dù “vẫn còn những khác biệt đáng kể”, nhưng các cuộc đàm phán đang có tiến triển. Ông nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng hành động ngay cả khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hiện đã bước sang tuần thứ tám, cuộc chiến tại Iran đã gây ra cú sốc nghiêm trọng nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng vọt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Thông báo hôm thứ Sáu về việc eo biển sẽ mở cửa trở lại đã gây ra một trong những đợt giảm giá dầu mạnh nhất trong lịch sử chỉ trong một ngày. Giá dầu, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên giảm mạnh do hy vọng rằng những diễn biến mới nhất sẽ chấm dứt chiến tranh và nguồn cung năng lượng có thể vận chuyển an toàn hơn qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent giảm 9% vào thứ Sáu xuống còn khoảng 90 USD/thùng. Giá dầu diesel tại Mỹ và châu Âu cũng giảm.

Đáng chú ý, giá dầu thực tế cũng giảm mạnh cùng với giá dầu tương lai. Hôm thứ Sáu, giá dầu Brent giao ngay, loại dầu vật chất quan trọng nhất thế giới, đã giảm xuống dưới 100 USD một thùng lần đầu tiên kể từ ngày 11/3. Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm, đạt mức cao kỷ lục mới với kỳ vọng sự gián đoạn sẽ sớm kết thúc.

Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại vẫn chưa diễn ra như dự kiến ​​có thể mang lại sự biến động mới khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vào sáng thứ Hai.

Hoàng Lê
Theo NYT, WSJ, Bloomberg
Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng nguồn cung, giá cho thuê tiếp tục nhích lên

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Tổng thống Trump đe dọa sa thải nếu ông Powell không từ chức Chủ tịch Fed

(TBTCO) - Mặc dù nhiệm kỳ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) của ông Jerome H. Powell chính thức kết thúc vào ngày 15/5, ông vẫn có thể tiếp tục giữ chức thống đốc cho đến năm 2028 và cho biết, ông sẽ không rời nhiệm sở cho đến khi cuộc điều tra hình sự kết thúc.
UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

(TBTCO) - Giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/4 do lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, bắt nguồn từ việc đàm phán Mỹ - Iran thất bại đã đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed vì sao lại trở nên khó khăn?

(TBTCO) - Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các quan chức Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất khi cuộc chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng.
AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
Giá vàng đang trên đà giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

(TBTCO) - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 31/3, với giá vàng tương lai tại New York tăng 0,7% lên 4.589,30 USD/ounce, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm.
Mỹ: Bang Washington đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD

(TBTCO) - Ngày 30/3, bang Washington (Mỹ) đã ban hành chính sách mới đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD, trở thành bang do đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất áp thuế nhắm thẳng vào người giàu.
Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Từ thông điệp chính sách đến hành động toàn xã hội

Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều