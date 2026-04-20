Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h20h sáng 20/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.549.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.453.132 đồng/lượng (mua vào) và 82.933.126 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.552.570 đồng/lượng (mua vào) và 3.017.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đảo chiều giảm. Cụ thể, lúc 9h25 sáng 20/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39% so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong thời gian gần đây ghi nhận những biến động đáng kể, tuy nhiên thị trường kim loại quý này vẫn đang đối mặt với năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung. Đáng chú ý, tổng lượng bạc bị rút khỏi các kho dự trữ toàn cầu đã lên tới khoảng 762 triệu ounce kể từ năm 2021. Theo đánh giá từ Viện Bạc (Silver Institute) cùng công ty tư vấn Metals Focus, xu hướng này làm gia tăng nguy cơ tái diễn tình trạng thiếu thanh khoản, ngay cả trong bối cảnh nhu cầu có dấu hiệu suy yếu.

Bạc giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ chế tác trang sức, sản xuất thiết bị điện tử, xe điện cho tới pin năng lượng mặt trời, đồng thời cũng là một kênh đầu tư quen thuộc trên thị trường tài chính. Trong giai đoạn cao điểm, giá bạc từng tăng tới 147% và chạm mức kỷ lục 121,6 USD/ounce vào tháng 1/2026, chủ yếu nhờ lực mua mạnh từ các nhà đầu tư cá nhân.

Sau giai đoạn này, thanh khoản thị trường phần nào được cải thiện khi dòng bạc quay trở lại từ Mỹ, các quỹ ETF ghi nhận xu hướng rút vốn, đồng thời nhu cầu từ Ấn Độ cũng hạ nhiệt. Tuy vậy, những rủi ro tiềm ẩn vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Theo ước tính của Metals Focus, vào cuối tháng 3, trong tổng số khoảng 884 triệu ounce bạc đang được lưu trữ tại các kho ở London, chỉ khoảng 28% không gắn với các quỹ ETP và có thể được huy động nhằm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.