Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

10:26 | 20/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h20h sáng 20/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.549.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.453.132 đồng/lượng (mua vào) và 82.933.126 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.552.570 đồng/lượng (mua vào) và 3.017.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đảo chiều giảm. Cụ thể, lúc 9h25 sáng 20/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39% so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong thời gian gần đây ghi nhận những biến động đáng kể, tuy nhiên thị trường kim loại quý này vẫn đang đối mặt với năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung. Đáng chú ý, tổng lượng bạc bị rút khỏi các kho dự trữ toàn cầu đã lên tới khoảng 762 triệu ounce kể từ năm 2021. Theo đánh giá từ Viện Bạc (Silver Institute) cùng công ty tư vấn Metals Focus, xu hướng này làm gia tăng nguy cơ tái diễn tình trạng thiếu thanh khoản, ngay cả trong bối cảnh nhu cầu có dấu hiệu suy yếu.

Bạc giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ chế tác trang sức, sản xuất thiết bị điện tử, xe điện cho tới pin năng lượng mặt trời, đồng thời cũng là một kênh đầu tư quen thuộc trên thị trường tài chính. Trong giai đoạn cao điểm, giá bạc từng tăng tới 147% và chạm mức kỷ lục 121,6 USD/ounce vào tháng 1/2026, chủ yếu nhờ lực mua mạnh từ các nhà đầu tư cá nhân.

Sau giai đoạn này, thanh khoản thị trường phần nào được cải thiện khi dòng bạc quay trở lại từ Mỹ, các quỹ ETF ghi nhận xu hướng rút vốn, đồng thời nhu cầu từ Ấn Độ cũng hạ nhiệt. Tuy vậy, những rủi ro tiềm ẩn vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Theo ước tính của Metals Focus, vào cuối tháng 3, trong tổng số khoảng 884 triệu ounce bạc đang được lưu trữ tại các kho ở London, chỉ khoảng 28% không gắn với các quỹ ETP và có thể được huy động nhằm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá lúa gạo hôm nay (20/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giá ít biến động nhưng giao dịch mua bán còn chậm. Theo đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.200; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100… Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg….
Giá cao su RSS3 hôm nay (20/4) trên sàn TOCOM (Tokyo) giảm, ngược lại trên sàn SHFE (Thượng Hải) tăng nhẹ. Thị trường đang chịu sức ép từ nguồn cung cải thiện, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp.
(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 297,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 144,6 tỷ tỷ USD; nhập khẩu đạt 152,5 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 7,9 tỷ USD.
Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay (19/4) đồng loạt giảm và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung giảm bớt. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Giá lúa gạo hôm nay (19/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các trung tâm lớn ở châu Á đồng loạt tăng, trong đó gạo thơm Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 15 USD/tấn và chính thức chạm mốc 500 USD/tấn.
(TBTCO) - Khoảng 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai… sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
