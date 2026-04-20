Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Quỳnh Nga

10:56 | 20/04/2026
(TBTCO) - Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, sáng 20/4.
Tại Kỳ họp, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Lê Anh Quân; Vũ Tiến Phụng; Lê Trung Kiên; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân; Hoàng Minh Cường.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết bầu 14 Ủy viên UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy và các đại biểu HĐND thành phố đã tín nhiệm.

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung cam kết sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực, tận tâm, tận lực; cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; luôn lắng nghe, cầu thị, hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Trước đó, ông Đỗ Thành Trung từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 13/3/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đỗ Thành Trung Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã ký kết một số lượng lớn các văn kiện hợp tác.
(TBTCO) - Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP. Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
(TBTCO) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.
(TBTCO) - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (phía Nam), kết nối trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
(TBTCO) - Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
(TBTCO) - Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
