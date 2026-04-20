Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Tại Kỳ họp, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Lê Anh Quân; Vũ Tiến Phụng; Lê Trung Kiên; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân; Hoàng Minh Cường.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết bầu 14 Ủy viên UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy và các đại biểu HĐND thành phố đã tín nhiệm.

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung cam kết sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực, tận tâm, tận lực; cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; luôn lắng nghe, cầu thị, hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.