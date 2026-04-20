Thị trường

Ngày 20/4: Giá cao su trên sàn TOCOM giảm, SHFE giữ đà tăng

06:02 | 20/04/2026
Giá cao su RSS3 hôm nay (20/4) trên sàn TOCOM (Tokyo) giảm, ngược lại trên sàn SHFE (Thượng Hải) tăng nhẹ. Thị trường đang chịu sức ép từ nguồn cung cải thiện, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp.
Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn chủ chốt. Trên sàn TOCOM (Tokyo), giá cao su RSS3 đồng loạt đi xuống ở các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 4/2026 giảm 4 Yên/kg (- 1,05%), xuống mức 375 Yên/kg; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3.70 Yên/kg (- 0,96%), xuống mức 378 Yên/kg.

Trong khi đó, trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên lại duy trì đà đi lên ở phần lớn các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 tăng 35 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,21%), lên mức 16.535 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng Nhân dân tệ/tấn (+ 0,12%), lên mức 16.555 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Reuters, giá cao su châu Á giảm trong phiên cuối tuần khi thị trường đón nhận tín hiệu nguồn cung ổn định hơn. Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 trên Sàn Osaka giảm 1,57% xuống 387,5 Yên/kg, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Áp lực chính đến từ phía cung khi điều kiện thời tiết tại Trung Quốc được cải thiện. Báo cáo của Huatai Futures cho thấy, lượng mưa đã giúp giảm lo ngại hạn hán, qua đó hỗ trợ hoạt động khai thác mủ cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn như MangYang, Bình Long, Bà Rịa, Phú Riềng giữ nguyên mức giá thu mua mủ nước và mủ tạp, thể hiện sự chủ động điều tiết sản lượng và giá thu mua trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 297,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 144,6 tỷ tỷ USD; nhập khẩu đạt 152,5 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 7,9 tỷ USD.
Giá lúa gạo hôm nay (19/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các trung tâm lớn ở châu Á đồng loạt tăng, trong đó gạo thơm Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 15 USD/tấn và chính thức chạm mốc 500 USD/tấn.
(TBTCO) - Khoảng 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai… sẽ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Giá lúa gạo hôm nay (18/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái cân bằng. Nguồn cung ổn định, trong khi sức mua chưa có đột biến khiến giá gạo đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
