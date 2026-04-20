Ngày 20/4: Giá cao su trên sàn TOCOM giảm, SHFE giữ đà tăng

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn chủ chốt. Trên sàn TOCOM (Tokyo), giá cao su RSS3 đồng loạt đi xuống ở các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 4/2026 giảm 4 Yên/kg (- 1,05%), xuống mức 375 Yên/kg; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3.70 Yên/kg (- 0,96%), xuống mức 378 Yên/kg.

Trong khi đó, trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên lại duy trì đà đi lên ở phần lớn các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 tăng 35 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,21%), lên mức 16.535 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 tăng Nhân dân tệ/tấn (+ 0,12%), lên mức 16.555 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Reuters, giá cao su châu Á giảm trong phiên cuối tuần khi thị trường đón nhận tín hiệu nguồn cung ổn định hơn. Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2026 trên Sàn Osaka giảm 1,57% xuống 387,5 Yên/kg, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Áp lực chính đến từ phía cung khi điều kiện thời tiết tại Trung Quốc được cải thiện. Báo cáo của Huatai Futures cho thấy, lượng mưa đã giúp giảm lo ngại hạn hán, qua đó hỗ trợ hoạt động khai thác mủ cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn như MangYang, Bình Long, Bà Rịa, Phú Riềng giữ nguyên mức giá thu mua mủ nước và mủ tạp, thể hiện sự chủ động điều tiết sản lượng và giá thu mua trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.