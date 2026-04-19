Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Từ thông điệp chính sách đến hành động toàn xã hội

Diệu Hoa

20:59 | 19/04/2026
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4), Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực trong khoảng thời gian từ 15-26/4/2026.
Ngày 21/4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành đầy đủ, thống nhất, trong đó đổi mới sáng tạo đã được thể chế hóa thành trụ cột quốc gia, các điều kiện khung của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia được hình thành, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tiếp tục phát triển.

Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2131/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 và có công văn số 2341/BKHCN-ĐMST đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội ở Trung ương phát động hưởng ứng và hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026.

Mục đích tổ chức hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới hằng năm của Liên hiệp quốc nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Đồng thời, thúc đẩy triển khai và thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán lớn của Bộ, ngành, địa phương và các bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện/Trường - Nhà đầu tư - Cộng đồng.

Các nội dung cần triển khai để hưởng ứng ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới; truyền thông sáng tạo, đa nền tảng nhằm lan tỏa và đại chúng hóa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng theo chủ đề...

Tổ chức, phát động triển khai các hoạt động, cách làm thiết thực, ý nghĩa để thực thi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và toàn xã hội; thúc đẩy các giải pháp ứng dụng KHCN&ĐMST vào giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương, giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống;

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả; lan tỏa các cách làm hay, điển hình tốt trong triển khai đổi mới sáng tạo;

Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, phát triển các không gian sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực.

Thời gian tổ chức các hoạt động bắt đầu từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 26/4/2026.

Văn phòng Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 845/VP-TT ngày 17/4/2026 hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4/2026.

