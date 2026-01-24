Sáng ngày 24/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.125 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,92%, hiện ở mức 97,46.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.031 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.031 đồng 26.381 đồng Vietinbank 25.885 đồng 26.381 đồng BIDV 26.081 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.042 - 30.994 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.022 đồng 31.605 đồng Vietinbank 30.183 đồng 31.903 đồng BIDV 30.377 đồng 31.657 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.03 đồng 170.19 đồng Vietinbank 163.05 đồng 174.55 đồng BIDV 162.16 đồng 169.74 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 24/1/2026, giảm 150 đồng ở cả chiều mua và giảm 130 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.340 - 26.480 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,92%, hiện ở mức 97,46.

Đồng USD đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2025, khi căng thẳng địa chính trị làm xáo trộn tâm lý nhà đầu tư.

Đồng USD chịu nhiều áp lực khi các tài sản của Mỹ bị bán tháo mạnh vào đầu tuần trước trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Điều này làm sống lại câu chuyện “Bán nước Mỹ” (Sell America) từng xuất hiện, sau khi ông Trump áp đặt loạt thuế quan trong “Ngày Giải phóng” hồi tháng 4 năm ngoái.

Đồng EUR tăng 0,5%, lên 1,181 USD/EUR và đang trên đà tăng hơn 1% trong tuần. Chính phủ Pháp hôm thứ Sáu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, dù dự kiến còn nhiều cuộc bỏ phiếu tương tự, sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu tuyên bố viện dẫn hiến pháp để thông qua dự luật ngân sách năm 2026.

Ở diễn biến khác, đồng Yên biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với hai cú tăng giá đột ngột, làm dấy lên suy đoán trên thị trường rằng giới chức Nhật Bản đã tiến hành “kiểm tra tỷ giá”, động thái thường được xem là bước đi báo trước cho khả năng can thiệp thị trường. Đồng Yên (JPY) chốt phiên tăng giá so với USD, ở mức 155,855 Yên/USD.

Các nhà giao dịch đang đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ Tokyo can thiệp nhằm chặn đà suy yếu của đồng nội tệ, sau khi đồng yên đã có lúc rơi xuống mức 159,2 yên/USD, gần mức thấp nhất trong 18 tháng, trong thời gian Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda họp báo, sau khi BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, đồng Bảng Anh giao dịch quanh mức 1,362 USD/GBP./.