Sáng ngày 26/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.113 VND, giảm 12 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,46 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.045 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.031 đồng 26.381 đồng Vietinbank 26.045 đồng 26.381 đồng BIDV 26.081 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.042 - 30.994 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.022 đồng 31.605 đồng Vietinbank 30.617 đồng 31.977 đồng BIDV 30.377 đồng 31.657 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 166 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.03 đồng 170.19 đồng Vietinbank 165.05 đồng 174.55 đồng BIDV 162.16 đồng 169.74 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 26/1/2026, giảm 50 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,46.

Tuần trước, đồng Đô la Mỹ (USD) khép lại tuần giao dịch trong trạng thái suy yếu, lùi về vùng thấp nhất trong vòng bốn tháng qua, quanh mốc 97,80 điểm. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng giảm giá kéo dài của đồng bạc xanh trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Một yếu tố quan trọng chi phối diễn biến của đồng USD hiện nay là những bất đồng ngày càng rõ nét trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới. Một bộ phận quan chức Fed vẫn giữ quan điểm thận trọng, cho rằng lạm phát chưa thực sự được kiểm soát bền vững, do đó việc nới lỏng chính sách quá sớm có thể xóa bỏ những kết quả đạt được trong cuộc chiến chống lạm phát.

Theo kế hoạch, Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm vào tuần này và công bố quyết định vào ngày thứ Tư. Giới quan sát nhận định khả năng Fed giữ nguyên lãi suất là rất cao, nhất là sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu tại cuộc họp tháng 12/2025 rằng, sau ba lần cắt giảm liên tiếp mỗi lần 25 điểm cơ bản, ngân hàng trung ương Mỹ đang ở “vị thế thuận lợi để theo dõi thêm các diễn biến của nền kinh tế” trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Trên bình diện chính trị - đối ngoại, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến Greenland và rút lại các đe dọa áp thuế đã giúp xoa dịu phần nào căng thẳng trong ngắn hạn. Tuy vậy, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hiệu quả thực chất của động thái này. Các nhà phân tích của Macquarie Group nhận định rằng, dù thỏa thuận Greenland có thể giải quyết những vấn đề trước mắt, song nó chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi là sự rạn nứt ngày càng rõ giữa các đồng minh, yếu tố có thể làm suy giảm vai trò tiền tệ dự trữ của đồng USD trong dài hạn.

Trong những phiên gần đây, đồng USD tiếp tục chịu áp lực giảm khi các yếu tố bất lợi trong ngắn hạn gia tăng.

Dù vậy, thị trường lao động vẫn là trọng tâm hàng đầu trong hoạch định chính sách của Fed. Fed nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho đồng USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn chính trị chưa lắng dịu và các đe dọa thuế quan mới vẫn tiềm ẩn, động lực ngắn hạn rõ ràng chuyển hướng bất lợi đối với đồng bạc xanh./.