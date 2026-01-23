Sáng ngày 23/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.125 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,45%, hiện ở mức 98,31.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.051 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.051 đồng 26.381 đồng Vietinbank 26.070 đồng 26.381 đồng BIDV 26.081 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.888 - 30.824 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.913 đồng 31.490 đồng Vietinbank 30.365 đồng 31.725 đồng BIDV 30.273 đồng 31.541 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.23 đồng 170.41 đồng Vietinbank 161.19 đồng 170.69 đồng BIDV 162.38 đồng 170 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 23/1/2026, giảm 87 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.490 - 26.610 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,45%, hiện ở mức 98,31.

Đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn, đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như EUR và Bảng Anh tăng giá, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, qua đó giúp xoa dịu tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính.

Trước đó, đồng bạc xanh đã phục hồi so với đồng EUR trong phiên ngày thứ Tư, sau khi để mất gần 1% giá trị trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đến cuối phiên gần nhất, đồng USD lại giảm 0,49%, xuống còn 1,1744 USD/EUR, sau khi đã tăng 0,35% trong phiên trước đó. Đồng USD cũng suy yếu 0,69% so với Franc Thụy Sĩ, giao dịch ở mức 0,7899 Franc/USD.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Đô la Australia tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng, nhờ số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm. Trong khi đó, đồng Yên Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tuần này kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và cam kết triển khai các biện pháp nới lỏng chính sách tài khóa.

Đồng Đô la Australia tăng 1,15%, lên mức 0,684 USD, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2024 và đang trên đà ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp, vượt trội so với nhiều đồng tiền khác ngay cả khi các tài sản rủi ro chịu áp lực trong tuần này.

Đồng Yên Nhật Bản giảm 0,07%, xuống còn 158,42 Yên/USD, giao dịch gần mức đáy của 18 tháng là 159,45 Yên/USD ghi nhận trong tuần trước./.