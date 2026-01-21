Sáng ngày 21/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.124 VND, giảm 6 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,84%, hiện ở mức 98,56 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.924 VND/USD - 26.336 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.380 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.050 đồng 26.380 đồng Vietinbank 26.070 đồng 26.386 đồng BIDV 26.086 đồng 26.386 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.796 - 30.722 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.992 đồng 31.574 đồng Vietinbank 30.285 đồng 31.645 đồng BIDV 30.194 đồng 31.458 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.24 đồng 170.42 đồng Vietinbank 161.51 đồng 171.01 đồng BIDV 162.58 đồng 170.21 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 21/1/2026, giảm 14 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.553 - 26.673 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,84%, hiện ở mức 98,56 điểm.

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Ba đứng trước nguy cơ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng, sau khi những cảnh báo của Nhà Trắng nhằm vào châu Âu liên quan đến tương lai của Greenland đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời đẩy đồng EUR và Bảng Anh tăng giá.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,57%, lên mức 1,1711 USD, trong khi Bảng Anh nhích 0,01%, lên 1,34 USD.

Đồng Yên Nhật Bản, sau khi giảm mạnh trong đêm do làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản gia tăng, đã phục hồi trở lại khi bước vào phiên giao dịch châu Âu, qua đó đẩy tỷ giá USD xuống còn 158,280 Yên.

Trong khi đó, đồng Franc Thụy Sĩ, một trong những đồng tiền hưởng lợi lớn từ dòng vốn trú ẩn an toàn, tiếp tục tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, khiến đồng USD giảm 0,88% xuống còn 0,7902 Franc.

So với đồng Nhân dân tệ giao dịch ở thị trường nước ngoài tại Hong Kong, đồng USD gần như đi ngang ở mức 6,9576 Nhân dân tệ, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Tại khu vực châu Đại Dương, đồng Đô la Australia tăng 0,27%, lên 0,673 USD, trong khi Đô la New Zealand tăng mạnh 0,54%, lên 0,583 USD, mức cao nhất của đồng tiền này kể từ đầu năm 2026./.