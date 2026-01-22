Sáng ngày 22/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.125 VND, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14%, hiện ở mức 98,78 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.918 VND/USD - 26.336 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.067 - 26.380 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.050 đồng 26.380 đồng Vietinbank 26.067 đồng 26.380 đồng BIDV 26.080 đồng 26.380 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 - 30.932 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.992 đồng 31.574 đồng Vietinbank 30.194 đồng 31.554 đồng BIDV 30.333 đồng 31.606 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.24 đồng 170.42 đồng Vietinbank 161.41 đồng 170.91 đồng BIDV 162.89 đồng 170.51 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/1/2026, tăng 50 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.650 - 26.700 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,14%, hiện ở mức 98,78 điểm.

Đồng USD tăng mạnh so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia, đồng thời cho biết ông đã đạt được khung thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đồng EUR giảm 0,36%, xuống còn 1,17 USD/EUR, sau khi đã tăng hơn 1% trong hai phiên trước đó. Trước đó, đồng tiền chung châu Âu chạm mức 1,168 USD vào ngày thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 30/12.

Đồng Franc Thụy Sĩ giảm 0,77%, xuống còn 0,7958 Franc/USD, sau khi tăng khoảng 1,5% trong hai phiên từ thứ Hai đến thứ Ba.

Đồng USD cũng tăng so với đồng Yên Nhật, trong bối cảnh đồng tiền này chịu áp lực bán sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi hôm thứ Hai kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/2 và cam kết triển khai các biện pháp nới lỏng chính sách tài khóa. Đồng Yên giảm xuống mức 158,430 yên/USD./.