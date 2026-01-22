|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.918 VND/USD - 26.336 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.067 - 26.380 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.050 đồng
|
26.380 đồng
|
Vietinbank
|
26.067 đồng
|
26.380 đồng
|
BIDV
|
26.080 đồng
|
26.380 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 - 30.932 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.992 đồng
|
31.574 đồng
|
Vietinbank
|
30.194 đồng
|
31.554 đồng
|
BIDV
|
30.333 đồng
|
31.606 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
160.24 đồng
|
170.42 đồng
|
Vietinbank
|
161.41 đồng
|
170.91 đồng
|
BIDV
|
162.89 đồng
|
170.51 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/1/2026, tăng 50 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.650 - 26.700 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,14%, hiện ở mức 98,78 điểm.
Đồng USD tăng mạnh so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia, đồng thời cho biết ông đã đạt được khung thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đồng EUR giảm 0,36%, xuống còn 1,17 USD/EUR, sau khi đã tăng hơn 1% trong hai phiên trước đó. Trước đó, đồng tiền chung châu Âu chạm mức 1,168 USD vào ngày thứ Ba, mức cao nhất kể từ ngày 30/12.
Đồng Franc Thụy Sĩ giảm 0,77%, xuống còn 0,7958 Franc/USD, sau khi tăng khoảng 1,5% trong hai phiên từ thứ Hai đến thứ Ba.
Đồng USD cũng tăng so với đồng Yên Nhật, trong bối cảnh đồng tiền này chịu áp lực bán sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi hôm thứ Hai kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/2 và cam kết triển khai các biện pháp nới lỏng chính sách tài khóa. Đồng Yên giảm xuống mức 158,430 yên/USD./.