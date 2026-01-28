Sáng ngày 28/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.088 VND, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,30%, hiện ở mức 95,78 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894 VND/USD - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.940 - 26.330 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.940 đồng 26.330 đồng Vietinbank 25.925 đồng 26.305 đồng BIDV 25.970 đồng 26.330 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.312 - 31.293 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.286 đồng 31.883 đồng Vietinbank 30.891 đồng 32.251 đồng BIDV 30.555 đồng 31.912 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.63 đồng 174.02 đồng Vietinbank 167.20 đồng 176.20 đồng BIDV 165.66 đồng 173.86 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 28/1/2026, tăng 67 đồng ở cả chiều mua và 37 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.332 - 26.452 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 1,30%, hiện ở mức 95,78 điểm.

Đồng USD giảm mạnh so với một số đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là các đồng tiền châu Âu, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại vai trò trú ẩn an toàn của đồng bạc xanh giữa những bất ổn liên quan đến thương mại và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đồng EUR tăng 1,4%, lên 1,2049 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Kể từ khi ra đời năm 1999, đồng tiền chung châu Âu thường được giao dịch ở mức trung bình ngay dưới ngưỡng 1,20 USD. Tuy nhiên, mức hiện tại vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh kỷ lục 1,60 USD, thiết lập vào năm 2008.

Trong 12 tháng qua, đồng EUR đã tăng 14%, đồng Franc Thụy Sĩ tăng 15%, trong khi đồng Krona Thụy Điển tăng giá gần 20%.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD suy yếu 0,93%, xuống 152,71, trong khi đồng Bảng Anh mạnh lên 0,75%, lên 1,378 USD./.