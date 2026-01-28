Điểm tựa chính sách cho thị trường vốn từ Nghị quyết số 79-NQ/TW

(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW được nhìn nhận là nghị quyết mang tính cấu trúc, khi các định hướng chính sách không chỉ tái định hình động lực tăng trưởng, mà còn sớm phản ánh vào kỳ vọng của thị trường vốn trong chu kỳ mới.

Động lực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) được giới phân tích đánh giá là một điểm tựa chính sách quan trọng, tạo ra kỳ vọng mới cho triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh - Kinh tế trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, từ năm 2025, Việt Nam đứng trước thời điểm mang tính bản lề, khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, trong khi yêu cầu về một mô hình phát triển bền vững, có chiều sâu và khả năng chống chịu cao hơn ngày càng trở nên rõ nét. Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị quyết 79 được xem là bước đi có ý nghĩa chiến lược, đặt nền móng cho việc tái cấu trúc động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Nghị quyết 79 được ban hành, trong bối cảnh dòng vốn có xu hướng tái định vị theo các nhóm ngành chiến lược. Ảnh: An Thư

Từ góc nhìn vĩ mô, ông Minh cho rằng, nền kinh tế thế giới đang dịch chuyển rõ rệt sang mô hình đa cực, với cơ chế vận hành và động lực tăng trưởng khác biệt so với giai đoạn trước. Trong môi trường đó, một số mô hình phát triển mới đã cho thấy hiệu quả, đặc biệt là mô hình tăng trưởng dựa trên sự dẫn dắt tập trung, nơi vai trò của các chủ thể đầu tàu được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phân bổ nguồn lực.

“Mô hình này nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp lớn trong việc dẫn dắt dòng vốn, đầu tư và hình thành các chuỗi giá trị then chốt của nền kinh tế. Với Việt Nam, khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng có khả năng đảm nhiệm vai trò đầu tàu, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược, đòi hỏi nguồn lực lớn và tầm nhìn dài hạn” - ông Minh nhận định.

Ngành điện trong chu kỳ đầu tư mới Với định hướng phát triển các trụ cột nền tảng của nền kinh tế theo Nghị quyết số 79-NQ/TW, triển vọng của một số nhóm ngành đang được giới phân tích quan tâm. Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, nhu cầu điện năng dự báo tiếp tục tăng cùng tăng trưởng kinh tế và mức sống. Khi các nguồn điện mới như điện hạt nhân chưa thể sớm vận hành, điện than có thể được chú ý trở lại nhờ chi phí đầu vào giảm và đóng vai trò huy động đáng kể trong vài năm tới.

Trên nền tảng đó, chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam bày tỏ sự lạc quan khi Nghị quyết 79 được ban hành, coi đây là cơ sở quan trọng để hình thành một động lực tăng trưởng mới, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của kinh tế thế giới cũng như điều kiện phát triển của nền kinh tế trong nước. Nếu các định hướng lớn của Nghị quyết được triển khai hiệu quả, Việt Nam có cơ sở để bước vào giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững hơn.

“Nâng cao thu nhập và tiến gần tới mục tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 38.000 USD vào năm 2050 theo định hướng của Quốc hội không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn phản ánh chất lượng và chiều sâu của tăng trưởng” - ông Nguyễn Kỳ Minh nhấn mạnh.

Chuyển động tích cực của thị trường vốn

Theo bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Nghị quyết 79 phát đi tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về vai trò dẫn dắt, điều phối và lan tỏa nguồn lực ngày càng trở nên rõ nét hơn. Nghị quyết 79 không chỉ tái khẳng định, mà còn làm rõ hơn vị trí của kinh tế nhà nước trong tổng thể chiến lược phát triển.

Bà Trang phân tích, các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, logistics, tài chính - tiền tệ, tài nguyên khoáng sản và công nghệ là những trụ cột nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Việc xác định rõ vai trò của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực này giúp tạo ra điểm tựa ổn định cho nền kinh tế, đồng thời mở đường cho các nguồn lực khác, đặc biệt là khu vực tư nhân, cùng tham gia phát triển.

Đầu tư công mở dư địa tăng trưởng Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán ACB nhấn mạnh, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, các nhóm ngành hạ tầng, xây dựng và vật liệu xây dựng được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn. Theo kịch bản phân tích của ACBS, mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 30% mỗi năm trong chu kỳ dài hạn được xem là khả thi, phản ánh dư địa phát triển còn lớn của các lĩnh vực này.

Nghị quyết 79 cho thấy một cách tiếp cận mới, khi nền kinh tế không còn vận hành dựa trên một trụ cột duy nhất. Thay vào đó, kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân phát triển bình đẳng trước pháp luật, với vai trò và chức năng được phân định phù hợp với đặc thù và năng lực của từng khu vực. Cách tiếp cận này, theo bà Trang, giúp mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động từ môi trường bên ngoài.

Những định hướng mang tính cấu trúc đó không chỉ dừng lại ở cấp độ chính sách, mà đã sớm phản ánh vào kỳ vọng của thị trường vốn. Trên thị trường chứng khoán, câu chuyện về nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đã được nhắc tới ngay sau khi Nghị quyết 79 được ban hành, trong bối cảnh dòng vốn có xu hướng tái định vị theo các nhóm ngành chiến lược.

Chuyên gia của ACBS nhấn mạnh, khi đặt trong tổng thể bức tranh thị trường, có thể nhận thấy sự đồng pha tương đối rõ nét trong việc lựa chọn các nhóm ngành cho giai đoạn tới. Sự đồng pha này phản ánh kỳ vọng chính sách, đồng thời cho thấy sự dịch chuyển mang tính hệ thống của dòng vốn trong chu kỳ mới.

Trong các nhóm ngành được đánh giá tích cực, ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước. Với nền tảng hoạt động ổn định và vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính, nhóm này có khả năng duy trì triển vọng tăng trưởng tương đối bền vững, với mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt ít nhất khoảng 17%.

Song song với ngân hàng, nhóm ngành chứng khoán cũng được đánh giá là điểm đến phù hợp đối với một số doanh nghiệp đầu ngành. Các chuyên gia kỳ vọng, thị trường tiếp tục gia tăng cả về thanh khoản lẫn quy mô sẽ tạo động lực quan trọng, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán lớn, đặc biệt ở các mảng gắn với thị trường vốn.

Ngoài ra, chuyên gia của ACBS cũng dành sự quan tâm tới các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, vận tải, cảng biển, viễn thông và quốc phòng. Dù hiệu quả hoạt động hiện tại của một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực này chưa thực sự nổi bật, song nhiều doanh nghiệp sở hữu nền tảng kinh doanh ổn định, dòng tiền tốt và đang được giao dịch ở mức định giá tương đối thấp.

“Đây là cơ sở tạo nền tảng cho triển vọng dài hạn và mở ra cơ hội lựa chọn cổ phiếu khi thị trường bước vào các giai đoạn dịch chuyển mới” - bà Trang khẳng định.