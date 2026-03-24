Hải Phòng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 523/UBND-TTPVHCC yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành trước ngày 30/3/2026.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính: 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng phải được công bố, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; hướng dẫn, hỗ trợ... các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố bảo đảm 100% số thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước được rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện. Tham mưu sửa đổi, hoàn thiện quy định thủ tục hành chính nội bộ để phù hợp với việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình, chủ động dựa trên dữ liệu; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, bảo đảm đạt mục tiêu, chỉ tiêu của thành phố giao trong năm 2026.

Cụ thể, 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; 100% thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.

Những chỉ đạo trên nhằm tiếp tục triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Trên địa bàn thành phố, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng. 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/2/2025 về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”, coi cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ xuyên suốt.

Đến nay 100% chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện”. Qua quá trình triển khai, mô hình “Chính quyền thân thiện” tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng cao, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở ngày càng được củng cố. Nhờ đó, kết thúc năm 2025, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.