Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng cho biết: Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng - đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố.

Nghị quyết gồm 6 nhóm chính sách với 41 cơ chế đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn. Hải Phòng thành lập Khu Thương mại tự do với những cơ chế chính sách vượt trội chưa từng có như thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia và gia đình, cùng các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa tối đa.

Đây chính là những lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và cả nước, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Cùng với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15, Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa cơ chế đặc thù và khung pháp lý mới đang tạo ra một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hơn cho Hải Phòng.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện gần 500 đại biểu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, trong quá trình triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút và triển khai đầu tư.

Việc cập nhật và nắm bắt các quy định pháp luật mới của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chưa kịp thời, dẫn đến vướng mắc trong việc tiếp cận và áp dụng các quy định mới, nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung mới cần thời gian để phổ biến, hướng dẫn và thống nhất thực hiện. Bên cạnh đó, trong một số khâu, việc áp dụng quy định pháp luật và phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, bình quân khoảng 13 - 14%/năm. Huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị hiện đại.

TP.Hải Phòng định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế số, mở rộng không gian đô thị và phấn đấu trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm; mở rộng các khu công nghiệp hiện đại gắn với thu hút công nghệ cao và phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Tài chính cùng các cơ quan ban ngành của thành phố cam kết: Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn. Chủ động tháo gỡ kịp thời khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính đã phổ biến, hướng dẫn một số quy định mới, trọng tâm của pháp luật về đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Thông tin về một số điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, bà Hoàng Thị Nam Phương - Phó trưởng phòng Phòng Pháp chế Tài chính - Ngân sách, Vụ Pháp chế, (Bộ Tài chính) cho biết, Điều 15 Luật Đầu tư 2025 quy định theo hướng dẫn dắt các dòng vốn đầu tư trong tương lai sẽ được ưu tiên dẫn dắt vào các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển bền vững (ESG), nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, tiếp tục kế thừa các nguyên tắc, đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên cơ sở kế thừa các nội dung của Luật Đầu tư 2020 (vừa được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 vào tháng 5/2025 để triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia). Giao Chính phủ quy định cụ thể về quy mô vốn đầu tư và giải ngân của dự án đầu tư để phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và linh hoạt trong điều hành.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Tiếp nhận nhu cầu, đề nghị kết nối đầu tư giữa địa phương và doanh nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ về thủ tục vay vốn đầu tư thực hiện dự án và bảo đảm thực hiện dự án...