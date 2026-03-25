Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Quỳnh Nga
17:51 | 25/03/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng cho biết: Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng - đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố.

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng phát biểu.

Nghị quyết gồm 6 nhóm chính sách với 41 cơ chế đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn. Hải Phòng thành lập Khu Thương mại tự do với những cơ chế chính sách vượt trội chưa từng có như thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia và gia đình, cùng các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa tối đa.

Đây chính là những lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và cả nước, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Cùng với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15, Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa cơ chế đặc thù và khung pháp lý mới đang tạo ra một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hơn cho Hải Phòng.

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
Hội nghị có sự tham dự của đại diện gần 500 đại biểu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, trong quá trình triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút và triển khai đầu tư.

Việc cập nhật và nắm bắt các quy định pháp luật mới của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chưa kịp thời, dẫn đến vướng mắc trong việc tiếp cận và áp dụng các quy định mới, nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung mới cần thời gian để phổ biến, hướng dẫn và thống nhất thực hiện. Bên cạnh đó, trong một số khâu, việc áp dụng quy định pháp luật và phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, bình quân khoảng 13 - 14%/năm. Huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị hiện đại.

TP.Hải Phòng định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế số, mở rộng không gian đô thị và phấn đấu trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm; mở rộng các khu công nghiệp hiện đại gắn với thu hút công nghệ cao và phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Tài chính cùng các cơ quan ban ngành của thành phố cam kết: Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn. Chủ động tháo gỡ kịp thời khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính đã phổ biến, hướng dẫn một số quy định mới, trọng tâm của pháp luật về đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Thông tin về một số điểm mới của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, bà Hoàng Thị Nam Phương - Phó trưởng phòng Phòng Pháp chế Tài chính - Ngân sách, Vụ Pháp chế, (Bộ Tài chính) cho biết, Điều 15 Luật Đầu tư 2025 quy định theo hướng dẫn dắt các dòng vốn đầu tư trong tương lai sẽ được ưu tiên dẫn dắt vào các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển bền vững (ESG), nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
Một số điểm mới của Luật Đầu tư được thông tin tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, tiếp tục kế thừa các nguyên tắc, đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên cơ sở kế thừa các nội dung của Luật Đầu tư 2020 (vừa được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 vào tháng 5/2025 để triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia). Giao Chính phủ quy định cụ thể về quy mô vốn đầu tư và giải ngân của dự án đầu tư để phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và linh hoạt trong điều hành.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Tiếp nhận nhu cầu, đề nghị kết nối đầu tư giữa địa phương và doanh nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ về thủ tục vay vốn đầu tư thực hiện dự án và bảo đảm thực hiện dự án...

Hiện nay, các quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được thiết kế đảm bảo phù hợp với định hướng xây dựng Luật chỉ “quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội”, tạo sự chủ động của Chính phủ trong việc xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư phù hợp với từng thời kỳ.
Quỳnh Nga
Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm "trục xoay" tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
An sinh xã hội là một trụ cột cốt lõi của hệ thống dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương về nội dung sửa đổi, bổ sung Chiến lược Dự trữ Quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ Quốc gia năm 2025.
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, mở ra kỳ vọng tạo “cú hích” mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vẫn ở mức thấp, bộc lộ nhiều “điểm nghẽn” cố hữu. Trong bối cảnh áp lực giải ngân ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà còn phải tháo bỏ được những rào cản để dòng vốn thực sự phát huy hiệu quả.
Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

(TBTCO) - Sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đang từng bước được định vị là một giải pháp quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang