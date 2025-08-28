Hà Nội quyết tâm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến - lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

(TBTCO) - Một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính của TP. Hà Nội vừa được khẳng định bằng việc UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, thay thế cho cách tiếp cận cũ là “danh mục đủ điều kiện”.

Từ “đủ điều kiện” sang “bắt buộc triển khai”

Sự thay đổi này không chỉ là kỹ thuật trong quản lý, mà là tuyên bố chính trị, thể hiện tinh thần quyết liệt của Thành phố trong xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, không giấy tờ, không tiếp xúc, liền mạch và toàn trình.

Nếu như trước đây, danh mục công bố mới chỉ dừng ở mức “các thủ tục đủ điều kiện” để thực hiện trực tuyến, thì với quyết định mới, Thành phố chính thức đặt ra chuẩn mực mới: mọi thủ tục hành chính đều được mặc định cung cấp trực tuyến. Đây là bước dịch chuyển mạnh mẽ về tư duy, từ “có thể” sang “phải thực hiện”, từ “thí điểm” sang “toàn diện”.

Điều này cũng khẳng định rằng, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính không phải là nhiệm vụ bên lề, mà đã trở thành một yêu cầu bắt buộc, gắn liền với trách nhiệm của từng cơ quan, từng người đứng đầu.

Lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

Khi các thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến toàn trình, người dân và doanh nghiệp chỉ cần một thiết bị kết nối internet là có thể hoàn thành hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận kết quả điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Trong trường hợp có nhu cầu, kết quả giấy sẽ được sao y từ bản điện tử và chuyển phát tận nhà thông qua dịch vụ bưu chính.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt với người dân ở vùng xa trung tâm; giảm phiền hà, rút ngắn quy trình nhờ loại bỏ trung gian giấy tờ, khâu xử lý thủ công; tăng tính minh bạch khi mọi thao tác đều được số hóa, dễ dàng tra cứu, giám sát; nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, để mỗi cán bộ tập trung vào công việc chuyên môn, không còn gánh nặng xử lý hồ sơ giấy thủ công.

Hà Nội quyết tâm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến - lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ảnh: TL

Quyết tâm từ hệ thống đến cơ sở

Thành phố giao rõ trách nhiệm cho từng cấp: từ sở, ngành đến xã, phường, từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến các Điểm phục vụ tại cơ sở. Mỗi cơ quan không chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến, mà còn phải chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân; coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, Thành phố thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm với những đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, các sáng kiến, mô hình hay trong triển khai dịch vụ công trực tuyến sẽ được khuyến khích, nhân rộng và khen thưởng, tạo động lực đổi mới ở mọi cấp, mọi ngành.

Thông điệp của sự quyết tâm

Quyết định mới của Thành phố là lời khẳng định rõ ràng: Hà Nội lựa chọn dịch vụ công trực tuyến là con đường chủ đạo để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương “Chính quyền số - Xã hội số - Công dân số”, góp phần xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Với quyết tâm này, Thành phố mong muốn mỗi người dân, doanh nghiệp hãy đồng hành, thay đổi thói quen, sẵn sàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến như phương thức giao dịch hành chính phổ biến, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Hà Nội - chính quyền số vì dân phục vụ, hành chính hiện đại vì sự hài lòng của công dân và doanh nghiệp./.