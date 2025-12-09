CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

(TBTCO) - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã Ck: CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

Theo đó, TS. Hà Minh - Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phan Ngọc Cương từ ngày 8/12/2025. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Thị Ngọc Bích.

Đối với Ban điều hành, HĐQT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn từ ngày 8/12/2025. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

TS. Hà Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đăng Quang Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

TS. Hà Minh có nhiều năm được đào tạo và làm việc trong môi trường học thuật quốc tế về lĩnh vực xây dựng và công nghệ tại các nước phát triển, với hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản).

Là kỹ sư tiên phong trong ngành xây dựng với bằng Tiến sỹ từ Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản, ông Minh ghi dấu ấn với chuyên môn trong lĩnh vực kết cấu, công nghệ xây dựng, khoa học vật liệu và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành xây dựng. Ông Hà Minh đã có hơn 50 công trình khoa học được công bố trên các Tạp chí Quốc tế và Hội thảo Quốc tế uy tín, nhận được nhiều học bổng, giải thưởng.

Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư, ông đã tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong việc điều hành doanh nghiệp tư vấn xây dựng cũng như quản lý các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, phức tạp. Với định hướng phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển con người, TS. Hà Minh luôn chú trọng xây dựng giá trị bền vững cho tổ chức, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khoá 1996 - 2001 với Đồ án tốt nghiệp đạt điểm thủ khoa. Năm 2011 ông gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định - CONINCO. Với bề dày kinh nghiệm 24 năm trong lĩnh vực tư vấn, quy hoạch và thiết kế cùng với nhiều giải thưởng trong các dự án như Trụ sở Tập đoàn Viettel, trụ sở mới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Quy hoạch khu đô thị Long Thành Airport City… Đặc biệt, với 4 giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2022 - 2023 và 2024 - 2025, ông đã khẳng định được uy tín và năng lực sẵn sàng đảm đương trọng trách được giao phó.

Phát biểu tại cuộc họp, tân Chủ tịch HĐQT TS. Hà Minh nhấn mạnh nguyên tắc làm việc tối cao của HĐQT trong thời gian tới là đặt lợi ích của Công ty và tập thể lên hàng đầu. Mọi hoạt động của Công ty sẽ luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động, gia tăng giá trị cho các cổ đông và hoàn thành tốt trách nhiệm với Nhà nước.

Thông qua việc điều chỉnh và kiện toàn bộ máy nhân sự lần này, HĐQT mong muốn Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng để đưa thương hiệu CONINCO phát triển lên một tầm cao mới./.