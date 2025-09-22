(TBTCO) - Sáng ngày 22/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp và làm việc với Tổng giám đốc điều hành Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Anh (UKEF) Tim Reid.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận chào mừng Tổng giám đốc UKEF Tim Ried cùng các cộng sự tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng cho rằng, buổi làm việc hôm nay là dịp quan trọng để hai bên cùng trao đổi, thảo luận về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính - tín dụng xuất khẩu, vốn luôn đóng vai trò nền tảng trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, năm 2025 cũng có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh (2010-2025).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trong suốt 15 năm qua, quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, đầu tư và đặc biệt là tài chính. Trong bức tranh đó, UKEF đã luôn là một trong những đối tác quan trọng và bền vững. Việt Nam và Vương quốc Anh đã ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), có hiệu lực từ năm 2021.

Trong hơn 20 năm hợp tác, UKEF đã nhiều lần đồng hành cùng Việt Nam trong các dự án trọng điểm. Các gói bảo lãnh tín dụng của UKEF đã giúp doanh nghiệp và các tổ chức tài chính Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý, đồng thời mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Anh quốc tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, trong thời gian tới có nhiều lĩnh vực hợp tác triển vọng giữa Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF, như: Việt Nam có nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng giao thông, logistics và đô thị thông minh. Đây là lĩnh vực UKEF có nhiều thế mạnh hỗ trợ tín dụng.

Các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và lưới điện thông minh cần sự tham gia của doanh nghiệp Anh cùng sự bảo lãnh của UKEF. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng quan tâm đến các dự án năng lượng điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Tài chính Việt Nam đang thúc đẩy khung pháp lý cho trái phiếu xanh, tín dụng carbon và các công cụ tài chính ứng phó biến đổi khí hậu. UKEF có thể đồng hành cả về vốn lẫn kinh nghiệm.

Fintech, hạ tầng số và các giải pháp công nghệ tài chính hiện đại là lĩnh vực Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác với doanh nghiệp Anh. Việt Nam đang quan tâm đến các dự án về trung tâm dữ liệu (data center), công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nợ công, quản trị rủi ro và mô hình hợp tác công - tư (PPP).

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ giữa Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) và UKEF để trao đổi thúc đẩy hợp tác hai bên. Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại là đầu mối xây dựng, triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UKEF và Bộ Tài chính.

UKEF tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam thông qua việc cấp bảo hiểm tín dụng hoặc tài trợ, đồng tài trợ nguồn vốn viện trợ, tín dụng ưu đãi cho các dự án đầu tư của Chính phủ Việt Nam; xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2025 - 2030, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới Bộ Tài chính Việt Nam, UKEF và doanh nghiệp Anh cần tiếp tục thắt chặt hợp tác hơn nữa, qua đó tăng cường đầu tư của Anh vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Phát biểu đáp từ, Tổng giám đốc điều hành UKEF Tim Reid cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thứ trưởng Lê Tấn Cận và các cán bộ của Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời khẳng định, UKEF rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và tin tưởng vào sự phát triển thần kỳ của Việt Nam trong tương lai.

Tổng giám đốc điều hành Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Anh (UKEF) Tim Reid phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ông Tim Ried cảm ơn về những đề xuất mang tính toàn diện được Thứ trưởng đã đề cập tại buổi tiếp, đồng thời đồng thời cho rằng, những đề xuất hợp tác từ phía Bộ Tài chính sẽ là tiền đề hợp tác giữa hai quốc gia.

Ông cho biết, Vương quốc Anh có nhiều kinh nghiệm trong phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, năng lượng xanh,... trong đó, Chính phủ Anh đã hỗ trợ các dự án điện gió ngoài khơi ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; hỗ trợ xây dựng các dự án điện mặt trời ở nhiều quốc gia Châu Phi.

Đối với những đề xuất về các dự án trong tương lai có sử dụng bảo lãnh tài chính của UKEF, ông Tim Ried cho rằng, UKEF và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ có các buổi làm việc chuyên sâu để đưa ra những dự án cụ thể cần có sự hỗ trợ của UKEF.