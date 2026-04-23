Tài chính

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
18:22 | 23/04/2026
(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure), do ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure làm trưởng đoàn; và tiếp lãnh đạo Ngân hàng JP Morgan.
aa

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng được gặp lãnh đạo của Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure) và Ngân hàng JP Morgan tại Bộ Tài chính, để tìm hiểu khả năng sử dụng các giải pháp tài trợ vốn có bảo hiểm tín dụng của cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA) nhằm bổ trợ cho các mục tiêu chiến lược của Chính phủ Việt Nam; đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác giữa Bộ Tài chính với K-SURE và Ngân hàng JP Morgan trong việc cung cấp các giải pháp tài chính dài hạn với chi phí cạnh tranh do K-Sure hỗ trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng công nghiệp và các sáng kiến đầu tư chiến lược khác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin
Thứ trưởng Trần Quốc Phương vui mừng chào đón lãnh đạo Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (K-SURE) và Ngân hàng JP Morgan. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, Việt Nam bắt đầu bước vào chu kỳ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm mới (2026 - 2030), mở đầu cho một giai đoạn hết sức đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao để phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu nguồn lực dành cho đầu tư phát triển của Việt Nam ở cả lĩnh vực công và tư nhân là hết sức lớn.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng vào năng lực của K-SURE trong việc cung cấp tài chính cho các đối tác phát triển. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ làm việc chặt chẽ để tìm hiểu sâu hơn về các gói ưu đãi của JP Morgan và K-SURE, nghiên cứu những khoản tín dụng phù hợp để huy động và sử dụng cho các dự án lớn.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng đề nghị, phía K-SURE và JP Morgan cùng cấp các bản chào vay ưu đãi so với thị trường với mục đích sử dụng là tài trợ dự án hoặc hỗ trợ ngân sách nhà nước. Bởi theo Thứ trưởng, nhu cầu của Việt Nam rất lớn nhưng nền kinh tế vẫn đang phát triển. Hiện Việt Nam được xếp vào nhóm nước thu nhập trung bình nên không còn được hưởng các điều kiện ưu đãi nhất (ODA) mà phải chuyển sang các điều kiện tiệm cận thị trường. Tuy nhiên, vì mới bước sang giai đoạn này nên chúng tôi vẫn cần những hỗ trợ nhất định để có động lực đi xa hơn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cũng mong muốn K-SURE và JP Morgan đa dạng hóa đối tượng cho vay, không chỉ khu vực Chính phủ mà cả khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. Nhu cầu tiếp cận thị trường vốn quốc tế của khu vực tư nhân là rất quan trọng để nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, Thứ trưởng mong muốn K-SURE hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, đặc biệt là đào tạo, tập huấn cho cán bộ Bộ Tài chính thành thạo hơn trong lĩnh vực thị trường tài chính toàn cầu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin
Ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác, ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure bày tỏ thống nhất với những đề xuất của Thứ trưởng từ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ về nguồn lực tài chính.

Về hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, tôi hoàn toàn đồng ý vì điều đó rất quan trọng. Khi các công ty Hàn Quốc bắt đầu kinh doanh tại đây, việc đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết cho cả hai bên. Về nguồn lực tài chính, chúng tôi có thể cung cấp các lựa chọn phù hợp để so sánh và chọn ra phương án tốt nhất, ông Jang Youngjin phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin
Thứ trưởng Trần Quốc Phương chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của K-SURE và JP Morgan. Ảnh: Đức Minh

Về phía Ngân hàng JP Morgan, Trưởng khối Xuất khẩu và Đại lý tài chính - bà Gil Paula khẳng định, trong thời gian tới, JP Morgan luôn sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tài chính trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả việc tổ chức các buổi workshop tiếp xúc nhà đầu tư và hỗ trợ nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia.

Đức Minh
Từ khóa:
tài chính Tiếp Chủ tịch thứ trưởng trần quốc phương công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc K-SURE jp morgan

Bài liên quan

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

Dành cho bạn

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Đọc thêm

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công; gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu từ nay đến cuối năm tiếp tục kiểm soát chặt mặt bằng giá, bảo đảm cân đối cung - cầu và giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng là “hài hòa với thời điểm hiện nay". Con số này đã là gấp đôi mức hiện hành và tác động làm giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

(TBTCO) - Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%.
Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo nhiều đại biểu, việc không quy định cứng một mức doanh thu chịu thuế trong luật mà giao Chính phủ quyết định sẽ tăng tính linh hoạt trong điều hành, kịp thời phản ánh những biến động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người nộp thuế.
Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công; gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

(TBTCO) - Nối tiếp chiến lược "Chủ động ứng dụng công nghệ vào lá chắn quản trị rủi ro", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định năng lực số hóa mạnh mẽ khi ra mắt hệ sinh thái các mô hình quản trị rủi ro toàn diện (A-to-P Model Suite). Đây không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ, mà còn phản ánh năng lực đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng