Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng được gặp lãnh đạo của Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure) và Ngân hàng JP Morgan tại Bộ Tài chính, để tìm hiểu khả năng sử dụng các giải pháp tài trợ vốn có bảo hiểm tín dụng của cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA) nhằm bổ trợ cho các mục tiêu chiến lược của Chính phủ Việt Nam; đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác giữa Bộ Tài chính với K-SURE và Ngân hàng JP Morgan trong việc cung cấp các giải pháp tài chính dài hạn với chi phí cạnh tranh do K-Sure hỗ trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng công nghiệp và các sáng kiến đầu tư chiến lược khác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương vui mừng chào đón lãnh đạo Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (K-SURE) và Ngân hàng JP Morgan.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam bắt đầu bước vào chu kỳ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm mới (2026 - 2030), mở đầu cho một giai đoạn hết sức đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao để phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, nhu cầu nguồn lực dành cho đầu tư phát triển của Việt Nam ở cả lĩnh vực công và tư nhân là hết sức lớn.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng vào năng lực của K-SURE trong việc cung cấp tài chính cho các đối tác phát triển. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ làm việc chặt chẽ để tìm hiểu sâu hơn về các gói ưu đãi của JP Morgan và K-SURE, nghiên cứu những khoản tín dụng phù hợp để huy động và sử dụng cho các dự án lớn.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng đề nghị, phía K-SURE và JP Morgan cùng cấp các bản chào vay ưu đãi so với thị trường với mục đích sử dụng là tài trợ dự án hoặc hỗ trợ ngân sách nhà nước. Bởi theo Thứ trưởng, nhu cầu của Việt Nam rất lớn nhưng nền kinh tế vẫn đang phát triển. Hiện Việt Nam được xếp vào nhóm nước thu nhập trung bình nên không còn được hưởng các điều kiện ưu đãi nhất (ODA) mà phải chuyển sang các điều kiện tiệm cận thị trường. Tuy nhiên, vì mới bước sang giai đoạn này nên chúng tôi vẫn cần những hỗ trợ nhất định để có động lực đi xa hơn.

Thứ trưởng cũng mong muốn K-SURE và JP Morgan đa dạng hóa đối tượng cho vay, không chỉ khu vực Chính phủ mà cả khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. Nhu cầu tiếp cận thị trường vốn quốc tế của khu vực tư nhân là rất quan trọng để nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, Thứ trưởng mong muốn K-SURE hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, đặc biệt là đào tạo, tập huấn cho cán bộ Bộ Tài chính thành thạo hơn trong lĩnh vực thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure phát biểu.

Thay mặt đoàn công tác, ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure bày tỏ thống nhất với những đề xuất của Thứ trưởng từ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ về nguồn lực tài chính.

Về hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, tôi hoàn toàn đồng ý vì điều đó rất quan trọng. Khi các công ty Hàn Quốc bắt đầu kinh doanh tại đây, việc đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết cho cả hai bên. Về nguồn lực tài chính, chúng tôi có thể cung cấp các lựa chọn phù hợp để so sánh và chọn ra phương án tốt nhất, ông Jang Youngjin phát biểu.

Về phía Ngân hàng JP Morgan, Trưởng khối Xuất khẩu và Đại lý tài chính - bà Gil Paula khẳng định, trong thời gian tới, JP Morgan luôn sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tài chính trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả việc tổ chức các buổi workshop tiếp xúc nhà đầu tư và hỗ trợ nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia.