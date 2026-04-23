Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Sáng 23/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù nội dung Luật không dài, nhưng đây là nội dung được các đại biểu rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề về ngưỡng chịu thuế.

Giảm gánh nặng tài chính, tạo động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên họp sáng 23/4.

Đánh giá tổng thể về dự án luật, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) nhận định dự thảo đã thể hiện rõ tinh thần cải cách, hướng tới xây dựng một hệ thống thuế linh hoạt hơn, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Việc không quy định cứng một mức doanh thu chịu thuế trong luật mà giao Chính phủ quyết định được đại biểu xem là một bước tiến quan trọng về thể chế. Cách tiếp cận này giúp chính sách có khả năng điều chỉnh linh hoạt, kịp thời phản ánh những biến động của nền kinh tế như lạm phát, mức sống và thu nhập của người dân, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người nộp thuế.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) phân tích, nền kinh tế hiện nay vận động rất nhanh, chi phí đầu vào biến động liên tục, sức mua thay đổi theo chu kỳ ngắn. “Nếu mọi tham số thuế đều đóng khung cứng trong luật, chính sách sẽ nhanh chóng lạc hậu, tạo ra độ trễ bất lợi cho người dân và doanh nghiệp", đại biểu đánh giá.

Từ góc độ thực tiễn, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) cũng ủng hộ mạnh mẽ hướng đi này bởi sẽ tăng tính chủ động điều hành, phù hợp với thực tiễn khi quy mô hộ kinh doanh rất đa dạng. Theo đại biểu, nếu quy định cứng sẽ rất khó để phản ánh kịp thời các biến động giá cả và hành vi tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh phát biểu

Các đại biểu cũng đánh giá cao những chính sách mang tính hỗ trợ trực tiếp. Đại biểu Thạch Phước Bình coi việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở dưới ngưỡng là một tín hiệu tích cực. Theo đại biểu, điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ", mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ. Cùng góc nhìn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) bày tỏ sự nhất trí cao về mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, việc thiết kế ưu đãi thuế suất thấp cho xe điện chạy pin cũng được đại biểu Thạch Phước Bình đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển xanh, giúp doanh nghiệp và thị trường có thời gian thích ứng. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng tán thành vì chính sách này phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tạo ổn định chính sách cho thị trường.

Đại biểu Thạch Phước Bình phát biểu.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 - 3 tỷ đồng

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại phiên họp là xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng mức 500 triệu đồng hiện hành là chưa phù hợp.

Thay vào đó, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị mức doanh thu phải chịu thuế là từ 3 tỷ đồng. Bởi mức này chỉ tương đương doanh thu mỗi tháng khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, mức thu nhập còn lại của hộ gia đình có thể là thấp.

Tiếp cận từ dữ liệu kinh tế vĩ mô, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho biết ngưỡng 500 triệu đồng/năm hiện tại chỉ "tương đương khoảng 4 lần GDP bình quân đầu người", thấp hơn đáng kể so với thông lệ quốc tế là từ 8 đến 15 lần. Áp dụng vào điều kiện Việt Nam, mức tương đương phải từ 1 đến 1,9 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị luật cần có khung giới hạn rõ ràng là quy định ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng, nhằm để Chính phủ điều hành linh hoạt trong khuôn khổ Quốc hội giám sát.

Cùng quan điểm về việc cần thiết lập khung tối thiểu và tối đa ngay trong luật để đảm bảo tính an toàn, hợp hiến và hợp pháp, đại biểu Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) cũng đề xuất khung này nên là từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Theo đại biểu, nếu ngưỡng tối thiểu quá thấp sẽ gia tăng gánh nặng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu mức tối đa quá cao thì sẽ ảnh hướng đến bài toán thu ngân sách, đồng thời có thể tạo xu hướng tình trạng các cơ sở kinh doanh “không muốn lớn, tức là cứ muốn nhỏ mãi". Do đó, luật nên quy định khung, sau đó Chính phủ sẽ xác định một ngưỡng cụ thể trong khoảng từ 1 tỷ đến 3 tỷ là giải pháp an toàn và trọn vẹn nhất, đại biểu đề nghị.

Bên cạnh các con số cụ thể về thuế, về doanh thu, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh còn đặc biệt lưu ý về mục tiêu giảm chi phí tuân thủ cho người dân và hộ kinh doanh. Đại biểu nhấn mạnh nếu thủ tục rườm rà, tốn kém, thì bản chất chi phí tuân thủ cũng là một dạng thuế ẩn làm suy giảm hiệu quả của chính sách hỗ trợ. Do đó, quá trình sửa luật cần hướng đến mục tiêu người dân có thể thực hiện nghĩa vụ một cách thuận lợi, ít tốn kém nhất về thời gian và chi phí.