Sửa 4 luật thuế: Tăng dư địa điều hành, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Hoàng Yến

09:21 | 23/04/2026
(TBTCO) - Theo nhiều đại biểu, việc không quy định cứng một mức doanh thu chịu thuế trong luật mà giao Chính phủ quyết định sẽ tăng tính linh hoạt trong điều hành, kịp thời phản ánh những biến động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người nộp thuế.
Sáng 23/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù nội dung Luật không dài, nhưng đây là nội dung được các đại biểu rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề về ngưỡng chịu thuế.

Giảm gánh nặng tài chính, tạo động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên họp sáng 23/4.

Đánh giá tổng thể về dự án luật, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) nhận định dự thảo đã thể hiện rõ tinh thần cải cách, hướng tới xây dựng một hệ thống thuế linh hoạt hơn, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Việc không quy định cứng một mức doanh thu chịu thuế trong luật mà giao Chính phủ quyết định được đại biểu xem là một bước tiến quan trọng về thể chế. Cách tiếp cận này giúp chính sách có khả năng điều chỉnh linh hoạt, kịp thời phản ánh những biến động của nền kinh tế như lạm phát, mức sống và thu nhập của người dân, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người nộp thuế.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) phân tích, nền kinh tế hiện nay vận động rất nhanh, chi phí đầu vào biến động liên tục, sức mua thay đổi theo chu kỳ ngắn. “Nếu mọi tham số thuế đều đóng khung cứng trong luật, chính sách sẽ nhanh chóng lạc hậu, tạo ra độ trễ bất lợi cho người dân và doanh nghiệp", đại biểu đánh giá.

Từ góc độ thực tiễn, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) cũng ủng hộ mạnh mẽ hướng đi này bởi sẽ tăng tính chủ động điều hành, phù hợp với thực tiễn khi quy mô hộ kinh doanh rất đa dạng. Theo đại biểu, nếu quy định cứng sẽ rất khó để phản ánh kịp thời các biến động giá cả và hành vi tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh phát biểu

Các đại biểu cũng đánh giá cao những chính sách mang tính hỗ trợ trực tiếp. Đại biểu Thạch Phước Bình coi việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở dưới ngưỡng là một tín hiệu tích cực. Theo đại biểu, điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ", mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ. Cùng góc nhìn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) bày tỏ sự nhất trí cao về mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, việc thiết kế ưu đãi thuế suất thấp cho xe điện chạy pin cũng được đại biểu Thạch Phước Bình đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển xanh, giúp doanh nghiệp và thị trường có thời gian thích ứng. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng tán thành vì chính sách này phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tạo ổn định chính sách cho thị trường.

Đại biểu Thạch Phước Bình phát biểu.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 - 3 tỷ đồng

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại phiên họp là xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng mức 500 triệu đồng hiện hành là chưa phù hợp.

Thay vào đó, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị mức doanh thu phải chịu thuế là từ 3 tỷ đồng. Bởi mức này chỉ tương đương doanh thu mỗi tháng khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, mức thu nhập còn lại của hộ gia đình có thể là thấp.

Tiếp cận từ dữ liệu kinh tế vĩ mô, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho biết ngưỡng 500 triệu đồng/năm hiện tại chỉ "tương đương khoảng 4 lần GDP bình quân đầu người", thấp hơn đáng kể so với thông lệ quốc tế là từ 8 đến 15 lần. Áp dụng vào điều kiện Việt Nam, mức tương đương phải từ 1 đến 1,9 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị luật cần có khung giới hạn rõ ràng là quy định ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng, nhằm để Chính phủ điều hành linh hoạt trong khuôn khổ Quốc hội giám sát.

Cùng quan điểm về việc cần thiết lập khung tối thiểu và tối đa ngay trong luật để đảm bảo tính an toàn, hợp hiến và hợp pháp, đại biểu Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) cũng đề xuất khung này nên là từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Theo đại biểu, nếu ngưỡng tối thiểu quá thấp sẽ gia tăng gánh nặng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu mức tối đa quá cao thì sẽ ảnh hướng đến bài toán thu ngân sách, đồng thời có thể tạo xu hướng tình trạng các cơ sở kinh doanh “không muốn lớn, tức là cứ muốn nhỏ mãi". Do đó, luật nên quy định khung, sau đó Chính phủ sẽ xác định một ngưỡng cụ thể trong khoảng từ 1 tỷ đến 3 tỷ là giải pháp an toàn và trọn vẹn nhất, đại biểu đề nghị.

Bên cạnh các con số cụ thể về thuế, về doanh thu, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh còn đặc biệt lưu ý về mục tiêu giảm chi phí tuân thủ cho người dân và hộ kinh doanh. Đại biểu nhấn mạnh nếu thủ tục rườm rà, tốn kém, thì bản chất chi phí tuân thủ cũng là một dạng thuế ẩn làm suy giảm hiệu quả của chính sách hỗ trợ. Do đó, quá trình sửa luật cần hướng đến mục tiêu người dân có thể thực hiện nghĩa vụ một cách thuận lợi, ít tốn kém nhất về thời gian và chi phí.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cùng một quy mô kinh doanh. Việc thống nhất này sẽ giúp người dân dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công; gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

(TBTCO) - Nối tiếp chiến lược "Chủ động ứng dụng công nghệ vào lá chắn quản trị rủi ro", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định năng lực số hóa mạnh mẽ khi ra mắt hệ sinh thái các mô hình quản trị rủi ro toàn diện (A-to-P Model Suite). Đây không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ, mà còn phản ánh năng lực đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

(TBTCO) - Trong bối cảnh yêu cầu điều hành tài chính - ngân sách ngày càng cao, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm soát, thanh toán ngân sách theo hướng nhanh hơn, kịp thời hơn, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm cho thấy, dòng tiền ngân sách được vận hành thông suốt, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

(TBTCO) - Trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước luôn chú trọng công tác xây dựng, nâng cấp hệ thống kho dự trữ. Triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ hiện trạng, xây dựng các phương án phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và được bố trí theo ngành, vùng chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu bảo quản và quản lý hàng dự trữ quốc gia.
Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

(TBTCO) - Cải cách tài chính chỉ phát huy hiệu quả khi đặt mục tiêu củng cố ổn định hệ thống làm trọng tâm, đồng thời nâng cao minh bạch và năng lực hệ thống nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh nhu cầu vốn gia tăng.
Tham vấn về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức năm 2026

(TBTCO) - Ngày 21/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý nợ và Kinh tế Đối ngoại (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức (Vụ 31 chuyên trách Châu Á) và Đại sứ quán Đức tổ chức phiên họp tham vấn thường niên về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức.
Chủ tịch PAN Group bỏ ngỏ khả năng hợp tác mảng bất động sản, khẳng định thương hiệu Bibica sẽ tiếp tục "sống"

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN, đối tác Indonesia sẽ cùng đầu tư để giữ và phát triển thương hiệu Bibica. Điều này đã được cam kết trong các đàm phán trao đổi.
Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

