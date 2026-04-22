Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

“Điểm nghẽn” mặt bằng

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu có chiều dài khoảng 2,86 km, được khởi công từ tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Sở Tài chính Quảng Trị (chủ đầu tư) cho biết, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án đạt 12,61/15,29 ha (82,47%).

Tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu tại bán đảo Bảo Ninh (gọi tắt là dự án khu tái định cư), diện tích GPMB hiện đạt 2,39/3,22 ha (74,45%).

Ông Nguyễn Việt Vương - Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu - Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, mặc dù hạng mục xây dựng Cầu Nhật Lệ 3 đã được hoàn thiện vào cuối năm 2025, tuy nhiên phần đường dẫn đầu cầu thuộc phường Đồng Hới vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng.

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu còn vướng mặt bằng khu vực đường dẫn phía Đông. Ảnh: Ngọc Tân

Vướng mắc hiện nay là cả 17 hộ ở phạm vi đoạn tuyến đường dẫn đầu cầu từ bờ Đông sông Nhật Lệ đến đường Nguyễn Thị Định vẫn chưa đồng ý với đơn giá bồi thường.

Đối với dự án khu tái định cư, vướng mắc nằm ở phần diện tích 0,71 ha đất được phường Đồng Hới xác định là đất rừng sản xuất do UBND phường quản lý của 2 hộ dân. Cuối năm 2025, UBND phường Đồng Hới đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản, nhưng các hộ không đồng ý vì liên quan đến nguồn gốc đất và không thống nhất cách xác định giá trị tài sản từ cơ quan chức năng.

Với dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án Quảng Bình" (dự án BIIG2), một số dự án thành phần cũng đang vướng mắc GPMB, gây nguy cơ trễ hẹn về đích.

Cụ thể, tại dự án Đường du lịch Dinh Mười, xã Quảng Ninh, vẫn còn khoảng 100 m dọc tuyến chưa hoàn thành GPMB liên quan đến phạm vi đất của 2 hộ dân.

Quyết liệt giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND và các ban của Đảng ủy cùng tham gia giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB. “Chủ tịch UBND các địa phương và các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh nếu dự án không thể hoàn thành do chậm GPMB dẫn đến lãng phí vốn đầu tư công” - ông Phan Phong Phú nhấn mạnh.

Về hạng mục nút giao giữa tuyến đường du lịch Dinh Mười đấu nối vào tuyến đường BOT tránh lũ Quốc lộ 1 tại Km 677+116, mặc dù Sở Tài chính (chủ đầu tư) đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, tổ chức mời các đơn vị liên quan và nhà đầu tư tuyến BOT để bàn giao mặt bằng thi công, nhưng nhà đầu tư tuyến BOT (Tập đoàn Trường Thịnh) vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Hòa Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng tổ chức làm việc với Tập đoàn Trường Thịnh để thống nhất phương án giải quyết nội dung này.

Ngoài ra, tại dự án Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh (QB03), vẫn còn hơn 1.000 m2 của 1 hộ dân chưa GPMB.

Siết tiến độ, quy rõ trách nhiệm địa phương

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tăng cường phối hợp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm các tồn tại, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai.

Đối với dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu cùng dự án khu tái định cư, ông Phan Phong Phú yêu cầu UBND phường Đồng Hới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 17 trường hợp tái định cư, cấp đổi đất để công khai và kết thúc công khai phương án trong tháng 4/2026.

“Để tránh rủi ro chậm tiến độ công tác GPMB cũng như tránh việc làm lại thủ tục nhiều lần kéo dài tiến độ thực hiện, UBND phường Đồng Hới có trách nhiệm rà soát, chỉ đạo đơn vị tư vấn GPMB chủ động, sâu sát quyết liệt thực hiện đồng thời các công việc để tận dụng và rút ngắn thời gian thực hiện - Phó Chủ tịch Phan Phong Phú chỉ đạo.

Tại dự án BIIG2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Tài chính, UBND các xã, phường, tư vấn GPMB đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối không để chậm trễ, kéo dài thời gian GPMB làm trễ tiến độ dự án đã được gia hạn, dẫn đến rủi ro lãng phí nếu công trình không hoàn thành.

Trong đó, với dự án Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, Sở Tài chính (chủ đầu tư) tăng cường phối hợp với UBND phường Đồng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để kịp bố trí tái định cư cho các hộ dân trước ngày 15/5/2026.

Đối với dự án Đường du lịch Dinh Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND xã Quảng Ninh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Quảng Ninh kiểm tra, rà soát lại các quy định liên quan đến giá đất, bồi thường bằng đất để áp dụng cho trường hợp liên quan, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng.