Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:38 | 22/04/2026
(TBTCO) - Sau khi VN30-Index giữ vững được sắc xanh, giao dịch hợp đồng tương lai sôi động, cao gấp rưỡi phiên hôm trước.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số VN30-Index chính thức bứt phá khỏi ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Dù chỉ số mở cửa rung lắc quanh tham chiếu do áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, dòng tiền nhanh chóng luân chuyển sang các mã cổ phiếu khác. Thêm đó, lực cầu gia tăng mạnh từ phiên chiều, đặc biệt ở nhóm Vingroup, qua đó kéo cổ phiếu VIC tăng trần và các mã VHM, VRE đồng loạt tăng 2-3%.

VN30-Index đảo chiều tăng mạnh về cuối phiên, đóng cửa tại 2.025,41 điểm, tăng 18,33 điểm (+0,91%).

Trong khi thanh khoản trên thị trường chứng khoán cơ sở chỉ ở mức thấp, giao dịch sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Diễn biến trở nên sôi động hơn rõ rệt khi VN30-Index giữ vững sắc xanh. Tâm lý nhà đầu tư lạc quan đáng kể.

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm
Giao dịch hợp đồng tương lai sôi động sau khi VN30-Index vượt ngưỡng tâm lý

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.040,6 điểm, tăng mạnh 2,13% so với phiên trước. Với mức tăng vượt trội so với chỉ số cơ sở, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai 41I1G5000 và chỉ số cơ sở đã chuyển sang trạng thái dương, đạt +15,19 điểm.

Kỳ vọng tăng giá đang quay trở lại sau chuỗi phiên thận trọng và duy trì chênh lệch âm trước đó. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC000 cũng chuyển sang trạng thái chênh lệch dương, dao động từ +0,59 điểm đến +12,59 điểm.

Với việc hoạt động giao dịch sôi động trở lại, theo nhận định của chuyên gia SHS, diễn biến này chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư đóng vị thế bán trước đó và mở mới các vị thế mua khi xu hướng tăng được củng cố. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 cũng tăng hơn 5%, phản ánh sự gia tăng các vị thế nắm giữ.

Trong ngắn hạn, xu hướng của hợp đồng 41I1G5000 được đánh giá tích cực khi đã vượt ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý VN30 khi tiếp tục tăng điểm có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong vài phiên tới

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vn30index chênh lệch dương

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

(TBTCO) - Sau ba năm chủ yếu tăng vốn qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Chứng khoán BIDV sẽ đẩy mạnh gia tăng năng lực tài chính thời gian tới. Quy mô vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng chậm nhất trong năm 2027.
Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã cK: VIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng, với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu.
Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

(TBTCO) - Đón nhiều thông tin tích cực tại Đại hội tổ chức cùng ngày, bao gồm kết quả kinh doanh quý I tích cực, cổ phiếu Hoà Phát thu hút dòng tiền lớn, đặc biệt là vốn ngoại.
Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

(TBTCO) - Việc thoái vốn của Bibica là quyết định chiến lược quan trọng giúp PAN Group chủ động tái cấu trúc danh mục. Đây cũng là cơ sở tạo nguồn vốn cho phương án cổ tức 30% - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

(TBTCO) - Trước dự báo thị trường nhiều biến động, Nông nghiệp Hòa Phát xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước.
Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 21/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dù mức giảm không lớn, diễn biến thanh khoản và độ rộng thị trường cho thấy tín hiệu thận trọng đang quay trở lại, đặc biệt khi dòng tiền vẫn tập trung cục bộ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

(TBTCO) - Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời dự kiến chia cổ tức 15% và quay lại trả cổ tức tiền mặt sau ba năm gián đoạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -45.13
22/04 | -45.13 (7,064.01 -45.13 (-0.63%))
DJI -293.18
22/04 | -293.18 (49,149.38 -293.18 (-0.59%))
IXIC -144.43
22/04 | -144.43 (24,259.96 -144.43 (-0.59%))
NYA -226.38
22/04 | -226.38 (22,951.97 -226.38 (-0.98%))
XAX -31.94
22/04 | -31.94 (8,706.16 -31.94 (-0.37%))
BUK100P -0.49
22/04 | -0.49 (1,045.83 -0.49 (-0.05%))
RUT -27.99
22/04 | -27.99 (2,764.97 -27.99 (-1.00%))
VIX -0.33
22/04 | -0.33 (19.17 -0.33 (-1.69%))
FTSE -2.46
22/04 | -2.46 (10,495.63 -2.46 (-0.02%))
GDAXI -14.56
22/04 | -14.56 (24,256.31 -14.56 (-0.06%))
FCHI -29.96
22/04 | -29.96 (8,205.75 -29.96 (-0.36%))
STOXX50E -4.89
22/04 | -4.89 (5,925.36 -4.89 (-0.08%))
N100 -1.13
22/04 | -1.13 (1,821.47 -1.13 (-0.06%))
BFX -20.69
22/04 | -20.69 (5,410.69 -20.69 (-0.38%))
MOEX.ME -0.11
22/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -324.24
22/04 | -324.24 (26,163.24 -324.24 (-1.22%))
STI -12.24
22/04 | -12.24 (5,002.72 -12.24 (-0.24%))
AXJO -105.80
22/04 | -105.80 (8,843.60 -105.80 (-1.18%))
AORD -102.70
22/04 | -102.70 (9,074.40 -102.70 (-1.12%))
BSESN -756.84
22/04 | -756.84 (78,516.49 -756.84 (-0.95%))
JKSE -17.77
22/04 | -17.77 (7,541.61 -17.77 (-0.24%))
KLSE -4.94
22/04 | -4.94 (1,710.39 -4.94 (-0.29%))
NZ50 +13.27
22/04 | +13.27 (12,945.60 +13.27 (+0.10%))
KS11 +29.46
22/04 | +29.46 (6,417.93 +29.46 (+0.46%))
TWII +273.36
22/04 | +273.36 (37,878.47 +273.36 (+0.73%))
GSPTSE -551.73
22/04 | -551.73 (33,808.30 -551.73 (-1.61%))
BVSP +398.06
22/04 | +398.06 (196,132.06 +398.06 (+0.20%))
MXX -1,274.55
22/04 | -1,274.55 (68,809.17 -1,274.55 (-1.82%))
IPSA -215.09
22/04 | -215.09 (11,128.46 -215.09 (-1.90%))
MERV +8,399.00
22/04 | +8,399.00 (2,940,100.25 +8,399.00 (+0.29%))
TA125.TA 0.00
22/04 | 0.00 (4,327.87 0.00 (0.00%))
CASE30 +235.60
22/04 | +235.60 (52,212.90 +235.60 (+0.45%))
JN0U.JO -36.22
22/04 | -36.22 (7,195.90 -36.22 (-0.50%))
DX-Y.NYB +0.00
22/04 | +0.00 (98.39 +0.00 (+0.00%))
125904-USD-STRD -3.44
22/04 | -3.44 (2,744.25 -3.44 (-0.13%))
XDB -0.26
22/04 | -0.26 (135.08 -0.26 (-0.19%))
XDE -0.43
22/04 | -0.43 (117.43 -0.43 (-0.37%))
000001.SS +21.18
22/04 | +21.18 (4,106.26 +21.18 (+0.52%))
N225 +236.69
22/04 | +236.69 (59,585.86 +236.69 (+0.40%))
XDN -0.25
22/04 | -0.25 (62.73 -0.25 (-0.39%))
XDA -0.27
22/04 | -0.27 (71.50 -0.27 (-0.38%))