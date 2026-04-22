Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số VN30-Index chính thức bứt phá khỏi ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Dù chỉ số mở cửa rung lắc quanh tham chiếu do áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, dòng tiền nhanh chóng luân chuyển sang các mã cổ phiếu khác. Thêm đó, lực cầu gia tăng mạnh từ phiên chiều, đặc biệt ở nhóm Vingroup, qua đó kéo cổ phiếu VIC tăng trần và các mã VHM, VRE đồng loạt tăng 2-3%.

VN30-Index đảo chiều tăng mạnh về cuối phiên, đóng cửa tại 2.025,41 điểm, tăng 18,33 điểm (+0,91%).

Trong khi thanh khoản trên thị trường chứng khoán cơ sở chỉ ở mức thấp, giao dịch sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Diễn biến trở nên sôi động hơn rõ rệt khi VN30-Index giữ vững sắc xanh. Tâm lý nhà đầu tư lạc quan đáng kể.

Giao dịch hợp đồng tương lai sôi động sau khi VN30-Index vượt ngưỡng tâm lý

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.040,6 điểm, tăng mạnh 2,13% so với phiên trước. Với mức tăng vượt trội so với chỉ số cơ sở, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai 41I1G5000 và chỉ số cơ sở đã chuyển sang trạng thái dương, đạt +15,19 điểm.

Kỳ vọng tăng giá đang quay trở lại sau chuỗi phiên thận trọng và duy trì chênh lệch âm trước đó. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC000 cũng chuyển sang trạng thái chênh lệch dương, dao động từ +0,59 điểm đến +12,59 điểm.

Với việc hoạt động giao dịch sôi động trở lại, theo nhận định của chuyên gia SHS, diễn biến này chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư đóng vị thế bán trước đó và mở mới các vị thế mua khi xu hướng tăng được củng cố. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 cũng tăng hơn 5%, phản ánh sự gia tăng các vị thế nắm giữ.

Trong ngắn hạn, xu hướng của hợp đồng 41I1G5000 được đánh giá tích cực khi đã vượt ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý VN30 khi tiếp tục tăng điểm có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong vài phiên tới