Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Sáng ngày 22/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI - sàn HOSE) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng cùng chiến lược phát triển đến năm 2030 với trọng tâm là số hóa toàn diện và nâng cao năng lực tài chính.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục, cổ tức 10%

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Viễn - Tổng giám đốc BSC cho biết công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 616 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liên tiếp. Tổng tài sản của công ty đạt trên 16.600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 5.500 tỷ đồng.

Tại Đại hội, BSC đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Đồng thời, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức 10% trong năm 2026, với hình thức linh hoạt bằng tiền mặt/hoặc cổ phiếu tùy theo điều kiện thực tế. Với phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ dự kiến lên gần 2.700 tỷ đồng. Dự kiến, BSC sẽ thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2026.

Về kế hoạch kinh doanh, Đại hội đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 700 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2025, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng từ 260% trở lên. Đây là con số lợi nhuận kỷ lục mới của BSC.

Theo lãnh đạo công ty, định hướng tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều biến động, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

Phấn đấu tăng gấp đôi vốn chủ sở hữu

Công ty đặt mục tiêu triển khai lộ trình tăng vốn quyết liệt, nâng vốn chủ sở hữu lên gấp khoảng 2 lần so với mức tại 31/12/2025, đạt trên 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027 thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư tài chính. Giai đoạn 2028 - 2030, BSC dự kiến tiếp tục mở rộng vốn chủ sở hữu lên khoảng 15.000 tỷ đồng thông qua việc giữ lại lợi nhuận hàng năm.

Quy mô vốn chủ sở hữu tại Chứng khoán BIDV - Đơn vị: Tỷ đồng - Nguồn: TBTCVN Tổng hợp

Trả lời câu hỏi của cổ đông về câu chuyện tăng vốn, ông Chung Jae Hoon - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc BSC cho biết hai cổ đông lớn là BIDV và Hana Securities đã thống nhất chủ trương cần thiết phải tăng vốn để củng cố năng lực cạnh tranh toàn diện. Mục tiêu là thực hiện tăng vốn ngay trong giai đoạn 2026 - 2027 để đưa vốn chủ sở hữu từ mức 5.500 tỷ đồng hiện nay tăng gấp đôi lên khoảng 11.000 tỷ đồng.

Chia sẻ thêm về nội dung này, Tổng giám đốc Nguyễn Duy Viễn cho biết việc tăng vốn sẽ được thực hiện cấp tốc, dự kiến chậm nhất tăng gấp đôi vốn chủ sở hữu vào năm 2027. Việc tăng vốn không còn đường lùi. Quy mô vốn hiện nay đang quá nhỏ. Cấp tốc tăng vốn dự kiến gấp đôi vào chậm nhất năm 2027. Việc tăng vốn gấp rút bởi quy mô vốn nhỏ ngoài làm hạn chế năng lực cạnh tranh còn khiến cổ phiếu của công ty không thu hút được nhà đầu tư lớn trước cơ hội dòng vốn vào thị trường chứng khoán.

Đẩy mạnh chuyển đổi số cũng là một nội dung trọng tâm được đề cập trong chiến lược giai đoạn tới. Theo ông Viễn, chuyển đổi tại BSC sẽ mạnh mẽ và sớm. Cụ thể, công ty sẽ tích hợp sản phẩm chứng khoán của công ty lên nền tảng số, sau đó tích hợp ứng dụng smart banking của ngân hàng mẹ. BIDV là ngân hàng hàng đầu trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Hana cũng rất mạnh trong chuyển đổi số.

Ngoài ra, theo Tổng giám đốc BSC, công ty cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI, với mục tiêu mỗi cán bộ có 1 trợ lý AI. Từ tháng 3/2026, công ty đã thành lập tổ AI và dự kiến thực hiện ngay trong năm 2026.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã hoàn tất việc bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Toàn bộ các tờ trình đã được cổ đông thông qua.