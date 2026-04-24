Tài chính

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Hoàng Yến

Hoàng Yến

13:02 | 24/04/2026
(TBTCO) - Tổng số vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm tới là khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, gấp 2,71 lần số ước giải ngân giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, tổng số dự án sẽ giảm 30% và hệ số ICOR được phấn đấu kéo giảm còn 4,5 - 4,8
Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 là 8,22 triệu tỷ đồng

Với 482/484 đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2026 - 2030, phác thảo một bức tranh toàn cảnh về phân bổ nguồn lực, mục tiêu phát triển và các giải pháp điều hành đầu tư công trong 5 năm tới.

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình tại Quốc hội.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch này là nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt thu hút tối đa các nguồn vốn ngoài nhà nước; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ. Về mục tiêu cụ thể, tỷ trọng vốn đầu tư công so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 20 - 22%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 40% tổng chi NSNN, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn được giao, và đến năm 2030, cả nước có tối thiểu 5.000km đường bộ cao tốc.

Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn KHĐTCTH nguồn NSNN giai đoạn 2026 - 2030 là 8.220.000 tỷ đồng. Con số này gấp hơn 2,7 lần giai đoạn trước (lũy kế ước giải ngân KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 đến hết năm 2025 dự kiến đạt 3.026.497 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 3.800.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 4.420.000 tỷ đồng..

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, Quốc hội quyết định bố trí dự phòng 10% (tương đương 380.000 tỷ đồng). Phần vốn phân bổ chi tiết là 717.000,190 tỷ đồng, bao gồm: phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 462.973,190 tỷ đồng; phân bổ cho 5 Chương trình mục tiêu quốc gia là 254.027 tỷ đồng.

Riêng số vốn còn lại chưa phân bổ là 2.702.999,810 tỷ đồng, Chính phủ triển khai trên cơ sở đảm bảo các điều kiện của pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc tại Điều 4 Nghị quyết này. Tại báo cáo giải trình, Chính phủ cho biết là do nhu cầu bố trí vốn cho 62 chương trình, nhiệm vụ, dự án cụ thể tại Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương là rất lớn (chiếm 95% số vốn còn lại), trong khi đó về cơ bản các nhiệm vụ, dự án đang trong quá trình rà soát, xác định danh mục, quy mô, phạm vi, cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Chính phủ sẽ phân bổ theo thẩm quyền sau khi các Bộ, cơ quan, địa phương đánh giá hiệu quả và bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định.

Bố trí hơn 192 nghìn tỷ đồng cho 9 dự án quan trọng quốc gia

Về các dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội quyết nghị bố trí 192.082,115 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 để tiếp tục thực hiện 9 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện và 3 dự án quan trọng quốc gia khởi công mới gồm các dự án sau: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đầu tư xây dựng dường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; Hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam; Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Liên quan đến 4 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định cơ cấu ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư và các dự án dự kiến sẽ thuộc loại dự án quan trọng quốc gia theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Quốc hội giao Chính phủ quyết định mức vốn bố trí cho từng dự án, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quôc hội xem xét, quyết đinh chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%
Các đại biểu tham dự phiên họp

Về nguyên tắc, định hướng phân bổ vốn, Nghị quyết yêu cầu bố trí vốn đầu tư công nguồn NSNN theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025. Đầu tư phải hoàn thành dứt điểm các công trình, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Các địa phương được bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 phải cam kết bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu vế Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ cũng đã làm rõ nhiều vấn đề các đại biểu quan tâm.

Trong đó, về bảo đảm tính khả thi và dự phòng rủi ro, Chính phủ nhận định việc cân đối nguồn vốn là thách thức rất lớn, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Việc chủ động bố trí dự phòng chung ngân sách trung ương 10% nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có biến động ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và đối phó các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, Chính phủ áp dụng phương thức điều hành cuốn chiếu, định kỳ hằng năm đánh giá, cập nhật tiến độ; giữa kỳ (cuối năm 2028) sẽ đánh giá tổng thể để đề xuất điều chỉnh cơ cấu vốn.

Liên quan đến hiệu quả đầu tư, trước đề nghị làm rõ tính khả thi khi đề xuất giảm mức hệ số ICOR xuống 4,5 - 4,8 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế hai con số, Chính phủ chỉ ra các dư địa cải thiện và đưa ra giải pháp như: giảm 30% số lượng dự án; chuyển đổi phương thức quản lý dự án theo hệ thống KPIs… Và đặc biệt là đổi mới thể chế theo Luật Đầu tư công 2024 với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm 70% khối lượng văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian thanh toán.
Hoàng Yến
Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

Kế hoạch tài chính 5 năm: Phấn đấu tổng thu 16,4 triệu tỷ đồng, tổng chi khoảng 21,2 triệu tỷ đồng

Kế hoạch tài chính 5 năm: Phấn đấu tổng thu 16,4 triệu tỷ đồng, tổng chi khoảng 21,2 triệu tỷ đồng

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

(TBTCO) - Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, Chính phủ sẽ quy định mức doanh thu chịu thuế để phù hợp tình hình thực tiễn.
Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động quốc tế, công tác điều hành giá quý I/2026 đã đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với dự báo lạm phát trong kịch bản cao có thể lên tới 5,5%, yêu cầu đặt ra là tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt mặt bằng giá và siết kỷ cương thị trường trong những tháng còn lại của năm.
Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

(TBTCO) - Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế vĩ mô, công bố các số liệu chốt về thu, chi, bội chi ngân sách, đồng thời nêu rõ các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính trong thời gian tới.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure), do ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure làm trưởng đoàn; và tiếp lãnh đạo Ngân hàng JP Morgan.
Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam theo thang điểm của Tổ chức S&P và Fitch chỉ còn cách định mức “Đầu tư” 1 bậc; theo thang điểm của Tổ chức Moody’s cách định mức “Đầu tư” 2 bậc, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu đạt định mức “Đầu tư” đề ra tại Đề án.
Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng