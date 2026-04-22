Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Hoàng Yến

15:34 | 22/04/2026
(TBTCO) - Sáng 22/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một “quyết sách mang tính lịch sử”, không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng đang đặt ra cấp thiết.
aa

Theo các đại biểu, Đồng Nai đang là địa phương rất phát triển, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Về quy mô kinh tế, hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước. Sau khi được Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ bảy trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, các đại biểu cho rằng việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ góp phần định hướng, định hình không gian phát triển mới cho cả vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, định hướng phát triển Đồng Nai thành trung tâm giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia, nâng cao động lực của Đồng Nai trong phát triển vùng Đông Nam Bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa với TP. Hồ Chí Minh trong tạo lập và phát triển không gian kinh tế đô thị của vùng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Thái Nguyên) phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Thái Nguyên) nêu rõ, Đồng Nai có mức độ công nghiệp hóa rất cao, tỷ trọng công nghiệp và thương mại và dịch vụ chiếm hơn 80%. Năm 2025 vừa qua, dù rất bận rộn cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Đồng Nai vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số và thuộc nhóm cao nhất của cả nước.

“Với quy mô và chất lượng phát triển như vậy, chúng tôi thấy rằng Đồng Nai không chỉ thể hiện là địa phương có kinh tế phát triển mạnh, mà Đồng Nai còn đang thể hiện sự hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới” - đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị một số giải pháp để thành phố phát triển nhanh hơn, bao gồm ưu tiên ngân sách cho các tuyến giao thông hướng tâm và đường vành đai, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải nhằm giảm chi phí logistic vốn đang là điểm nghẽn.

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hoà) đề xuất, Quốc hội, Chính phủ cần sớm có một cơ chế chính sách đặc thù vượt trội giúp Đồng Nai bứt phá phát triển nhanh hơn. Mặt khác, Đồng Nai cũng cần đẩy nhanh việc thực hiện đồng bộ các quy hoạch, nhất là chú trọng sự phân bổ phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa các vùng, khu vực của Đồng Nai, rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực và chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hoà)

Nhận định tỉnh Đồng Nai sở hữu lợi thế mà ít địa phương có được, đó là hạ tầng giao thông đa phương thức hội tụ, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thành phố Huế) đề xuất, cần phải có cơ chế liên kết vùng mang tính bắt buộc và thực chất.

“Đồng Nai không thể phát triển theo kiểu mỗi một địa phương một chiến lược mà cần thiết chế điều phối vùng Đông Nam Á có thực quyền để Đồng Nai là trung tâm logistic, công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính công nghệ, các địa phương khác thì tham gia với chuỗi giá trị theo lợi thế riêng. Nếu không làm được điều này chúng ta sẽ tự phân mảnh nguồn lực” - đại biểu phân tích.

Cánh cửa triển vọng cho khu vực Tây Nguyên

Ở góc độ khác, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) chỉ ra một góc nhìn đầy triển vọng cho khu vực Tây Nguyên. Lâu nay, nông sản và tài nguyên của Tây Nguyên vẫn loay hoay với bài toán chi phí logistics cao và thời gian vận chuyển dài. Khi Đồng Nai trở thành trung tâm logistics quốc tế, lần đầu tiên Tây Nguyên sẽ có một cửa ra thực sự hiệu quả. Những khu vực vốn bị coi là xa trung tâm về địa lý sẽ trở nên gần thị trường về kinh tế. Việc đẩy nhanh các dự án như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ là sợi dây thắt chặt mối liên kết này.

Một vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu là an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho ý kiến nếu không giải quyết được bài toán nhà ở xã hội cho lượng lao động khổng lồ, Đồng Nai có thể đối mặt với những bất ổn về an ninh trật tự trong tương lai.

Bên cạnh những triển vọng, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức hậu sáp nhập và nâng cấp hành chính. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đặc biệt lưu ý đến việc xử lý tài sản công dư thừa tại các khu vực đất vàng như Biên Hòa sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Để tránh lãng phí nguồn lực và tình trạng bỏ hoang trụ sở, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát dứt điểm theo nguyên tắc "6 rõ": rõ chủ trương, rõ nhu cầu, rõ thẩm quyền, rõ trình tự, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Song song với đó, việc kiện toàn bộ máy phải dựa trên tinh thần tinh gọn, hiệu lực và đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm áp lực biên chế. Đại biểu cũng lưu ý cần có chính sách thỏa đáng để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ chính quyền đô thị.

