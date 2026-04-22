Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

Diệu Hoa

15:32 | 22/04/2026
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
Áp lực chuyển đổi: Không còn lựa chọn

Mới đây Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ phối hợp công bố các nội dung chính của dự án "Việt Nam Xanh 2026", đồng thời tổ chức hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững" để tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh.

Nghị quyết số 55-NQ/TW và Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg là ví dụ điển hình cho thấy sự cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh. Các chính sách này không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và cacbon thấp.

Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt đang khiến nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, dễ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị và biến động giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới từ năng lượng tái tạo đến các giải pháp tiết kiệm và tối ưu hóa tiêu thụ trở thành yêu cầu sống còn.

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững. Ảnh minh họa
Quan trọng hơn, chuyển đổi năng lượng không chỉ gắn với mục tiêu môi trường. Nó còn là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào ba trụ cột chính: xây dựng lộ trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cập nhật các công nghệ năng lượng mới, và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ thực tiễn doanh nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý là phiên thảo luận đa chiều, nơi các bên cùng đề xuất giải pháp mở rộng nguồn cung năng lượng xanh, tháo gỡ rào cản về hạ tầng, vốn và cơ chế. Nhiều ý kiến cho rằng, để chuyển đổi thực chất, Việt Nam cần những chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy đầu tư và ứng dụng công nghệ sạch ở quy mô lớn.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên TP. Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Thành phố xác định rõ: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược xuyên suốt.

Hiện nay, thành phố đang triển khai Đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 - 2035 với 10 trụ cột, 76 chỉ tiêu cụ thể, với nhu cầu huy động nguồn lực khoảng 900.000 tỷ đồng. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng môi trường và chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, TP. Chí Minh đang triển khai các định hướng lớn như: phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển hydro xanh, amoniac xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trong lĩnh vực đô thị và giao thông, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết, thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ thể chế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án xanh và từng bước xây dựng Thành phố trở thành trung tâm chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam Xanh: Từ truyền thông đến hành động

Không dừng lại ở một hội thảo, “Việt Nam Xanh” đang cho thấy cách tiếp cận mới: biến nhận thức thành hành động cụ thể. Sau hai năm triển khai, dự án đã tổ chức gần 20 hoạt động, từ hội thảo, cuộc thi đến các chương trình trải nghiệm thực tế, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Đáng chú ý, Ngày hội Việt Nam Xanh đã trở thành sự kiện thường niên với sức lan tỏa mạnh mẽ: hơn 33.000 lượt khách tham dự, hàng chục nghìn phần quà xanh được trao và gần 30.000 đơn vị rác tái chế được thu gom. Những con số này cho thấy chuyển đổi xanh không còn là khái niệm xa vời, mà đang dần trở thành thói quen trong cộng đồng.

Bước sang năm 2026, dự án mang chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”, với hàng loạt hoạt động đa dạng: từ hội thảo chuyên đề, talkshow, đến các cuộc thi sáng tạo và chương trình kết nối doanh nghiệp xanh.

Điểm đáng kỳ vọng là sự kết hợp giữa truyền thông, trải nghiệm và sáng kiến thực tiễn, nhằm tạo ra những mô hình có thể nhân rộng. Qua đó, chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực phát triển thực sự cho kinh tế, môi trường và xã hội.

Chuyển đổi năng lượng xanh không còn là câu chuyện của tương lai xa. Nó đang diễn ra ngay lúc này, với những cơ hội và thách thức song hành. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể biến áp lực thành lợi thế, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới - nơi kinh tế phát triển hài hòa với môi trường và chất lượng sống.

Được khởi động từ tháng 4/2024, Việt Nam Xanh đã từng bước khẳng định dấu ấn của một dự án vì sự phát triển bền vững với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

Hành động vì nước sạch, không khí xanh: Thúc đẩy chuyển đổi phát triển bền vững

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên "đệm" dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Bệnh Whitmore làm 23 người tử vong tại Thái Lan, khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Nâng cấp "Lá chắn rủi ro": Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
