Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Thu Hương

15:42 | 21/04/2026
(TBTCO) - Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời dự kiến chia cổ tức 15% và quay lại trả cổ tức tiền mặt sau ba năm gián đoạn.
Hòa Phát hướng tới doanh thu kỷ lục

Sáng ngày 21/4/2026, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại hội có 950 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 65,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Thông tin từ báo cáo thường niên 2025 cho thấy, Hòa Phát hiện có gần 300.000 cổ đông, tăng mạnh so với hơn 160.000 cổ đông năm 2023 và hơn 190.000 cổ đông năm 2024, qua đó trở thành doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Toàn cảnh đại hôin đồng cổ đông Tập đoàn Hoà Phát. Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cho biết, quy mô cổ đông hiện tại của doanh nghiệp đã tăng nhanh trong thời gian qua. Việc số lượng cổ đông tăng mạnh vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức, vừa thể hiện sự quan tâm và đồng hành của nhà đầu tư đối với hoạt động của tập đoàn. Ông cũng cho biết Hòa Phát hiện là doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa đơn vị đứng thứ hai.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 42% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận dự kiến đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây, dù vẫn thấp hơn kỷ lục năm 2021. Năm 2025, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước đó.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc cho biết, Hòa Phát đang tận dụng nguồn thép cuộn cán nóng (HRC) và thép tấm do doanh nghiệp tự sản xuất để phục vụ nhu cầu đóng tàu và xà lan. Đồng thời, tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư các dây chuyền sản xuất thép tấm khổ lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án đóng tàu quy mô lớn trong thời gian tới, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu vốn gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, Hòa Phát dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2024, doanh nghiệp đã chia cổ tức hoàn toàn bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và không chi trả tiền mặt trong ba năm liên tiếp. Như vậy, việc chi trả cổ tức tiền mặt trong năm nay được xem là bước thực hiện cam kết trước đó của ban lãnh đạo về việc khôi phục chính sách cổ tức tiền mặt từ năm 2026 nếu điều kiện kinh tế thuận lợi.

Theo kế hoạch, Hòa Phát sẽ phát hành khoảng 767,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 4/2026, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng từ 76.755 tỷ đồng lên 84.430 tỷ đồng. Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức tiền mặt ước khoảng 3.838 tỷ đồng, thời điểm chi trả sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Đối với kế hoạch năm 2026, trên cơ sở vốn điều lệ dự kiến đạt 84.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 22.000 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) khoảng 2.606 đồng, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức 15%. Ban lãnh đạo cho biết chính sách cổ tức sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả kinh doanh và điều kiện thị trường.

Kết quả quý I củng cố mục tiêu năm

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Trần Đình Long cho biết doanh thu ước đạt 53.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9.085 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 5.000 tỷ đồng đến từ hoạt động sản xuất thép - lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, phần còn lại khoảng 3.800 tỷ đồng đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại dự án khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) cho đối tác có kinh nghiệm hơn. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, kết quả quý I là cơ sở quan trọng để Hòa Phát xây dựng kế hoạch lợi nhuận 22.000 tỷ đồng cho cả năm 2026.

Liên quan đến diễn biến cổ phiếu HPG, ông Long cho biết biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan của thị trường, không phải do yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh không đưa ra khuyến nghị mua bán cổ phiếu đối với nhà đầu tư, đồng thời cho rằng quyết định đầu tư cần dựa trên đánh giá của từng cá nhân.

Đánh giá về triển vọng ngành thép, lãnh đạo Hòa Phát cho rằng hoạt động đầu tư công trong năm 2026 được triển khai với quy mô lớn, với tổng mức dự kiến khoảng 3,8 triệu tỷ đồng trong cả nhiệm kỳ, sẽ tạo động lực cho nhu cầu tiêu thụ thép. Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng đang triển khai nhiều dự án, góp phần cải thiện hoạt động bán hàng tại các đại lý. Trên cơ sở đó, Hòa Phát kỳ vọng thị trường thép tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chia sẻ về triển vọng ngành thép trong những năm tới, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết dư địa tăng trưởng của thị trường vẫn còn lớn. Theo đó, mức tiêu thụ thép bình quân đầu người tại Việt Nam hiện khoảng 250 kg, thấp hơn đáng kể so với Hàn Quốc (trên 1 tấn) và Trung Quốc (khoảng 800 kg). Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và đầu tư hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh, nhu cầu tiêu thụ thép được nhận định còn nhiều dư địa tăng.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng, trong giai đoạn hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao, các ngành sản xuất truyền thống, trong đó có thép, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và có điều kiện để phát triển trong thời gian tới.
