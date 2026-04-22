PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Sáng ngày 22/4, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (mã Ck: PTI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, định hướng đầu tư và phương án tăng cường năng lực tài chính trong giai đoạn tới.

Tại đại hội, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm dự kiến đạt 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, thấp hơn 14,2% so với mức thực hiện năm 2025. Theo Ban điều hành, việc xây dựng kế hoạch thận trọng xuất phát từ bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự báo còn nhiều yếu tố biến động, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng, trong khi rủi ro địa chính trị và thương mại có xu hướng gia tăng, tác động đến diễn biến của thị trường tài chính, đặc biệt là các tài sản rủi ro.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Trong nước, mục tiêu tăng trưởng cao tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế, song đồng thời đặt ra áp lực trong điều hành vĩ mô liên quan đến lạm phát, tín dụng và tỷ giá. Mặt bằng lãi suất được nhận định có xu hướng tăng so với năm trước, qua đó góp phần cải thiện lợi suất đối với các tài sản thu nhập cố định, nhưng cũng kéo theo yêu cầu cao hơn về quản trị chi phí vốn và kiểm soát rủi ro đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Trên cơ sở đó, PTI xác định tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư theo hướng thận trọng, ưu tiên yếu tố an toàn và thanh khoản. Danh mục đầu tư được định hướng duy trì tỷ trọng lớn ở tiền gửi và trái phiếu ngân hàng nhằm đảm bảo hiệu quả ổn định; đồng thời, hoạt động đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên các tổ chức phát hành có chất lượng tín dụng tốt và mức độ minh bạch cao.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp từng bước mở rộng đầu tư cổ phiếu với tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững và triển vọng tăng trưởng dài hạn, trong khi tiếp tục rà soát, thoái vốn khỏi các khoản đầu tư bất động sản và cổ phần tư nhân kém hiệu quả để tối ưu hóa danh mục.

Song song với định hướng đầu tư, nội dung tăng cường năng lực tài chính cũng được đưa ra tại đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, PTI dự kiến phát hành gần 60,3 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 603 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 2:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có một quyền và hai quyền được nhận thêm một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PTI dự kiến tăng từ gần 1.206 tỷ đồng lên khoảng 1.809 tỷ đồng, qua đó tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, Ban điều hành cho biết việc duy trì nền tảng vốn vững và khả năng linh hoạt tài chính được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay, nhằm tăng cường biên an toàn, nâng cao năng lực nhận bảo hiểm, đồng thời đầu tư cho chuyển đổi số và củng cố khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất không thực hiện chia cổ tức tiền mặt cho năm 2025, thay vào đó giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 50%.