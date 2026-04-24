Trường Đại học Tài chính – Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Thúc đẩy đào tạo gắn với thực tiễn

Chiều 24/4, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Nhà trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, vai trò của khoa học công nghệ ngày càng trở nên then chốt đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và từng vùng kinh tế.

Ông Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng

Đặc biệt, khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Từ biến đổi khí hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp là xu thế tất yếu.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong nội dung hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing và các tổ chức khoa học công nghệ khu vực phía Nam chính là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu tại Nhà trường. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng.

Bên cạnh đó, mô hình giảng dạy đồng cơ hữu còn tạo ra môi trường học thuật đa chiều, nơi giảng viên của Trường và các nhà khoa học bên ngoài có thể trao đổi, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ tạo nên những chương trình đào tạo linh hoạt, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sự đồng hành của các tổ chức khoa học công nghệ có ý nghĩa hết sức thiết thực. Sinh viên không chỉ được rèn luyện tư duy nghiên cứu một cách bài bản mà còn có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế có giá trị cao. Hơn thế nữa, việc cùng hướng dẫn nghiên cứu còn giúp nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing ký kết hợp tác với Viện Khoa học Sự sống. Ảnh: Việt Dũng

“Khi trở thành đối tác của các tổ chức khoa học công nghệ uy tín trong khu vực, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ khẳng định được vai trò của mình trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời thu hút thêm nhiều cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường và các tổ chức khoa học công nghệ sẽ tạo nên một mạng lưới hợp tác bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai”, ông Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Gắn khoa học công nghệ với nhu cầu phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là hoạt động ký kết hợp tác mang tính hình thức mà là một dấu mốc có ý nghĩa định hướng phát triển. Thể hiện tư duy mở, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng tầm Trường Đại học Tài chính - Marketing trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, trong kỷ nguyên tri thức và cạnh tranh toàn cầu, vị thế của một trường đại học không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô tuyển sinh hay số lượng ngành đào tạo. Mà thay vào đó là chất lượng đội ngũ, năng lực nghiên cứu, số lượng và chất lượng công bố khoa học, khả năng hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, năng lực kết nối liên ngành, liên lĩnh vực. Quan trọng nhất là khả năng tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thực tiễn. Đây là yêu cầu khách quan, không thể né tránh.

“Trường nào chậm đổi mới tư duy phát triển, chậm mở rộng hợp tác, chậm nâng cao năng lực nghiên cứu thì trường đó sẽ tự thu hẹp dư địa phát triển của mình” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thứ trưởng yêu cầu các bên cần triển khai hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Phải đặt nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu phát triển đất nước, địa phương và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị UFM phải coi phát triển đội ngũ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định lâu dài. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đặc việc hợp tác khoa học và công nghệ là một cấu phần chiến lược trong hành trình phát triển của UFM ở giai đoạn tới

“Về phía Bộ Tài chính, chúng tôi luôn quan tâm, tạo điều kiện theo thẩm quyền để Trường Đại học Tài chính - Marketing tiếp tục phát triển đúng định hướng. Phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế. Đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận việc UFM chính thức tham gia Liên minh các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Nhà trường mở rộng không gian hợp tác, tăng cường chia sẻ tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.