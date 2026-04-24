Tài chính

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Việt Dũng

Việt Dũng

17:25 | 24/04/2026
17:25 | 24/04/2026
(TBTCO) - Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) và các tổ chức khoa học công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tăng cường liên kết trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy đào tạo gắn với thực tiễn

Chiều 24/4, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Nhà trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, vai trò của khoa học công nghệ ngày càng trở nên then chốt đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và từng vùng kinh tế.

Trường Đại học Tài chính – Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ
Ông Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng

Đặc biệt, khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Từ biến đổi khí hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp là xu thế tất yếu.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong nội dung hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing và các tổ chức khoa học công nghệ khu vực phía Nam chính là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu tại Nhà trường. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng.

Bên cạnh đó, mô hình giảng dạy đồng cơ hữu còn tạo ra môi trường học thuật đa chiều, nơi giảng viên của Trường và các nhà khoa học bên ngoài có thể trao đổi, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ tạo nên những chương trình đào tạo linh hoạt, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sự đồng hành của các tổ chức khoa học công nghệ có ý nghĩa hết sức thiết thực. Sinh viên không chỉ được rèn luyện tư duy nghiên cứu một cách bài bản mà còn có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế có giá trị cao. Hơn thế nữa, việc cùng hướng dẫn nghiên cứu còn giúp nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Trường Đại học Tài chính – Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ
Đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing ký kết hợp tác với Viện Khoa học Sự sống. Ảnh: Việt Dũng

“Khi trở thành đối tác của các tổ chức khoa học công nghệ uy tín trong khu vực, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ khẳng định được vai trò của mình trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời thu hút thêm nhiều cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường và các tổ chức khoa học công nghệ sẽ tạo nên một mạng lưới hợp tác bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai”, ông Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Gắn khoa học công nghệ với nhu cầu phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là hoạt động ký kết hợp tác mang tính hình thức mà là một dấu mốc có ý nghĩa định hướng phát triển. Thể hiện tư duy mở, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng tầm Trường Đại học Tài chính - Marketing trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Tài chính – Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, trong kỷ nguyên tri thức và cạnh tranh toàn cầu, vị thế của một trường đại học không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô tuyển sinh hay số lượng ngành đào tạo. Mà thay vào đó là chất lượng đội ngũ, năng lực nghiên cứu, số lượng và chất lượng công bố khoa học, khả năng hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, năng lực kết nối liên ngành, liên lĩnh vực. Quan trọng nhất là khả năng tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thực tiễn. Đây là yêu cầu khách quan, không thể né tránh.

“Trường nào chậm đổi mới tư duy phát triển, chậm mở rộng hợp tác, chậm nâng cao năng lực nghiên cứu thì trường đó sẽ tự thu hẹp dư địa phát triển của mình” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thứ trưởng yêu cầu các bên cần triển khai hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Phải đặt nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu phát triển đất nước, địa phương và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị UFM phải coi phát triển đội ngũ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định lâu dài. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đặc việc hợp tác khoa học và công nghệ là một cấu phần chiến lược trong hành trình phát triển của UFM ở giai đoạn tới

“Về phía Bộ Tài chính, chúng tôi luôn quan tâm, tạo điều kiện theo thẩm quyền để Trường Đại học Tài chính - Marketing tiếp tục phát triển đúng định hướng. Phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế. Đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận việc UFM chính thức tham gia Liên minh các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Nhà trường mở rộng không gian hợp tác, tăng cường chia sẻ tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ gồm: Viện Khoa học sự sống - Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; Viện Kỹ thuật Biển; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; Viện Công nghệ Tiên tiến; Viện Công nghệ Thông tin; Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ; Viện Kỹ thuật biển; Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh; Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam ... cùng một số đơn vị nghiên cứu khác.
Việt Dũng
Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để cải thiện hệ số sử dụng vốn (ICOR), cần tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô. Đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để cùng khu vực tư nhân kéo giảm ICOR, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển dịch tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
Kế hoạch tài chính 5 năm: Phấn đấu tổng thu 16,4 triệu tỷ đồng, tổng chi khoảng 21,2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tổng thu ngân sách khoảng 16,4 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách khoảng 21,2 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của Chính phủ khoảng 6,497 triệu tỷ đồng.
Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Dù vậy, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trước áp lực hoàn thành 100% kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân.
Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

(TBTCO) - Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, Chính phủ sẽ quy định mức doanh thu chịu thuế để phù hợp tình hình thực tiễn.
Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động quốc tế, công tác điều hành giá quý I/2026 đã đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với dự báo lạm phát trong kịch bản cao có thể lên tới 5,5%, yêu cầu đặt ra là tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt mặt bằng giá và siết kỷ cương thị trường trong những tháng còn lại của năm.
Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

(TBTCO) - Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế vĩ mô, công bố các số liệu chốt về thu, chi, bội chi ngân sách, đồng thời nêu rõ các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính trong thời gian tới.
Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Kinh tế số “chìa khóa” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

Bất động sản nhà ở quý II/2026 “bộ lọc” những nhà đầu tư “lướt sóng”

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026