Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6% (2,3 Yên) lên mức 380,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,3% (220 Nhân dân tệ) lên mức 16.720 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 205,2 US cent/kg, tăng 2%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,4% (0,3 Baht) về mức 79,6 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng do được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của giá dầu, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ổn định nhờ hoạt động sản xuất lốp xe duy trì ở mức cao.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 3,9 Yên, tương đương 1,01%, lên mức 391,4 Yên/kg (khoảng 2,46 USD/kg).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 470 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,83%, lên mức 17.080 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.504,69 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất giảm 45 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,28%, xuống còn 15.935 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá cao su tấm hun khói chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 0,02% và 1,66%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.