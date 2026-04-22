Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

06:01 | 22/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Giá cao su thế giới hôm nay bật tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6% (2,3 Yên) lên mức 380,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,3% (220 Nhân dân tệ) lên mức 16.720 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 205,2 US cent/kg, tăng 2%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,4% (0,3 Baht) về mức 79,6 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng do được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của giá dầu, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ổn định nhờ hoạt động sản xuất lốp xe duy trì ở mức cao.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 3,9 Yên, tương đương 1,01%, lên mức 391,4 Yên/kg (khoảng 2,46 USD/kg).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 470 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,83%, lên mức 17.080 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.504,69 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất giảm 45 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,28%, xuống còn 15.935 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá cao su tấm hun khói chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 0,02% và 1,66%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

(TBTCO) - Tại hội thảo “Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Brazil – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 21/4/2026, các chuyên gia nhận định Brazil đang nổi lên như thị trường tiềm năng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các rào cản về logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển từ tư duy “bán hàng” sang “quản trị chuỗi giá trị”.
Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện dự án phát triển mỏ Nam Du - U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.
Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (21/4) ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá tiếp tục được giữ vững, trong đó mức cao nhất duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi