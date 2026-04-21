Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

Lạc Nguyên

11:15 | 21/04/2026
(TBTCO) - Tại hội thảo “Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Brazil – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 21/4/2026, các chuyên gia nhận định Brazil đang nổi lên như thị trường tiềm năng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các rào cản về logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển từ tư duy “bán hàng” sang “quản trị chuỗi giá trị”.
Brazil mở dư địa nhưng chưa khai thác tương xứng

Trong xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Brazil đang dần trở thành một điểm đến đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam. Với quy mô dân số khoảng 215 triệu người và GDP dao động từ 2,1 - 2,3 nghìn tỷ USD, quốc gia này không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn mà còn đóng vai trò cửa ngõ chiến lược vào khối MERCOSUR.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Brazil năm 2025 đạt khoảng 8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 2,7 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tổng nhu cầu nhập khẩu của Brazil lên tới 250 - 300 tỷ USD mỗi năm, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Ông Lê Anh Hoàng - Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh rằng trong bối cảnh địa chính trị và vận tải toàn cầu có nhiều biến động, yêu cầu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thị trường Brazil, với sức mua lớn và mức độ ít chịu tác động trực tiếp từ các điểm nóng toàn cầu, là một lựa chọn phù hợp để doanh nghiệp Việt tìm kiếm không gian tăng trưởng mới.

Bà Phạm Hồng Trang - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Brazil cũng nhận định rằng mối quan hệ thương mại giữa hai nước có tính bổ trợ cao, không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng công nghiệp chế tạo, tiêu dùng như điện thoại, dệt may, giày dép; trong khi nhập khẩu từ Brazil các nguyên liệu đầu vào như bông, đậu tương, ngô.

Riêng lĩnh vực thực phẩm cho thấy sự chênh lệch đáng kể: Brazil xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 3,7 tỷ USD, trong khi chiều ngược lại mới đạt khoảng 1,1 tỷ USD, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt gia tăng thị phần, đặc biệt ở phân khúc chế biến và đồ uống trung cấp.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Brazil ghi nhận khoảng 2,7 tỷ USD. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030, theo bà Trang, doanh nghiệp Việt phải giải được bài toán rào cản kỹ thuật. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận dài hạn: từng bước xây dựng hiện diện tại thị trường, đẩy mạnh bản địa hóa sản phẩm, lựa chọn kênh phân phối phù hợp và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn sở tại. Đồng thời, minh bạch chi phí sản xuất và chủ động theo dõi các cảnh báo thương mại sẽ là “tấm đệm” quan trọng giúp hạn chế rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại.

Chi phí logistics và rào cản kỹ thuật siết biên lợi nhuận

Dù tiềm năng lớn, Brazil được đánh giá là một trong những thị trường khó tính với hệ thống tiêu chuẩn và quy định phức tạp. Bà Phạm Hồng Trang cho biết, hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này phải đáp ứng các yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt: thực phẩm do cơ quan MAPA kiểm soát, sản phẩm y tế và mỹ phẩm thuộc ANVISA, còn hàng công nghiệp phải đạt chuẩn INMETRO. Bên cạnh đó, toàn bộ nhãn mác bắt buộc phải sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, cùng với thủ tục hành chính kéo dài và chi phí thông quan cao.

Không chỉ dừng ở rào cản kỹ thuật, yếu tố logistics đang trở thành điểm nghẽn lớn trong chuỗi xuất khẩu sang Brazil. Ông Dionathan Santos - Chủ tịch Điều hành Phòng Thương mại Brazil - Việt Nam, đã chỉ ra một thực tế quan trọng: doanh nghiệp nước ngoài không được phép tự thực hiện thủ tục thông quan tại Brazil. Điều này buộc các giao dịch phải thực hiện theo các điều kiện như FOB, CIF hoặc CFR, trong khi không thể áp dụng DDP. Hệ quả là nhà nhập khẩu địa phương phải gánh thêm chi phí vận hành, thuế và kho bãi, có thể làm giá hàng hóa tăng thêm từ 60% đến 100% so với giá FOB ban đầu.

Theo ông Santos, điều này tạo áp lực lớn trong đàm phán giá và đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải có chiến lược tiếp cận thận trọng. Do đó, các doanh nghiệp nên kiểm tra kỹ pháp nhân đối tác thông qua các hệ thống tra cứu chính thức của Brazil và bắt đầu bằng các đơn hàng nhỏ để giảm thiểu rủi ro khi thâm nhập thị trường.

Hiện nay, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời Việt Nam cũng là đối tác quan trọng hàng đầu của Brazil tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Lê Trần Nhật Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Bee Logistic, cho rằng bài toán logistics sang Brazil không còn đơn thuần là lựa chọn chi phí vận tải thấp nhất, mà phải nhìn ở góc độ “tổng chi phí hàng đến”.

Ngoài cước vận tải, doanh nghiệp còn phải đối mặt với hàng loạt chi phí phát sinh như phí lưu bãi, phụ phí địa phương, chi phí chỉnh sửa chứng từ và bảo hiểm. Những yếu tố này có thể làm biến động mạnh tổng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.

Đáng chú ý, một xu hướng mới đang hình thành trong định tuyến vận tải. Theo dữ liệu từ các hãng tàu lớn, tuyến vận chuyển từ Việt Nam sang Brazil đang chuyển hướng qua các điểm trung chuyển tại châu Á như Singapore, Hong Kong hoặc Tanjung Pelepas, sau đó vòng qua Mũi Hảo Vọng thay vì đi qua các khu vực tiềm ẩn rủi ro địa chính trị. Cách tiếp cận này giúp tăng độ ổn định và giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng.

Song song đó, yêu cầu về chứng từ cũng được đặt ở mức rất cao. Chỉ một sai lệch nhỏ giữa các loại vận đơn hoặc thông tin thuế cũng có thể khiến toàn bộ lô hàng bị đình trệ tại cảng. Điều này buộc doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu chuẩn bị hồ sơ, phân loại mã hàng đến tuân thủ quy định về bao bì và kiểm dịch.

Theo ông Lê Trần Nhật Phương, giải pháp căn bản là doanh nghiệp phải chuyển sang tư duy “quản trị rủi ro tích hợp”, giám sát toàn bộ vòng đời lô hàng từ trước khi đặt hàng đến khi giao hàng cuối cùng. Sự khác biệt giữa một nhà vận tải đơn thuần và một đối tác logistics chiến lược nằm ở khả năng chủ động can thiệp, điều chỉnh phương án vận chuyển ngay trong quá trình vận hành khi có rủi ro phát sinh. Đây không chỉ là câu chuyện vận chuyển, mà là bài toán bảo vệ biên lợi nhuận và uy tín thương mại.

Giá heo hơi hôm nay (21/4) ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá tiếp tục được giữ vững, trong đó mức cao nhất duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá cao su hôm nay (21/4) tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm nhẹ do lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trước ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, trực tiếp đẩy chi phí của toàn chuỗi cung ứng lên một mặt bằng mới, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến cho đến vận chuyển, qua đó tạo áp lực tăng giá gạo trong thời gian tới.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
