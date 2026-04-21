KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

Theo nội dung MOU, hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó tập trung vào việc cung cấp các ưu đãi dịch vụ hàng không dành cho hội viên KoCham, đồng thời thúc đẩy nhu cầu thị trường thông qua việc kết nối ngành hàng không và du lịch. Dự kiến, Parata Air sẽ triển khai nhiều chính sách ưu đãi như tăng tiêu chuẩn hành lý, miễn phí lựa chọn chỗ ngồi trả phí và ưu tiên xử lý hành lý cho hội viên KoCham.

Bên cạnh đó, dưới sự điều phối của Ban Văn hóa KoCham, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, hàng không, lữ hành, golf và phát triển điểm đến mới, đồng thời thảo luận khả năng triển khai các dự án hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch KoCham và Trưởng đại diện Parata Air tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KoCham

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân, từ ngày 21 - 24/4. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, Parata Air dự kiến khai trương đường bay mới đến Hà Nội vào ngày 13/7, qua đó góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng không và thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc mở rộng mạng lưới đường bay của Parata Air được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch song phương, không chỉ tạo ra dòng khách mới mà còn góp phần phát triển các ngành dịch vụ liên quan, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Parata Air hiện vận hành theo triết lý “an toàn và dịch vụ là trọng tâm”, với định hướng trở thành cầu nối hàng không giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hãng hiện đang khai thác các đường bay đến các điểm du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Trưởng đại diện Parata Air tại Việt Nam Lee Sang Hoon cho biết: “Thông qua thỏa thuận này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ hàng không ổn định, khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng”.

Chủ tịch KoCham, ông Ko Tae Yeon chia sẻ: “KoCham kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế và nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.