KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

Hà My

12:38 | 21/04/2026
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Theo nội dung MOU, hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó tập trung vào việc cung cấp các ưu đãi dịch vụ hàng không dành cho hội viên KoCham, đồng thời thúc đẩy nhu cầu thị trường thông qua việc kết nối ngành hàng không và du lịch. Dự kiến, Parata Air sẽ triển khai nhiều chính sách ưu đãi như tăng tiêu chuẩn hành lý, miễn phí lựa chọn chỗ ngồi trả phí và ưu tiên xử lý hành lý cho hội viên KoCham.

Bên cạnh đó, dưới sự điều phối của Ban Văn hóa KoCham, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, hàng không, lữ hành, golf và phát triển điểm đến mới, đồng thời thảo luận khả năng triển khai các dự án hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch KoCham và Trưởng đại diện Parata Air tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KoCham

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân, từ ngày 21 - 24/4. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, Parata Air dự kiến khai trương đường bay mới đến Hà Nội vào ngày 13/7, qua đó góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng không và thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc mở rộng mạng lưới đường bay của Parata Air được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch song phương, không chỉ tạo ra dòng khách mới mà còn góp phần phát triển các ngành dịch vụ liên quan, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Parata Air hiện vận hành theo triết lý “an toàn và dịch vụ là trọng tâm”, với định hướng trở thành cầu nối hàng không giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hãng hiện đang khai thác các đường bay đến các điểm du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Trưởng đại diện Parata Air tại Việt Nam Lee Sang Hoon cho biết: “Thông qua thỏa thuận này, chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ hàng không ổn định, khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng”.

Chủ tịch KoCham, ông Ko Tae Yeon chia sẻ: “KoCham kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế và nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
(TBTCO) - Với quy mô vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chính là cơ hội vàng để Việt Nam "lột xác" hệ thống hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, theo các đại biểu Quốc hội, dòng tiền này chỉ mang lại tốc độ tăng trưởng 2 con số khi chúng ta giải quyết thành công bài toán hiệu quả.
(TBTCO) - Hàng nghìn dự án với quy mô vốn hàng triệu tỷ đồng đang từng bước được tháo gỡ, đưa vào khai thác, tạo chuyển động tích cực trong huy động và sử dụng nguồn lực. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực phát triển.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 14 - 17/4/2026, hai bên đã ký kết một số lượng lớn các văn kiện hợp tác.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt nhằm xây dựng, hình thành mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách công cộng trên toàn quốc đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.
