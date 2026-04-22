10 năm EU-GMP: Động lực tăng trưởng hai chữ số cho Imexpharm

Năm 2026: Lấy nội lực EU-GMP làm động lực chinh phục những đỉnh cao mới

Dược sĩ Trần Thị Đào, thành viên HĐQT, TGĐ Imexpharm (thứ 2, bên phải), chụp ảnh lưu niệm cùng ông Huỳnh Minh Tuấn (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và các lãnh đạo cấp cao của Imexpharm tại ĐHĐCĐ 2026. Ảnh: Imexpharm

Bước sang năm thứ 11 duy trì vận hành các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, Imexpharm đã có một bề dày kinh nghiệm và thành thạo thực hành tiêu chuẩn EU-GMP, một sự khác biệt với các nhà sản xuất EU-GMP khác. Cạnh tranh gia tăng là tất yếu nhưng Imexpharm vẫn duy trì những lợi thế bao gồm: tối ưu hóa chi phí sản xuất khi nhà máy đã khấu hao trong 10 năm qua, tập trung phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa danh mục sản phẩm kênh OTC thông qua việc mở rộng hợp tác với các chuỗi nhà thuốc hiện đại, gia tăng độ phủ tại khu vực miền Bắc.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 22/4/2026, Dược sĩ Trần Thị Đào - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: “10 năm EU-GMP” cũng là một cột mốc khẳng định năng lực vượt trội và khó sao chép của đội ngũ Imexpharm trong nghiên cứu, sản xuất và quản lý chất lượng, để mỗi viên thuốc tới tay bệnh nhân đều mang lại một sự yên tâm tuyệt đối về an toàn và hiệu quả điều trị. Bước sang năm 2026, Imexpharm đang đứng trước cơ hội phát huy tối đa vị thế hàng đầu trên sân chơi hiện hữu đồng thời tăng tốc gia nhập những đường đua mới.”

Trên định hướng đó, tại Đại hội, Imexpharm đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu gộp đạt 3.200 tỷ đồng. Các chỉ số lợi nhuận dự kiến duy trì tăng trưởng hai con số, với tổng doanh thu tăng 9,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,5% và EBITDA tăng 12,3% so với năm trước.

Ban lãnh đạo Imexpharm nhận định năm 2026 tiếp tục có nhiều yếu tố bất định. Imexpharm sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có mức tăng trưởng hàng đầu khu vực Asean, nhưng rủi ro địa chính trị, áp lực tỷ giá, lãi suất và lạm phát sẽ là những thách thức không nhỏ. Và nhận định này đã được chứng minh ở kết quả kinh doanh quý I/2026, với doanh thu đạt 629 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Ông Vũ Đình Xuân (trái) – Giám đốc Kinh doanh Imexpharm, cho biết năm 2026 Imexpharm tròn 10 năm dẫn đầu năng lực EU-GMP. Ảnh: Imexpharm

Phần thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã phản ánh rõ mức độ quan tâm của cổ đông đối với các vấn đề chiến lược then chốt, từ danh mục sản phẩm, năng lực cạnh tranh dài hạn, tiến độ các dự án trọng điểm đến cấu trúc sở hữu và sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược mới. Những nội dung này cũng chính là cơ sở để Công ty xây dựng chiến lược phát triển cho năm 2026 và giai đoạn trung hạn, với ba trụ cột chính: Công nghệ - Sản phẩm, Thị trường và Quản trị. Qua đó, công ty đảm bảo đà tăng trưởng ổn định cho công ty và niềm tin cho bên liên quan.

Về công nghệ và sản phẩm, Imexpharm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác dược phẩm chuyên ngành, nhằm tiếp nhận công nghệ và đồng phát triển các dòng điều trị chuyên sâu, tập trung vào kháng sinh thế hệ mới và các bệnh mạn tính. Hiện công ty sở hữu mục gần 160 dự án R&D có thể sản xuất ngay trên các dây chuyền của 4 cụm nhà máy hiện hữu.

Về thị trường, Imexpharm tiếp tục củng cố vị thế trong nước, mở rộng hiện diện tại miền Bắc thông qua việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng. Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh toàn cầu thông qua duy trì và mở rộng các giấy phép EU-MAs và ASEAN, cùng các thỏa thuận phân phối chọn lọc, từng bước gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ở trục quản trị, Imexpharm tiếp tục nâng cao chuẩn mực theo hướng tiệm cận quốc tế, triển khai lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu, hướng tới xây dựng một nền tảng quản trị minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh các trụ cột chiến lược, Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh (IMP5) tiếp tục được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thị trường. Với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự án tập trung vào các nhóm điều trị chuyên sâu và sản phẩm công nghệ cao. Hiện công ty đang nghiên cứu, rà soát và chọn lựa một danh mục gần 150 sản phẩm bao gồm các loại thuốc điều trị bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường… Dự án dự kiến được đưa vào vận hành thương mại từng phần từ cuối năm 2028 đến quý I/2030.

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ dự kiến từ 5% đến 8% vốn điều lệ, giao Hội đồng Quản trị chủ động quyết định mức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Năm 2025: Linh hoạt thích ứng, tiếp tục dẫn đầu thị trường kháng sinh & thuốc ho

Ông Lê Văn Nhã Phương - Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất, cho biết năm 2026 Imexpharm sẽ đẩy mạnh phân khúc sản phẩm công nghệ cao. Ảnh: Imexpharm

Năm 2025, Imexpharm đạt doanh thu gộp 2.914 tỷ đồng, tăng 16%, doanh thu thuần đạt 2.441 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, nhờ sự chuyển dịch có định hướng trong cơ cấu sản phẩm và chiến lược kênh phân phối. Lợi nhuận gộp tăng 17,1% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên 41%, cho thấy hiệu quả sản xuất và quản trị chi phí tiếp tục được cải thiện. Lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch ĐHĐCĐ giao trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động về chính sách.

Tại báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2025 của Imexpharm được đánh giá là tích cực và vượt trội so với mặt bằng chung toàn thị trường. Qua đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ, cao hơn 1% so với kế hoạch, khẳng định cam kết đảm bảo lợi ích cổ đông và hiệu quả từ chiến lược tăng trưởng bền vững.