Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

Văn Tuấn

10:56 | 17/04/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ ” dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
aa

Hội nghị tập huấn được triển khai nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong việc áp dụng quản lý rủi ro, tăng cường kiểm soát rủi ro hóa đơn, chứng từ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Nhi

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp nhấn mạnh, các công chức cần phải chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý nhằm phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi gian lận hóa đơn, đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của những doanh nghiệp làm ăn chân chính, gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức, đơn vị.

“Nội dung này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công chức thuế trong việc nắm vững các quy trình, các văn bản chỉ đạo của ngành, đặc biệt là thành thạo trong việc tra cứu, xử lý trên các ứng dụng, từ đó áp dụng đúng chính sách và đánh giá chính xác rủi ro về hóa đơn. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng hôm nay có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị và cập nhật kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn” - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Tại buổi tập huấn, các công chức đã được hướng dẫn, trao đổi những nội dung cơ bản trong công tác quản lý hóa đơn điện tử theo quy trình quản lý hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử (ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-CT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế); các chỉ tiêu đánh giá rủi ro về hóa đơn và những nội dung chỉ đạo của ngành tại Công văn 325/CT-QLTT ngày 19/1/2026, Công văn số 1125/CT-QLTT 13/2/2026 của Cục Thuế về việc áp dụng quản lý rủi ro tăng cường kiểm soát hóa đơn, chứng từ.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi tham gia hội nghị nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế. Ảnh: Thanh Nhi

Một số tình huống thực tế cũng được đưa ra phân tích để các công chức hình dung tổng quan cách thức nhận diện các dấu hiệu rủi ro hay các dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó chủ động khoanh vùng các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để đưa vào diện theo dõi, giám sát trọng điểm, kiểm tra, rà soát.

Theo đó, các dấu hiệu có thể kể đến là: doanh nghiệp mới thành lập nhưng có doanh thu đột biến bất thường, không tương xứng với năng lực, quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp hoặc không có cơ sở vật chất, kho bãi, phương tiện vận chuyển, nhân công phù hợp; doanh nghiệp thường xuyên thay đổi thông tin đăng ký thuế, hoạt động trong thời gian ngắn, xuất hóa đơn số lượng lớn rồi tạm ngừng hoạt động hoặc tiến hành giải thể; có sự chênh lệch bất thường về giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào - bán ra, chênh lệch giữa tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai - nộp thuế.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn, tích cực chuyển đổi số để xây dựng hệ thống quản lý thuế minh bạch, hiện đại và hiệu quả.

Đặc biệt, với dữ liệu hóa đơn điện tử khổng lồ, việc rà soát theo phương pháp thủ công trở nên bất khả thi, do vậy, hội nghị đã giới thiệu, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, thao tác trên các ứng dụng ngành Thuế đã triển khai trong công tác giám sát, rà soát hóa đơn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả, giảm áp lực cho công chức thuế.

Cụ thể, giới thiệu và hướng dẫn các chức năng báo cáo rủi ro trên Hệ thống hóa đơn điện tử; chức năng phân tích rủi ro, đối chiếu hóa đơn điện tử trên ứng dụng đối chiếu hóa đơn điện tử; áp dụng bộ 9 chỉ số tiêu chí rủi ro hóa đơn trên Hệ thống phân tích rủi ro TPR, phân tích và đưa ra cảnh báo sớm đối với những doanh nghiệp có rủi ro cao trong quản lý và sử dụng hóa đơn; ứng dụng KTH - phân tích chuỗi rủi ro hóa đơn (mua vào) phục vụ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc tổ chức thành công buổi tập huấn không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức trong đơn vị, mà còn thể hiện quyết tâm của đơn vị trong công tác rà soát, kiên quyết đấu tranh với hành vi gian lận, mua bán hóa đơn./.

Văn Tuấn
