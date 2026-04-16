Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Đức Việt

14:54 | 16/04/2026
Ngay từ những ngày đầu năm, Thuế TP. Huế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Kết quả lũy kế đến ngày 31/3/2026, đơn vị thu nội địa được 3.584 tỷ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
4 đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán bình quân

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, 3 tháng đầu năm 2026, thu doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 30,4% dự toán; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 29,4% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 30,9% dự toán; thu khác ngân sách đạt 52,1% dự toán...

Có 4/7 đơn vị được giao dự toán hoàn thành vượt mức dự toán bình quân toàn ngành là Phòng Quản lý doanh nghiệp, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 5.

Đánh giá kết quả công tác quản lý thuế 3 tháng đầu năm, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, trong 3 tháng, đơn vị đã hoàn thành 112 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 23% nhiệm vụ năm 2026 và tăng 60% so với cùng kỳ. Tổng kiến nghị xử lý là 37 tỷ đồng, trong đó tăng thu 11,3 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Thuế TP. Huế đã phối hợp cơ quan báo, đài thực hiện 1 chuyên mục “Thuế và Cuộc sống”; đăng tải hơn 430 tin, bài về hướng dẫn chính sách thuế mới, thông tin người nộp thuế cần biết, các bài viết trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trên trang Thông tin điện tử Thuế thành phố.

Đơn vị đã thực hiện hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế với 33 văn bản trả lời chính sách; 100% văn bản đều được trả lời đúng hạn và tháo gỡ được vướng mắc cho người nộp thuế; hơn 2.033 lượt hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp; 467 lượt hỗ trợ qua Trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế, qua các phương tiện điện tử như Zalo, YouTube, fanpage; 6.103 lượt hỗ trợ qua hình thức gửi thư điện tử cho người nộp thuế…

Về công tác thu hồi nợ thuế, số tiền thuế nợ của năm trước đã thu được là 186,82 tỷ đồng; thu tiền thuế nợ phát sinh trong năm được 509,44 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 509,27 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 0,17 tỷ đồng...

Triển khai chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế theo đúng quy định

Lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp công tác trong quý II.

Theo đó, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các phòng quản lý thu và các Thuế cơ sở thực hiện báo cáo tình hình thu chi tiết từng tháng theo từng nguồn, xây dựng kế hoạch thu ngân sách theo từng quý, chi tiết theo từng tháng, từng nguồn thu trọng điểm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố trong triển khai các chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định, tạo điều kiện kịp thời cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố tháo gỡ, khơi thông các dự án sản xuất, kinh doanh còn vướng mắc để sớm đưa vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách nhà nước bền vững.

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền...

Theo ông Tuyến, thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; giám sát chặt chẽ và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu thông qua việc theo dõi, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong từng khâu đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2026 trên cơ sở phân tích và quản lý rủi ro, tập trung tối ưu nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng các cuộc kiểm tra. Chủ động rà soát, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao để triển khai các chuyên đề kiểm tra chống thất thu.

Cùng với đó, triển khai thực hiện các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đồng thời gắn trách nhiệm của công chức thuế, cán bộ quản lý công chức, lãnh đạo đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc khi xử lý, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.

Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

(TBTCO) - Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Cục Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, lũy kế hết quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ thu đạt 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán trung ương giao.
Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
